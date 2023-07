Im Gegensatz zur kleineren Xbox Series S verfügt die Series X über ein integriertes Blu-ray-Laufwerk, sodass Sie sowohl physische Spiele als auch digitale Titel spielen können. Sie ist mit 1 TB Speicher ausgestattet – doppelt so viel wie die Serie S – und mehr Rechenleistung, was sie in Kombination mit der Unterstützung der Konsole für 120-Hz-Spiele zu einem deutlichen Fortschritt gegenüber dem Einstiegssystem von Microsoft macht. Es ist auch eine großartige Möglichkeit, eines der besten Gaming-Angebote, auch bekannt als Xbox Game Pass, sowie kommende Exklusivangebote wie … zu nutzen Sternenfelddie im Herbst erscheinen soll.