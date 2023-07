Düsseldorf Der Süßstoff Aspartam ist weit verbreitet – in Diätgetränken ebenso wie in zuckerfreiem Kaugummi, kalorienarmem Joghurt, Desserts oder Süßigkeiten. Die Internationale Agentur für Krebsforschung (IARC) der Weltgesundheitsorganisation stufte den weißen Zusatzstoff am Freitag als „möglicherweise krebserregend“ für den Menschen ein. Spekulationen darüber haben seit zwei Wochen Lebensmittelhersteller und Verbraucher auf der ganzen Welt in Aufruhr versetzt.

Am Freitag stellte die WHO zudem klar, dass es keine überzeugenden Beweise dafür gebe, dass Aspartam nach dem Verzehr schädliche Auswirkungen habe. Zu diesem Schluss kommt der Expertenausschuss für Lebensmittelzusatzstoffe (Jecfa). Anders als die Krebsforscher am IARC darf er Risikoabschätzungen anhand des tatsächlichen Konsums vornehmen und Gesundheitsempfehlungen aussprechen.

Das Gremium bestätigte die empfohlene maximale Tagesdosis von bis zu 40 Milligramm Aspartam pro Kilogramm Körpergewicht. Um diese Zahl zu überschreiten, müsste ein 150 Pfund schwerer Erwachsener mehr als neun bis 14 Dosen Diätlimonade pro Tag trinken.

Allerdings könnte die Einstufung durch die IARC rechtliche Konsequenzen für Süßwaren- und Getränkehersteller haben. In den USA sind Einstufungen durch Gesundheitsbehörden wie die IARC regelmäßig Grundlage für Produkthaftungsansprüche. Das bekam die Bayer AG zuletzt schmerzlich zu spüren: Die Beilegung der Klagen in den USA wegen angeblicher Gesundheitsrisiken durch den Unkrautvernichter Glyphosat hat den Konzern bereits mehr als zehn Milliarden Euro gekostet. 200-mal süßer als Zucker Aspartam wurde 1965 zufällig vom amerikanischen Chemiker James Schlatter entdeckt. Als er auf der Suche nach einem Medikament gegen Geschwüre mit Aminosäuren experimentierte, bemerkte er den süßen Geschmack. Das weiße Pulver hat fast so viele Kalorien wie Zucker, ist aber 200-mal süßer. 1981 kam der Süßstoff in den USA auf den Markt. Auch bekannt als Nutrasweet. Aspartam ist in Deutschland seit 1990 zugelassen, erkennbar an der E-Nummer 951. Immer wieder stand Aspartam im Verdacht, gesundheitsschädlich zu sein. Zuletzt brachte eine französische Studie aus dem Jahr 2022 künstliche Süßstoffe – insbesondere Aspartam und Acesulfam-K – mit einem erhöhten Krebsrisiko in Verbindung. Über einen Zeitraum von fast acht Jahren wurden mehr als 100.000 Franzosen untersucht. Allerdings ist die Studie nicht unumstritten. Die Krebsforscher des IARC haben nun „begrenzte Beweise“ für die krebserzeugende Wirkung von Aspartam beim Menschen gefunden – im Zusammenhang mit dem hepatozellulären Karzinom, einer Form von Leberkrebs. Diese Einschätzung basiert auf drei Studien, die jedoch einen nicht eindeutigen Zusammenhang zwischen dem Konsum künstlich gesüßter Getränke und dem Leberkrebsrisiko fanden. Die IARC fordert nun weitere wissenschaftliche Studien. >> Lesen Sie hier: Süßstoff Stevia – Der Siegeszug der Zuckeralternative Die International Sweeteners Association (ISA) reagierte erleichtert und begrüßte die Entscheidung der WHO-Experten, an der maximalen Tagesdosis für Aspartam festzuhalten. „Mehr als 90 Lebensmittelsicherheitsbehörden auf der ganzen Welt haben Aspartam für sicher erklärt, darunter auch die Europäische Behörde für Lebensmittelsicherheit, die die bislang umfassendste Sicherheitsbewertung von Aspartam durchgeführt hat“, sagte ISA-Generalsekretärin Frances Hunt-Wood. Jede dritte Flasche Cola in Deutschland mit Süßstoff Das Marktforschungsunternehmen Market Data Forecast prognostiziert, dass der weltweite Markt für Süßstoffe bis 2028 von 7,2 Milliarden US-Dollar auf 9,7 Milliarden US-Dollar wachsen wird. Der Umsatz mit kalorienfreien oder kalorienreduzierten Getränken und Snacks ist jedoch um ein Vielfaches höher. Beispielsweise handelt es sich bei jeder dritten in Deutschland verkauften Flasche Cola um eine zuckerfreie Variante, die zusätzlich Aspartam enthält. Zum Vergleich: Hierzulande enthält ein Liter Cola Classic 36 Würfelzucker. Der weltgrößte Getränkekonzern Coca-Cola lehnte auf Nachfrage eine Stellungnahme zur Einstufung von Aspartam als „möglicherweise krebserregend“ ab und verwies auf den Süßstoffverband ISA. Der International Council of Beverage Associations betonte: „Laut IARC stellt Aspartam kein größeres Risiko für Verbraucher dar als Aloe Vera.“ Auch der Extrakt aus Aloe-Vera-Blättern wird als „möglicherweise krebserregend“ eingestuft. Studien hätten gezeigt, dass dies bei Ratten Krebs auslöste, beim Menschen sei es jedoch nicht untersucht worden, erklärt Verena Katzke, Leiterin der Arbeitsgruppe Ernährungsepidemiologie am Deutschen Krebsforschungszentrum. Mehr als 100.000 Klagen gegen Glyphosat Getränke- und Lebensmittelhersteller, die Aspartam verwenden, müssen die IARC-Bewertungen ernst nehmen. Glyphosat wurde 2015 als „wahrscheinlich krebserregend“ eingestuft, eine Stufe höher als Aspartam. Dies veranlasste mehrere große US-Anwaltskanzleien, Produkthaftungsklagen vorzubereiten und krebskranke Glyphosatkonsumenten als Kläger zu rekrutieren. Nach den ersten Klagen in den Jahren 2018 und 2019 war Bayer mit mehr als 100.000 Klagen konfrontiert. In den Klagen war die IARC-Einstufung für die Anwälte der Kläger von zentraler Bedeutung: Der von Bayer übernommene Monsanto-Konzern habe zwar gewusst, dass Glyphosat krebsgefährdend sei, habe dies aber nicht betont Produktetikett. Bayer hat dies stets zurückgewiesen und auf die Sicherheitsbewertungen staatlicher Prüfbehörden wie der amerikanischen EPA oder der europäischen Lebensmittelsicherheitsbehörde EFSA verwiesen. Die Einstufung der IARC führte jedoch zu einem Streit mit den Laienjurys in den US-Prozessen. Nach drei verlorenen Verfahren stimmte Bayer einer außergerichtlichen Einigung zu, die noch nicht abgeschlossen ist. Der Süßstoff Aspartam wird von der IARC eine Stufe unter Glyphosat eingestuft – also als „möglicherweise krebserregend“. Laut Branchen- und Unternehmenskreisen fragten amerikanische Süßwarenhersteller in den letzten Wochen bei Bayer jedoch nach, wie der Streit mit der IARC und den Anwälten laufe – aus Angst, dass auch sie ins Visier der Produkthaftungsklagen geraten könnten. Kritik an IARC-Klassifizierungen Die Kritik am Vorgehen der IARC schwelt schon seit Längerem und dürfte durch Aspartam noch verstärkt werden. Tatsächlich sieht die WHO selbst kein Krebsrisiko durch Glyphosat. Die IARC klassifiziert Stoffe nur aufgrund ihres grundsätzlichen potenziellen Krebsrisikos – unabhängig von der Menge, in der sie verwendet werden. Deshalb gilt rotes Fleisch als „wahrscheinlich krebserregend“. Die großen Prüfbehörden hingegen verfolgen einen risikoorientierten Ansatz und bewerten die Gefahren mit Blick auf die in der Praxis verwendeten Mengen: Der normale Verzehr von rotem Fleisch ist nicht gefährlich. Wenn es um Aspartam geht, fordern Ernährungswissenschaftler Vorsicht. „Es bleibt zu hoffen, dass die Einstufung Verbraucher nicht dazu veranlasst, von Süßungsmitteln auf Zucker umzusteigen“, sagt Stefan Kabisch, Studienarzt am Deutschen Zentrum für Diabetesforschung der Berliner Charité.

Für Zucker gebe es weitaus eindeutigere Hinweise darauf, dass er neben Karies auch Übergewicht und Typ-2-Diabetes begünstige und damit zum Krebsrisiko beitrage, so der Mediziner. Eine Umstellung von Süßungsmitteln auf Zucker würde das Krankheitsrisiko sicherlich erhöhen. Mehr: Warum Bayer plötzlich alle Glyphosat-Prozesse gewinnt

