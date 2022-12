Die Zahl der bei der bundesweiten Razzia gegen eine Reichsbürgergruppe in der Ver

Wie mehrere Teilnehmer einer nichtöffentlichen Sondersitzung des Innenausschusses des Bundestags berichteten, seien bei den Verdächtigen insgesamt 93 Waffen beschlagnahmt worden, schreibt die „Welt“ in ihrer Dienstagsausgabe. Darunter sind 19 Handfeuerwaffen (Kurzwaffen) und 25 Langwaffen.

Auch Messer, Armbrüste, Zierwaffen und Schreckschusspistolen wurden gefunden. Hinzu kommen rund 200 legale Waffen eines Waffenhändlers, der ebenfalls zu den Verdächtigen gehört. Mehrere Teilnehmer des Treffens berichteten von der bereits bekannten dreistelligen Zahl an „Geheimhaltungsvereinbarungen“, in denen teilweise festgestellt wurde, dass ein Verstoß gegen die Verschwiegenheitspflicht die Todesstrafe nach sich ziehen könne, wie „Welt“ weiter schreibt . Zudem soll eine zweistellige Kilomenge an Edelmetallen gefunden worden sein. Bei der Unterrichtung des Innenausschusses durch den Generalbundesanwalt, das Innenministerium, das Bundeskriminalamt und das Bundesamt für Verfassungsschutz wurde nach Angaben der Teilnehmer auch präzisiert, dass die Pläne der Gruppe so verlaufen soweit, dass im Gemeindegebiet „gesäubert“ werden soll; Dies sollte Bürgermeistern passieren.

dts Deutsche Textdienst Nachrichtenagentur GmbH