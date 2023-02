Die wilde Geschichte von Sid Vicious und Nancy Spungens tragischer Romanze

„Es waren nur etwa 200 Leute da“, Journalist und Kritiker Beine McNeil erzählt New York Magazin im Jahr 2008. „Also hast du alle ziemlich schnell getroffen. Es war keine Szene, an der irgendjemand teilnehmen wollte.“

„Nancy hatte eine dieser Leidenschaften für Rock’n’Roll, die nur sehr wenige Menschen haben“, fuhr er fort. „Sie wusste alles über jedes Album. Groupies waren damals anders. Sie waren Teil der Szene. Alle wurden gleich behandelt. Die Roadies wurden gleich behandelt wie die Rockstars. Die Groupies wurden gleich behandelt wie die Rockstars . Es war völlig demokratisch.“

Aber nach zwei Jahren harten Lebens in New York brach sie nach London auf, wo sie Sid traf und an seine Seite geklebt wurde, als die Sex Pistols im Januar 1978 ihre erste und einzige US-Tournee starteten, von der Nancy ausgeschlossen wurde , die Mehrheit der „God Save the Queen“-Rocker hat sie sofort nicht gemocht.

In seinem Buch von 1994 bezeichnete John Lydon sie als „dieses Biest“ und eine „verwöhnte Kuh“. Aber er sei nicht „rachsüchtig“, versicherte er. Vielmehr: „Sie war ein sehr selbstzerstörerischer Mensch, der entschlossen war, so viele Menschen wie möglich mit sich zu nehmen. Nancy Spungen war die Komplette Titanic auf der Suche nach dem Eisberg, und sie wollte eine volle Ladung.“

Künstler und Schriftsteller Lee Childersein Tourmanager einer in New York ansässigen Punkband Die Herzensbrechererzählte Legs McNeill für sein Buch Please Kill Me: Die unzensierte mündliche Geschichte des Punk dass Nancy „einen sehr, sehr, sehr, sehr, sehr, sehr schlechten Einfluss auf Menschen hatte, die bereits ein Chaos waren. Sie war eine Unruhestifterin und ein Aufrührer.“