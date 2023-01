Die Wurzeln des Panzertraumas von Scholz im Kalten Krieg – POLITICO

Drücken Sie Play, um diesen Artikel anzuhören Von künstlicher Intelligenz geäußert.

Anfang Januar 1984 reiste ein aufstrebender westdeutscher Sozialist mit schulterlanger Lockenmähne mit seinen Kameraden zu einem wichtigen Treffen mit dem Zug nach Ost-Berlin.

Es war eine angespannte Zeit im Kalten Krieg, in der das Wettrüsten zwischen den USA und der Sowjetunion auf Hochtouren lief. Trotzdem wurde die Entourage des jungen Mannes mit offenen Armen empfangen und verschonte sogar die Strenge der DDR-Grenzsoldaten; schließlich war er ein Freund.

Beim Treffen der Jungsozialisten mit der kommunistischen Führung der DDR saß der junge Mann, ein Hamburger Jurastudent Mitte 20 namens Olaf Scholz, direkt gegenüber von Egon Krenz, dem Protegé von DDR-Chef Erich Honecker.

Einzelheiten des Besuchs wurden in den Hauptnachrichtensendungen der DDR prominent hervorgehoben und am nächsten Tag waren sie auf den Titelseiten des Neuen Deutschland, der Zeitung des kommunistischen Regimes.

Scholz ist diese Woche wieder einmal auf den Titelseiten wegen seiner Umkehrung der Entsendung von Panzern in die Ukraine. Um diese Entscheidung zu verstehen – und die hartnäckigen Ablehnungen, die ihr vorausgegangen sind – muss man in seine Vergangenheit eintauchen.

Scholz und die Kommunisten hatten Anfang der 1980er-Jahre ein gemeinsames Ziel: die USA daran zu hindern, nukleare Mittelstreckenraketen in Europa zu stationieren. Die US-Pläne, ausgelöst durch einen ähnlichen Schritt der Sowjets, hatten einige der größten und gewalttätigsten Proteste ausgelöst, die Westdeutschland seit Jahrzehnten erlebt hatte. Die Organisatoren der Proteste, darunter auch Scholz, der damals stellvertretender Vorsitzender der sozialistischen Jugendbewegung war, betrachteten den damaligen US-Präsidenten Ronald Reagan als eine lose Kanone und befürchteten, er könnte einen Atomkrieg beginnen.

Bei ihren Treffen mit den ostdeutschen Beamten forderte die Gruppe von Scholz die UdSSR auf, in gleicher Weise zu reagieren, indem sie „etwas vor die Haustür Amerikas stellen“, nämlich Atomwaffen, weil die auf Europa gerichteten sowjetischen Raketen „keine angemessene Bedrohung für die USA“ seien. nach einem ausführlichen Besuchsbericht der DDR-Geheimpolizei Stasi.

In den 1980er Jahren unternahm Scholz den Aufzeichnungen zufolge mindestens neun Reisen in die DDR, darunter 1986 einen Besuch bei Krenz, der kurz vor dem Fall der Berliner Mauer die Nachfolge Honeckers an der Spitze der DDR antrat. (1997 wurde Krenz wegen Totschlags in vier Fällen im Zusammenhang mit der Tötung von Ostdeutschen, die versuchten, aus dem Land zu fliehen, verurteilt.)

Scholz, der Finanzminister in Angela Merkels letzter Regierung war, bevor er ihr Ende 2021 die Nachfolge als Kanzlerin antrat, ist Fragen zu seinen Geschäften in Ostdeutschland (einschließlich der Umstände eines Saunabesuchs, den er während eines einwöchigen Retreats mit kommunistischen Politikern gemacht hat) weitgehend ausgewichen Jugendleiter 1983).

Scholz‘ Unterstützer bezeichnen seine Geschichte als Marxist, der versuchte, den Kapitalismus rückgängig zu machen, als jugendliche Indiskretion und verweisen auf seine spätere politische Karriere, in der er als gemäßigt galt.

Doch es gibt starke Widerhall zwischen Scholz‘ standhafter Weigerung, eine entschlossenere Haltung gegenüber Russland in der Ukraine einzunehmen, und seiner jugendlichen Begeisterung für den Sozialismus und die sowjetisch geführte Sphäre, die von einem glühenden Antiamerikanismus begleitet wurde.

Nach monatelangem hartnäckigem Widerstand hat Scholz Deutschland und anderen Ländern, die in Deutschland hergestellte Leopard-Panzer besitzen, den Weg frei gemacht, sie in die Ukraine zu schicken. So willkommen seine Kehrtwende auch ist, sie kommt erst, nachdem Scholz sowohl innerhalb der NATO als auch in seiner eigenen deutschen Koalition einen massiven Streit über das Thema ausgelöst hat.

Für Scholz und seine Kollegen waren in den 1980er Jahren die Kommunisten Verbündete und die Nato der Aggressor. Scholz, der innerhalb der SPD als Linker galt, drängte seine Partei, einen westdeutschen Austritt aus der NATO in Erwägung zu ziehen, die er als „aggressiv und imperial“ bezeichnete.

Als Deutschlands Verbündete in den letzten Wochen versuchten, Berlin unter Druck zu setzen, damit es sein Veto gegen den Versand von in Deutschland hergestellten Kampfpanzern in die Ukraine aufhebt, haben einige westliche Beamte und Analysten postuliert, dass der Widerstand in der Geschichte des Landes im Zweiten Weltkrieg und seiner Invasion der Sowjetunion verwurzelt sei Union. Dieses Argument klingt jedoch hohl, wenn man an die Millionen Ukrainer denkt, die die Deutschen im Krieg getötet haben. Wenn Deutschlands Geister des Zweiten Weltkriegs wirklich die Politik von Scholz trieben, sollte er ebenso alles tun, was er konnte, um die Ukraine zu verteidigen.

Nichtsdestotrotz war der Nazi-Ausweis für Deutschland ein wirksames Instrument, um sich seiner Verantwortung für Europas Sicherheit zu entziehen, und Scholz weiß besser als jeder andere, welche Knöpfe er im In- und Ausland drücken muss.

Der russische Präsident Wladimir Putin und der deutsche Bundeskanzler Olaf Scholz vor ihrem Treffen über die Sicherheit der Ukraine im Kreml in Moskau am 15. Februar 2022 | Mikhail Klimentyev/AFP über Getty Images

Das ändert nichts daran, dass sein eigenes Denken und Handeln eher vom Kalten Krieg und der Angst vor einer Anfeindung Russlands geprägt ist.

Er ist nicht allein. Rolf Mützenich, der gleichzeitig mit der Bundeskanzlerin volljährig gewordene Vorsitzende der Sozialdemokraten von Scholz im Deutschen Bundestag, versucht seit Jahrzehnten, Deutschland von amerikanischen Atomwaffen zu befreien. Inmitten der Panzerdebatte spielte er eine entscheidende Rolle bei der Verteidigung seines alten Kameraden.

Die Scholz-Mützenich-Annäherung an Wladimir Putins Russland wurzelt in der vorherrschenden deutschen Erzählung darüber, was den Kalten Krieg beendete und zur Wiedervereinigung führte. Aus deutscher Sicht war es die Ostpolitik, die von Bundeskanzler Willy Brandt Anfang der 1970er Jahre eingeführte Entspannungspolitik. Es war Deutschlands Engagement mit den Sowjets, sowohl wirtschaftlich als auch diplomatisch, das zu einem friedlichen Ende des Kalten Krieges führte, und nicht Reagans Kriegslust.

Diese Ansicht steht nicht nur im Widerspruch zu Amerikas historischem Verständnis dieser Periode, sie widerspricht auch dem, was die meisten Osteuropäer glauben. Für Polen war es zum Beispiel der Mut der Solidarność-Bewegung, sich gegen ihre kommunistischen Herren zu stellen, der den Wandel einleitete.

Doch Deutschlands Wahrnehmung, wie und warum der Kalte Krieg endete, ist seine Realität geworden und beeinflusst sowohl die Politikgestaltung als auch die öffentliche Meinung. Erinnern Sie sich an das jahrelange Beharren von Ex-Kanzlerin Merkel, einen fruchtlosen „Dialog“ mit Putin zu führen, anstatt sich gegen ihn zu stellen?

Auch Scholz hat gezeigt, dass das Einzige, worauf Verbündete auf Deutschland zählen können, darin besteht, dass es zögert, jede große oder kleine Entscheidung analysiert und dann das spielt, was die Deutschen gerne eine „beleidigte Leberwurst“ nennen, und mehr verlangt „respektieren.“

Ja, Scholz ist jetzt bereit, der Ukraine Panzer zu schicken, aber erst nach einem Jahr des Drucks und in einer Zahl (insgesamt 14), die zu wünschen übrig lässt

Putins einstige sozialistische Genossen in Berlin sind vielleicht nicht bereit, die Gräueltaten zu ignorieren, die er in der Ukraine begangen hat, aber wie die deutsche Bundeskanzlerin im vergangenen Jahr bewiesen hat, kann sich der russische Führer zumindest darauf verlassen, dass sie ihm mehr Zeit verschaffen. „Ende gut, alles gut“, verkünden die Scholz-Spinnmeister nun. Das mag dem Kanzler und seinem engeren Kreis Trost spenden.

Aber in Anbetracht des täglichen Gemetzels, dem die ukrainischen Streitkräfte infolge der Verzögerungen an der Front ausgesetzt sind, sollte dies nicht der Fall sein.