Die Zahl der Erdbebentoten übersteigt 5.000, während die Türkei und Syrien nach Überlebenden suchen

ADANA, Türkei (AP) – Rettungskräfte rasten am Dienstag, um Überlebende in den Trümmern von Tausenden von Gebäuden zu finden, die durch ein Erdbeben der Stärke 7,8 und mehrere Nachbeben zerstört wurden, die die Osttürkei und das benachbarte Syrien heimsuchten, wobei die Entdeckung weiterer Leichen die Zahl der Todesopfer auf mehr erhöhte als 5.000.

Länder auf der ganzen Welt entsandten Teams, um bei den Rettungsbemühungen zu helfen, und die türkische Katastrophenschutzbehörde sagte, dass jetzt mehr als 24.400 Einsatzkräfte vor Ort seien. Aber mit einem so großen Gebiet, das vom Erdbeben am Montag getroffen wurde, und fast 6.000 Gebäuden, die bestätigt wurden, dass sie allein in der Türkei eingestürzt sind, waren ihre Bemühungen dünn gestreut.

Versuche, Überlebende zu erreichen, wurden auch durch Temperaturen unter dem Gefrierpunkt und fast 200 Nachbeben behindert, was die Suche durch instabile Strukturen gefährlich machte.

Nurgul Atay sagte gegenüber The Associated Press, sie könne die Stimme ihrer Mutter unter den Trümmern eines eingestürzten Gebäudes in der Stadt Antakya, der Hauptstadt der Provinz Hatay, hören, aber ihre und andere Bemühungen, in die Ruinen zu gelangen, seien ohne Rettungskräfte vergeblich gewesen und schweres Gerät zu Hilfe.

„Wenn wir nur die Betonplatte anheben könnten, könnten wir sie erreichen“, sagte sie. „Meine Mutter ist 70 Jahre alt, sie wird das nicht lange aushalten.“

In der gesamten Provinz Hatay, südwestlich des Epizentrums des Erdbebens, sagten Beamte, dass bis zu 1.500 Gebäude zerstört wurden und viele Menschen berichteten, dass Verwandte unter den Trümmern eingeschlossen waren, ohne dass Hilfs- oder Rettungsteams eintrafen.

In Gebieten, in denen Teams arbeiteten, brach die ganze Nacht hindurch gelegentlich Jubel aus, als Überlebende aus den Trümmern geholt wurden.

Das Beben, das sich in der südöstlichen türkischen Provinz Kahramanmaras konzentrierte, ließ Einwohner von Damaskus und Beirut auf die Straße stürmen und war bis nach Kairo zu spüren.

Sebastien Gay, der Einsatzleiter von Ärzte ohne Grenzen in Syrien, sagte, die Gesundheitseinrichtungen in Nordsyrien seien mit medizinischem Personal überfordert, das „rund um die Uhr arbeite, um auf die große Zahl von Verwundeten zu reagieren“.

In der türkischen Provinz Hatay suchten Tausende Menschen Zuflucht in Sportzentren oder Messehallen, während andere die Nacht draußen verbrachten und sich in Decken um Feuer kauerten.

Die Türkei hat eine große Anzahl von Truppen in der Grenzregion zu Syrien und hat das Militär beauftragt, bei den Rettungsbemühungen zu helfen, einschließlich der Errichtung von Zelten für Obdachlose und eines Feldkrankenhauses in der Provinz Hatay. Verteidigungsminister Hulusi Akar sagte, eine in Ankara stationierte Brigade für humanitäre Hilfe und acht militärische Such- und Rettungsteams seien ebenfalls eingesetzt worden.

Ein Marineschiff legte am Dienstag im Hafen der Provinz Iskenderun an, wo ein Krankenhaus einstürzte, um Überlebende, die medizinische Versorgung benötigen, in die nahe gelegene Stadt Mersin zu transportieren. Dicker, schwarzer Rauch stieg aus einem anderen Bereich des Hafens auf, wo Feuerwehrleute noch nicht in der Lage waren, ein Feuer zu löschen, das unter Schiffscontainern ausbrach, die durch das Erdbeben umgestürzt waren.

In der türkischen Provinzhauptstadt Gaziantep, etwa 33 Kilometer vom Epizentrum entfernt, flüchteten die Menschen in Einkaufszentren, Stadien, Moscheen und Gemeindezentren.

Der türkische Vizepräsident Fuat Oktay sagte, die Gesamtzahl der Todesfälle in der Türkei sei auf 3.419 gestiegen, weitere 20.534 seien verletzt worden.

Die Zahl der Todesopfer in den von der Regierung gehaltenen Gebieten Syriens stieg nach Angaben des Gesundheitsministeriums auf 812 Menschen, wobei rund 1.450 verletzt wurden. Im von Rebellen gehaltenen Nordwesten des Landes sagte der syrische Zivilschutz der Opposition oder White Helmets, die Sanitätergruppe, die Rettungsaktionen leitet, dass mindestens 790 getötet und mehr als 2.200 verletzt wurden.

Das brachte die Gesamtzahl auf 5.021.

Die Behörden befürchten, dass die Zahl der Todesopfer weiter steigen wird, während die Retter in der Region, die von Syriens 12-jährigem Bürgerkrieg und der Flüchtlingskrise heimgesucht wird, nach Überlebenden suchen.

In den jüngsten Zusagen internationaler Hilfe sagte der südkoreanische Präsident Yoon Suk Yeol, er bereite sich darauf vor, schnell ein 60-köpfiges Such- und Rettungsteam sowie medizinische Versorgung und 50 Soldaten zu entsenden. Die pakistanische Regierung schickte am frühen Dienstag einen Flug mit Hilfsgütern und einem 50-köpfigen Such- und Rettungsteam und sagte, dass es ab Mittwoch tägliche Hilfsflüge nach Syrien und in die Türkei geben werde. Indien sagte, es werde zwei Such- und Rettungsteams entsenden, darunter speziell ausgebildete Hunde und medizinisches Personal.

Der pakistanische Premierminister Shehbaz Sharif wird am Mittwoch nach Ankara reisen, um sein Beileid und seine Solidarität auszudrücken, heißt es in einer Erklärung aus Islamabad.

US-Präsident Joe Biden rief Erdogan an, um dem Nato-Verbündeten sein Beileid auszusprechen und seine Hilfe anzubieten. Das Weiße Haus sagte, es entsende Such- und Rettungsteams, um die Bemühungen der Türkei zu unterstützen.

Das Beben hat einer Region, die in den letzten zehn Jahren enormes Leid erlebt hat, noch mehr Elend zugefügt. Auf syrischer Seite ist das betroffene Gebiet zwischen von der Regierung kontrolliertem Gebiet und der letzten von der Opposition gehaltenen Enklave des Landes aufgeteilt, die von von Russland unterstützten Regierungstruppen umgeben ist. Die Türkei beherbergt Millionen von Flüchtlingen aus dem syrischen Bürgerkrieg.

In der von Rebellen gehaltenen Enklave blieben Hunderte von Familien in Trümmern gefangen, sagte die als Weißhelme bekannte oppositionelle Notfallorganisation in einer Erklärung. Das Gebiet ist voll von etwa 4 Millionen Menschen, die durch den Krieg aus anderen Teilen des Landes vertrieben wurden. Viele leben in Gebäuden, die bereits durch militärische Bombardierungen beschädigt wurden.

Angespannte medizinische Zentren füllten sich schnell mit Verletzten, sagten Rettungskräfte. Einige Einrichtungen mussten geräumt werden, darunter eine Entbindungsklinik, wie die medizinische Organisation SAMW mitteilte.

Laut Orhan Tatar, einem Beamten der türkischen Katastrophenschutzbehörde, wurden mehr als 7.800 Menschen in 10 Provinzen gerettet.

Die Region liegt auf großen Verwerfungslinien und wird häufig von Erdbeben erschüttert. Etwa 18.000 Menschen starben 1999 bei ähnlich starken Erdbeben im Nordwesten der Türkei.

Der US Geological Survey hat das Beben am Montag mit einer Stärke von 7,8 und einer Tiefe von 18 Kilometern (11 Meilen) gemessen. Stunden später ereignete sich in mehr als 100 Kilometern Entfernung ein weiteres Beben mit einer Stärke von 7,5, das wahrscheinlich durch das erste ausgelöst wurde.

Der zweite Stoß ließ laut Video der Szene ein mehrstöckiges Wohnhaus in der türkischen Stadt Sanliurfa in einer Staubwolke auf die Straße stürzen, als Umstehende schrien.

Tausende von Gebäuden wurden Berichten zufolge in einem weiten Gebiet eingestürzt, das sich von den syrischen Städten Aleppo und Hama bis zum türkischen Diyarbakir erstreckt, mehr als 330 Kilometer (200 Meilen) nordöstlich.

Alsayed berichtete aus Azmarin, Syrien, während Fraser aus Ankara, Türkei, berichtete. Die assoziierten Presseautoren Zeynep Bilginsoy und Robert Badendieck in Istanbul, Bassem Mroue und Kareem Chehayeb in Beirut, Kim Tong-hyung in Seoul, Südkorea, und Riazat Butt in Islamabad haben zu diesem Bericht beigetragen.

Mehmet Guzel, Ghaith Alsayed und Suzan Fraser, The Associated Press