Die Zahl der Atemwegserkrankungen nimmt ungewöhnlich stark zu

Es ist keine Seltenheit, dass im Herbst in Deutschland Kollegen Kranke rufen und ganze Familien mit Husten, Schnupfen und anderen grippeähnlichen Symptomen im Bett liegen. Doch das subjektive Gefühl, dass derzeit besonders viele Freunde und Verwandte erkrankt sind, täuscht dieses Mal offenbar nicht. Seit 2011 zählt das Robert Koch-Institut (RKI) etwa Anfang November nicht mehr so ​​viele Atemwegserkrankungen wie derzeit.

„Die Aktivität akuter Atemwegserkrankungen (ARE-Inzidenz) in der Bevölkerung ist in der 42. Kalenderwoche 2023 im Vergleich zur Vorwoche gestiegen und lag bei 8.000 Erkrankten pro 100.000 Einwohner“, heißt es auf der Website des RKI. Vor allem bei Kindern bis 14 Jahren und in der Gruppe der 35- bis 39-Jährigen stiegen die Fallzahlen im Vergleich zur Vorwoche.

„Üblich für den Herbst“

Selbst in den Corona-Jahren wurden zu dieser Jahreszeit nicht so viele Fälle gezählt wie in diesem Jahr: 2021 kamen auf 100.000 Einwohner etwa 6.100 Erkrankte, 2020 waren es 6.300.

Es bleibt abzuwarten, ob dies der Beginn einer größeren, wachsenden Welle von Grippe-, Corona- und RSV-Fällen oder sogar der „schlimmsten Krankheitswelle seit 2015“ ist („Bild“). Zwar lag die ARE-Inzidenz in der Vorwoche bei 7.000, die Tendenz ist also steigend. Allerdings spricht das RKI von „einem für den Herbst üblichen erhöhten Wert“.

Wir müssen damit rechnen, dass die Hausarztpraxen auch in diesem Winter wieder an ihre absoluten Kapazitätsgrenzen stoßen werden. Mark BeierBundesvorsitzender des Hausärzteverbandes

Letztlich hängt es, wie immer bei Infektionskrankheiten, vom Verhalten der Infizierten und der noch nicht Infizierten ab, ob sich die Welle weiter aufbaut. Ein Grund für die derzeit steigenden Fallzahlen ist höchstwahrscheinlich, dass sich die meisten Menschen hierzulande „postpandemisch“ verhalten: weder eine Maske tragen noch bei grippeähnlichen Symptomen zu Hause bleiben oder Abstand halten. Dadurch bleibt die Ansteckungsgefahr für andere auf einem hohen Niveau.

Hausärzte im Stich gelassen

Obwohl die Pandemie offiziell beendet ist und die Zahl der schweren, lebensbedrohlichen Erkrankungen durch Corona – nicht zuletzt durch die Impfung – zurückgegangen ist, ist das Virus nicht verschwunden. Zusätzlich zu den anderen endemischen Atemwegsviren zirkuliert und infiziert Corona weiterhin.

„Wir müssen damit rechnen, dass die Hausarztpraxen auch in diesem Winter wieder an ihre absoluten Kapazitätsgrenzen stoßen“, sagte Markus Beier vom Hausärzteverband dem Tagesspiegel.

Den Grund dafür sieht der Hausarzt jedoch weniger in viralen Wellen als vielmehr in der Politik: „Die Politik lässt die Hausarztpraxen einfach im Stich.“ Die versprochenen Verbesserungen, die notwendig wären, um auch bei Infektionswellen eine bestmögliche Versorgung zu gewährleisten, wurden bisher nicht umgesetzt.“

Weder hat die Bundesregierung das Digitalisierungschaos in den Griff bekommen, noch wurde die „zahlreich versprochene Entbudgetierung der hausärztlichen Leistungen“ umgesetzt. Zumindest eine Zusage zur Entbudgetierung habe es jüngst vom Bundesgesundheitsminister gegeben, „wir gehen also davon aus, dass diese bald kommen wird“.