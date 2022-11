Die Zahl der Cholera-Todesopfer in Haiti steigt auf 136, da der Ausbruch von Tag zu Tag schlimmer wird.

CNN

Ein tödliches Wiederaufleben der Cholera in Haiti hat nach Angaben des Gesundheitsministeriums der karibischen Nation bisher 136 Todesopfer gefordert.

89 der Infizierten starben laut Aussage des haitianischen Gesundheitsministeriums in einem Krankenhaus oder in Cholera-Behandlungszentren, während 47 von ihnen zu Hause starben.

Die haitianische Regierung arbeitet mit internationalen Gesundheitsorganisationen zusammen, um auf die Krise zu reagieren.

„Wir haben in letzter Zeit täglich 250 Leute empfangen. In den meisten Teilen der Metropolregion gibt es einen Anstieg der Fälle. Dies ist sehr besorgniserregend für uns, da wir mit rund 350 Betten in unseren Cholera-Behandlungszentren nur eine begrenzte Kapazität haben“, sagte Alexandre Marcou, Kommunikationsbeauftragter der medizinischen NGO Médecins Sans Frontières, am Mittwoch gegenüber CNN.

Menschen, die in Gebieten mit Mangel an sauberem Trinkwasser oder unzureichenden sanitären Einrichtungen leben, sind anfällig für Cholera, die durch den Verzehr von mit Bakterien kontaminierten Lebensmitteln oder Wasser entstehen kann.

Obwohl es Impfstoffe gibt und die Symptome „leicht behandelt“ werden können, bleibt Cholera laut Weltgesundheitsorganisation ein heimtückischer Killer durch Dehydrierung in den Entwicklungsländern.

Noch vor einem Monat hatte das Gesundheitsministerium nur acht Cholera-Tote dokumentiert, alle in der dicht besiedelten Hauptstadt Port-au-Prince.

Laut Marcou breitet sich das Virus jetzt in abgelegenen Gebieten des Landes aus, auf die die Gesundheitsdienste nur schwer zugreifen und sie überwachen können.

„An diesen Orten ist es aufgrund der aktuellen Krise schwieriger, in Echtzeit zu wissen, was dort vor sich geht. Es ist klar, dass die Situation jeden Tag schlimmer und schlimmer wird“, sagte er.

Bis zu diesem Jahr schien die Krankheit nach landesweiten Bemühungen im Bereich der öffentlichen Gesundheit weitgehend aus dem Land vertrieben worden zu sein.

Der letzte Ausbruch begann im Jahr 2010, als sich die Cholera von einem Lager der Friedenstruppen der Vereinten Nationen in die Bevölkerung ausbreitete.

Dieser Ausbruch erreichte schließlich 800.000 Fälle und forderte mindestens 10.000 Todesopfer. Obwohl die Vereinten Nationen ihre Beteiligung an dem Ausbruch anerkannt haben, haben sie keine rechtliche Verantwortung übernommen. Menschenrechtsorganisationen haben nicht aufgehört, finanzielle Entschädigungen für die Opfer zu fordern.