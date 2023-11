Die World of Warcraft-Community kommt über Anduins Glanz nicht hinweg

Da ist ein viel um aus der Flut neuer World of Warcraft-Inhalte auszupacken, die uns heute während der BlizzCon 2023 geboten wurden. Die Worldsoul Saga, drei angekündigte Erweiterungen, Classic mit der Cataclysm-Erweiterung und vieles mehr. Aber so aufgeregt alle über all das sind, so viele sind wohl sogar noch aufgeregter über eine ganz, ganz bestimmte Art von Inhaltsaktualisierung für einen ganz, ganz bestimmten Charakter.

Ich spreche von Anduin Wrynns Glow-up. Er ist heiß Jetzt. Und die WoW-Community ist es begeistert.

Anduin ist eine Person, die seit seiner Kindheit zu uns gekommen ist. In einem Videospiel. Es ist alles unglaublich. 🥹 pic.twitter.com/jtISJ7oYLF — Navineko 🎄✨ (@minekopls) 3. November 2023

Zunächst etwas Kontext. Anduin Wrynn ist seit langem ein fester Bestandteil von World of Warcraft. Er ist der Sohn des ehemaligen Königs von Sturmwind und Hochkönig der Allianz Varian Wrynn und wurde in den früheren Tagen von WoW als Kind und dann als Teenager in Sturmwind gesehen. Als die WoW-Erweiterungen voranschritten, wurde er älter, tauchte schließlich als Hauptfigur in Mists of Pandaria auf und freundete sich mit dem Schwarzen Prinzen Furorion an.

Aber Mists bedeutete das Ende von Anduins unschuldiger Kindheit. Sein Vater Varian wurde in World of Warcraft: Legion getötet und Anduin bestieg den Thron, während er noch immer um seinen Verlust trauerte. Belastet durch seine unerwarteten neuen Verantwortungen tat Anduin sein Bestes als Paladin, um dem Licht zu folgen und sich um sein Volk zu kümmern, inmitten von Krieg, einer Invasion der Brennenden Legion, Verrat und versuchtem Völkermord durch Sylvanas Windrunner, Krieg mit der Horde, Bedrohungen durch alte Götter und so weiter all das Trauma und den Ärger mehrerer World of Warcraft-Erweiterungen. In Shadowlands wurde Anduin gefangen genommen und in den Schlund gebracht, einen Raum jenseits des Todes, wo er von Sylvanas und dem Herrscher des Schlunds, dem Gefängniswärter, gefoltert wurde. Sein Wille wurde letztendlich vom Gefängniswärter dominiert, der ihn benutzte, um den Archon der Schattenlande anzugreifen und zu versuchen, die Realität nach dem Vorbild des Gefängniswärters neu zu erschaffen. Obwohl Anduin sich letztendlich wehrte, richtete er unter der Kontrolle des Gefängniswärters eine Menge Mord und Zerstörung an, und Anduin ging ziemlich traumatisiert aus der Erweiterung hervor.

Anduin wird seitdem vermisst, aber in der Einleitung zu „The War Within“ sieht es so aus, als hätte Thrall den abwesenden König aufgespürt. Und wow. Dieser Typ sieht aus, als wäre er es gewesen durch. Er ist eindeutig älter – seit seinem Verschwinden sind mehrere Jahre vergangen und er sieht insgesamt einfach robust und traurig aus. Aber jeder auf Twitter und Reddit hat das bemerkt Auch sieht superheiß aus und sie stehen auf den gewaltigen Glanz, den er seit seiner Low-Poly-Kindheit vor so langer Zeit in Sturmwind hatte.

Wie ich sehe, kommt Anduin in die ungewaschenen Dreißiger pic.twitter.com/rLhWgcjDlj – Vierawang (@justfknpeaches) 3. November 2023

Es gab viele interessante Vergleiche von Anduins neuem Aussehen mit dem verschiedener berühmter Schauspieler, darunter Stephen Amell in „Arrow“, Zac Efron in „Gold“ und Chris Hemsworth im Allgemeinen. Es gibt auch mehrere Leute in den sozialen Medien, die ihn als „Manduin“ bezeichnen, was … ja, dem kann ich nicht widersprechen. Insgesamt ist es schön zu sehen, wie World of Warcraft in die Ära der Durstfallen eintritt, zuerst mit Wrathions unglaublichem Leuchten in Dragonflight und jetzt mit dem, was die Leute, wie ich jetzt höre, als „bestraften Anduin“ bezeichnen. Könnten wir bitte als nächstes ein heißes Film-/Kunst-Glühen für Kalecgos bekommen?

Es war ein großer Tag für World of Warcraft, denn Blizzard kündigte auf der BlizzCon 2023 nicht nur eine, nicht zwei, sondern drei bevorstehende Erweiterungen als Trilogie mit dem Titel The Worldsoul Saga an. Das erste davon, The War Within, wird voraussichtlich nächstes Jahr erscheinen. Unterdessen stellt World of Warcraft: Classic nächstes Jahr die Cataclysm-Erweiterung zusammen mit einer neuen Season of Discovery vor, die neue Wendungen bei bestehenden Klassen, Raids und Bossen bringen wird. Alles, was angekündigt wurde, können Sie hier nachholen.

Rebekah Valentine ist leitende Reporterin für IGN. Hast du einen Story-Tipp? Senden Sie es an rvalentine@ign.com.