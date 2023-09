Was bedeutet es, ein Mensch zu sein?

Die Antwort schien lange Zeit klar. Unsere Spezies, der Homo sapiens, war mit seinen komplexen Gedanken und tiefen Gefühlen der einzige wahre Mensch, der jemals auf der Erde lebte. Frühere Formen wie die Neandertaler galten als bloße Schritte auf dem Weg der Evolution und starben aus, weil wir bessere Versionen waren.

Dieses Bild ändert sich nun.

In den letzten Jahren haben Forscher die Möglichkeit erlangt, DNA von alten Homininen zu extrahieren, darunter unseren frühen Vorfahren und anderen Verwandten, die auf zwei Beinen gingen. Die antike DNA-Technologie hat die Art und Weise, wie wir die Menschheitsgeschichte erforschen, revolutioniert und sich schnell durchgesetzt, mit einer ständigen Flut von Studien zur Erforschung der Gene längst vergangener Menschen.

Zusammen mit weiteren Fossilien und Artefakten weisen uns die DNA-Funde auf eine herausfordernde Idee hin: Wir sind nicht so besonders. Die meiste Zeit der Menschheitsgeschichte teilten wir den Planeten mit anderen frühen Menschen, und diese heute ausgestorbenen Gruppen waren uns sehr ähnlich.

„Wir können sie als völlig menschlich betrachten. Aber interessanterweise eine andere Art Mensch“, sagte Chris Stringer, Experte für menschliche Evolution am Londoner Natural History Museum. „Eine andere Art, ein Mensch zu sein.“

Darüber hinaus hatten Menschen enge – sogar enge – Interaktionen mit einigen dieser anderen Gruppen, darunter Neandertaler, Denisova-Menschen und „Geisterpopulationen“, die wir nur aus der DNA kennen.

„Es ist eine einzigartige Zeit in der Geschichte der Menschheit, in der es nur einen von uns gibt“, sagte Stringer.

EINE WELT MIT VIELEN HOMININS

Wissenschaftler wissen jetzt, dass sich H. sapiens, nachdem er vor etwa 300.000 Jahren zum ersten Mal in Afrika aufgetaucht war, mit einer ganzen Gruppe anderer Homininen überschnitten hatte, erklärte Rick Potts, Direktor des Human Origins Program des Smithsonian.

Neandertaler hielten sich in Europa auf. Homo heidelbergensis und Homo naledi lebten in Afrika. Der kleinwüchsige Homo floresiensis, manchmal auch „Hobbit“ genannt, lebte in Indonesien, während der langbeinige Homo erectus in Asien umherstreifte.

Wissenschaftler begannen zu erkennen, dass all diese Homininen nicht unsere direkten Vorfahren waren. Stattdessen ähnelten sie eher unseren Cousins: Abstammungslinien, die sich von einer gemeinsamen Quelle abspalteten und in verschiedene Richtungen gingen.

Archäologische Funde haben gezeigt, dass einige von ihnen komplexe Verhaltensweisen hatten. Neandertaler bemalten Höhlenwände, Homo heidelbergensis jagte große Tiere wie Nashörner und Flusspferde und einige Wissenschaftler glauben, dass sogar der kleinhirnige Homo naledi seine Toten in südafrikanischen Höhlensystemen begrub. Eine letzte Woche durchgeführte Studie ergab, dass frühe Menschen Strukturen aus Holz bauten, bevor sich H. sapiens entwickelte.

Forscher fragten sich auch: Wenn diese anderen Arten von Menschen nicht so unterschiedlich wären, hätten unsere Vorfahren dann Sex mit ihnen gehabt?

Für einige war die Vermischung schwer vorstellbar. Viele argumentierten, dass H. sapiens, als sie sich aus Afrika wagten, andere Gruppen verdrängten, ohne sich zu paaren. Der Archäologe John Shea von der New Yorker Stony Brook University sagte, er habe Neandertaler und H. sapiens früher als Rivalen betrachtet und geglaubt, „wenn sie einander begegnen würden, würden sie sich wahrscheinlich gegenseitig töten.“

DNA ENTHÜLLT ALTE GEHEIMNISSE

Aber die DNA hat gezeigt, dass es noch andere Wechselwirkungen gab, die verändert haben, wer wir heute sind.

Im Jahr 2010 lösten der schwedische Genetiker Svante Paabo und sein Team ein kniffliges Puzzle. Sie konnten Fragmente alter DNA zu einem vollständigen Neandertaler-Genom zusammenfügen, eine Leistung, die lange für unmöglich gehalten wurde und Paabo letztes Jahr einen Nobelpreis einbrachte.

Diese Fähigkeit, alte DNA zu lesen, hat das Gebiet revolutioniert und wird ständig verbessert.

Als Wissenschaftler diese Techniken beispielsweise auf einen kleinen Fingerknochen und einige riesige Backenzähne anwendeten, die in einer sibirischen Höhle gefunden wurden, fanden sie Gene, die mit nichts zuvor Gesehenem übereinstimmten, sagte Bence Viola, ein Anthropologe an der University of Toronto, der an der Studie beteiligt war Forschungsteam, das die Entdeckung gemacht hat. Es handelte sich um eine neue Art von Homininen, die heute als Denisova-Menschen bekannt sind und die ersten menschlichen Cousins ​​waren, die nur anhand ihrer DNA identifiziert wurden.

Ausgestattet mit diesen Neandertaler- und Denisova-Genomen könnten Wissenschaftler sie mit heutigen Menschen vergleichen und nach passenden DNA-Stücken suchen. Als sie das taten, fanden sie deutliche Anzeichen einer Überkreuzung.

DIE NEUE MENSCHLICHE GESCHICHTE

Die DNA-Beweise zeigten, dass sich H. sapiens mit Gruppen wie Neandertalern und Denisovanern paarte. Es wurden sogar Hinweise auf andere „Geisterpopulationen“ gefunden – Gruppen, die Teil unseres genetischen Codes sind, deren Fossilien wir jedoch noch nicht gefunden haben.

Es ist schwierig, genau zu bestimmen, wann und wo diese Interaktionen stattfanden. Unsere Vorfahren scheinen sich mit den Neandertalern vermischt zu haben, kurz nachdem sie Afrika verlassen und nach Europa gezogen waren. Wahrscheinlich trafen sie in Teilen Ost- und Südostasiens auf die Denisova-Menschen.

„Sie hatten keine Karte, sie wussten nicht, wohin sie wollten“, sagte Potts vom Smithsonian. „Aber als sie über den nächsten Hügel ins nächste Tal blickten, stießen sie auf Populationen von Menschen, die ein wenig anders aussahen als sie selbst, sich aber paarten und Gene austauschten.“

Auch wenn Neandertaler sich von H. sapiens unterschieden – von ihren größeren Nasen bis hin zu ihren kürzeren Gliedmaßen – reichte das nicht aus, um eine „Mauer“ zwischen den Gruppen zu errichten, sagte Shea.

„Sie dachten wahrscheinlich: ‚Oh, diese Jungs sehen ein bisschen anders aus‘“, sagte Shea. „‚Ihre Hautfarbe ist etwas anders. Ihre Gesichter sehen etwas anders aus. Aber sie sind coole Typen, lasst uns versuchen, mit ihnen zu reden.‘“

KOMPLEXE NEANDERTALER

Die Vorstellung, dass moderne Menschen und insbesondere weiße Menschen den Höhepunkt der Evolution darstellten, stammte aus einer Zeit des „Kolonialismus und Elitismus“, sagte Janet Young, Kuratorin für physische Anthropologie am Canadian Museum of History.

Ein Neandertaler-Gemälde, das die Vision eines Eugenik-Befürworters widerspiegeln sollte, gelangte jahrzehntelang durch Lehrbücher und Museumsausstellungen.

Die neuen Erkenntnisse haben die Vorstellung völlig auf den Kopf gestellt, dass frühere, eher affenähnliche Kreaturen begannen, aufrechter zu stehen und komplexer zu werden, bis sie bei H. sapiens ihre Höchstform erreichten, sagte Young. Neben den genetischen Beweisen haben auch andere archäologische Funde gezeigt, dass Neandertaler komplexe Verhaltensweisen in den Bereichen Jagen, Kochen, Gebrauch von Werkzeugen und sogar Kunstschaffen hatten.

Doch auch wenn wir heute wissen, dass unsere alten menschlichen Cousins ​​wie wir waren – und einen Teil dessen ausmachen, wer wir jetzt sind –, war es schwierig, die Vorstellung von affenähnlichen Höhlenmenschen zu verdrängen.

Der Künstler John Gurche versucht es. Er ist darauf spezialisiert, lebensechte Modelle antiker Menschen für Museen zu schaffen, darunter das Smithsonian und das American Museum of Natural History, in der Hoffnung, die öffentliche Wahrnehmung auf den neuesten Stand der Wissenschaft zu bringen.

Schädel und Skulpturen blickten Anfang des Jahres aus den Regalen seines Ateliers, als er an einem Neandertalerkopf arbeitete und Haarsträhnen in die Silikonhaut stanzte.

Es sei nicht einfach gewesen, die neue Sichtweise der Öffentlichkeit zugänglich zu machen, sagte Gurche: „Dieses Höhlenmenschenbild ist sehr hartnäckig.“

Für Gurche ist es entscheidend, die Wissenschaft richtig hinzubekommen. Er hat an Sektionen von Menschen und Affen gearbeitet, um deren Anatomie zu verstehen, hofft aber auch, in seinen Darstellungen Emotionen hervorzuheben.

„Das waren einst lebende, atmende Individuen. Und sie empfanden Trauer, Freude und Schmerz“, sagte Gurche. „Sie sind nicht in irgendeinem Märchenland; Sie sind keine Fantasiewesen. Sie lebten.“

VIELE VERBINDUNGEN SIND NOCH ZU FINDEN

Wissenschaftler können nicht aus jedem Fossil, das sie finden, nützliche genetische Informationen gewinnen, insbesondere wenn es sehr alt ist oder sich im falschen Klima befindet. Aus Afrika, wo sich H. sapiens erstmals entwickelte, konnten sie nicht viel alte DNA sammeln, da diese durch Hitze und Feuchtigkeit abgebaut wurde.

Dennoch hoffen viele, dass wir mit der fortschreitenden DNA-Technologie immer weiter in die Vergangenheit vordringen und alte Genome aus mehr Teilen der Welt erhalten und so unserem Bild der Menschheitsgeschichte weitere Pinselstriche hinzufügen können.

Denn obwohl wir die einzigen waren, die überlebten, spielten die anderen ausgestorbenen Gruppen eine Schlüsselrolle in unserer Geschichte und unserer Gegenwart. Sie seien Teil einer gemeinsamen Menschlichkeit, die jeden Menschen verbindet, sagte Mary Prendergast, eine Archäologin der Rice University.

„Wenn man sich die Fossilienfunde, die archäologischen Funde und die genetischen Funde anschaut“, sagte sie, „sieht man, dass wir viel mehr Gemeinsamkeiten haben als das, was uns trennt.“

___

Die Gesundheits- und Wissenschaftsabteilung von Associated Press erhält Unterstützung von der Science and Educational Media Group des Howard Hughes Medical Institute. Für sämtliche Inhalte ist allein der AP verantwortlich.

Maddie Burakoff und Laura Ungar, The Associated Press







Kulturelle En