Die Zahl der ausländischen Beschäftigten in den sogenannten MINT-Berufen ist in den letzten Jahren gestiegen

Zwischen dem vierten Quartal 2012 und dem zweiten Quartal 2022 ist die sozialversicherungspflichtige Beschäftigung in diesen Berufen in den Bereichen Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik bei den Deutschen um 35,6 Prozent gestiegen. Bei Mitarbeitern ohne deutschen Pass betrug der Zuwachs dagegen 171,7 Prozent.

Das zeigt eine Umfrage des arbeitgebernahen Instituts der deutschen Wirtschaft (IW), über die die „Welt am Sonntag“ berichtet. „In den MINT-Berufen funktioniert die Zuwanderung von Hochqualifizierten aus Drittstaaten besonders gut, da naturwissenschaftliche Gesetze oder Programmiersprachen weltweit gelten und im Ausland erworbene Fähigkeiten sehr gut in Deutschland eingesetzt werden können“, sagt IW-Studienautorin Christina Anger. Unter den ausländischen Beschäftigten in diesem Bereich – die Mehrzahl sind laut IW Ingenieure und Informatiker – sind Inder (plus 558 Prozent), Türken (plus 196 Prozent), Italiener (plus 125 Prozent) und Chinesen (plus 122 Prozent). Spitze. Im zweiten Quartal 2022 gehörten Russen erstmals zu den Top-5-Nationalitäten, mit einem Plus von 196 Prozent seit Ende 2012. Ende 2012 arbeiteten in Deutschland rund 3.700 Inder in akademischen MINT-Berufen; heute sind es 25.000. Diese Erhöhungen können langfristige Auswirkungen haben, sagt Ökonom Anger. „Denn Zuwanderung schafft Netzwerke in den Herkunftsländern.“ Fehlt es in einem Unternehmen an Fachkräften, könnten möglicherweise Bewerber aus dem Bekanntenkreis des Mitarbeiters aus Indien gewonnen werden. Insgesamt stieg die Beschäftigung von Ausländern aus Drittstaaten in diesen Berufen im Berichtszeitraum um 267,7 Prozent auf rund 111.400. Die Zahl der EU-Ausländer stieg dagegen um 86,1 Prozent auf 72.600 Beschäftigte.

dts Deutsche Textdienst Nachrichtenagentur GmbH