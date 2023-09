Bitte verwenden Sie den Chrome-Browser für einen besser zugänglichen Videoplayer



Die Wigan Warriors holen sich den League Leaders‘ Shield, nachdem sie Leigh in ihrem letzten Spiel der regulären Saison besiegt haben

Die letzte Runde der Super-League-Saison wurde als „hektisches Finale“ angekündigt, und sie verfehlte ihre Erwartungen nicht. Lassen Sie uns die schönsten Momente hier noch einmal erleben …

Wigan sichert sich den League Leaders‘ Shield, während sich die Katalanen den Halbfinalplatz sichern

Die Wigan Warriors können sich nun zurücklehnen und entspannen, nachdem sie sich in einem spannenden 10:6-Duell gegen den engen Rivalen Leigh Leopards durchgesetzt haben und dabei den League Leaders‘ Shield in die Höhe schossen.

Jai Field schlängelt sich durch die Verteidigung von Leigh und erzielt den ersten Versuch für Wigan

Die Warriors taten in der ersten Halbzeit, was sie tun mussten, denn Versuche von Jai Field und Jake Wardle verschafften ihnen einen 10:6-Vorsprung, Lachlan Lam ging für die Hausherren über und machte das Spiel knapp.

In der zweiten Halbzeit wurden die Versuche beider Mannschaften zunichte gemacht, aber die Leopards werden darüber verärgert sein, dass Oliver Gildarts Punktestand kontrovers nicht anerkannt wurde, da es keine klaren Beweise dafür gab, dass der Video-Schiedsrichter den Aufruf zur Behinderung außer Kraft setzen konnte.

Das Team der Sky Sports Rugby League analysiert die beiden No-Try-Aufrufe bei Leighs Aufeinandertreffen gegen Wigan, darunter auch Oliver Gildarts umstrittenen nicht anerkannten Versuch

Die Warriors zeigten jedoch ihre defensive Stärke, blieben an der Tabellenspitze und holten sich die wichtige Trophäe. Die Mannschaft von Matt Peet etablierte sich als klarer Favorit für das Spiel am 14. Oktober im Old Trafford.

Die Catalans Dragons taten mit einem 19:8-Sieg über die Salford Red Devils ebenfalls alles Nötige, um ihren zweiten Platz zu halten und sich einen Platz im Halbfinale zu sichern. St. Helens spielt nun auf dem dritten Platz gegen die Warrington Wolves gegen den Sechstplatzierten nach einem 30:12-Sieg über Hull FC.

Ein spätes Drop-Goal von Sam Tomkins half den Katalanen, Salford zu schlagen und hinter Wigan den zweiten Platz in der Tabelle zu belegen

Wigan, Catalans und St. Helens kommen alle auf 40 Punkte, aber die überlegene Punktedifferenz der Warriors war der entscheidende Faktor.

Was sie sagten: Peet – ich bin stolz auf unseren Verein

Matt Peet, Cheftrainer der Wigan Warriors, sagt, wie stolz er auf seine Mannschaft sei, nachdem sie Leigh geschlagen und damit den ersten Platz in der Super League belegt habe

Wigan Warriors-Cheftrainer Matt Peet…

„Das ist wahrscheinlich ein Spiel, das wir brauchten, daraus werden wir viel lernen.“

„Ich glaube nicht, dass wir besonders Play-off-Rugby gespielt haben, aber daraus werden wir eine Menge lernen, und ich fand es ein fantastisches Spiel.“

„Ich bin stolz auf jeden im Verein.

„Während des Spiels gab es Zwischenfälle, die 50/50 ausfielen, aber wir werden unser Team einfach kontrollieren.“

„Es gibt uns den nötigen Halt und hebt einige Bereiche hervor. Wir waren schon eine ganze Weile nicht mehr in einem so engen Spiel.“

Warrington schleicht sich in die Play-offs, während Leigh in Eliminators zu den Robins reist

Warrington wusste, dass sie mit einem Sieg in den Play-offs wären, und genau das taten sie gegen die Huddersfield Giants.

Matthew Storton vollendete einen sensationellen Teamversuch, als die Hull Kingston Rovers die Leigh Leopards überholten

Versuche von Matt Dufty und James Harrison sowie 12 Punkte aus dem Stiefel von Stefan Ratchford verhalfen den Wolves zu einem 20:8-Sieg und hielten sie auf dem sechsten Platz.

Sie stehen nun vor der schwierigen Aufgabe, gegen den amtierenden Meister Saints anzutreten, der nun neun Siege in Folge hat und auch fünf Super League Grand Final-Siege in Folge einfahren will.

Der zweite Ausscheider ist Vierter gegen Fünfter, wenn Hull KR gegen den Challenge-Cup-Gewinner Leigh Leopards antritt.

Durch Ryan Halls Versuch sicherten sich die Hull Kingston Rovers ein Heimspiel gegen Leigh im Week 1 Eliminator

Die Leopards gingen als Vierter und mit einem Vorsprung von 34 Punkten vor den Robins in das „Frantic Finale“.

Allerdings setzte sich Hull KR mit einem 56:12-Sieg über den Absteiger Wakefield Trinity durch und machte den Punkterückstand wett, rückte auf den vierten Platz vor und sicherte sich ein Heimspiel.

Das Beste aus dem hektischen Finale der Super League:

Nach einer harten Begegnung besiegte Wigan Leigh im letzten Spiel der regulären Saison und gewann den League Leaders' Shield

Highlights vom Betfred Super League-Duell zwischen Huddersfield Giants und Warrington Wolves

Was passiert als nächstes?

Sie können sich die Eliminators ansehen Live auf Sky Sports am 29. und 30. September.

Das erste Spiel beginnt am Freitag um 20:00 Uhr und sieht Hull KR gegen Leigh Leopards vor St Helens gegen Warrington Wolves am Samstag ab 12:45 Uhr.

Der Sieger von Hull KR vs. Leigh Leopards trifft dann im Halbfinale auf Wigan, während der Sieger von St Helens und Warrington Wolves gegen die Catalans Dragons antritt, um den begehrten Platz im Grand Final zu ergattern.