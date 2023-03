Der wirklich lange Winter setzt zum Finale an: Nach schonrichtig milden Temperaturen kunnen zur Wochenhälfte ein vermutlich letztes Mal den Aufstand. Als het warm is, is Nachtfrost passé – pünktlich zum kalendarischen Frühlingsanfang am kommenden Montag.

Het is een mogelijkheid om een ​​abwechslungsreiche Wetterwoche te gebruiken. Zunächst legt de Lenz temperatuurtechniek een blitzsauberen Wochenstart hin. Sturmtief “Flurin” uit Ierland schaufelt am Montag nämlich sehrwarme Luft aus dem Südwesten Europas samt einem stürmischen Wind zu uns. Ursprungsort der Wärme is Spanien, wo momentan der Sommer een eerste duftmarke mit Spitzen von 25 tot um die 30 Grad setzt. Ganz is zo warm dat het onze zwarte neef is. Jedoch komommen der Süden Baden-Württembergs en Bayerns am Montag mit 20 tot 22 Grad den bisher wärmsten Tag des Jahres.

ntv Meteoroloog Björn Alexander

Dem Kurzen Gastspiel des Frühlingswetters volgen am Dienstag die nächste Kaltfront en brengen met stürmischen Böen een gemarkeerde Abkühlung. Damit zinkt de Schneefallgrenze übers Bergland erneut herunter bis in tiefe Lagen. Lange tijd zal aber keine aufkommen zijn. Am Donnerstag en Freitag is der Spätwinter-Spuk vorbei en es geht mit großen Schritten in Richtung Frühling und Frühlingsanfang. Der ist nämlich am Montag, 20. März.

En we zullen zien dat de nachtvorst in Duitsland wordt verabschied, omdat het in de Westelijke helft van het land Vegetation vol loslegen is. Als u zich ervan bewust bent dat de gelbühenden Forsythie en de Beerensträuchern, die schon in de Startlöchern-stehen. Damit breit sich nach de Vorfrühling der sogenannte Erstfrühling ostwärts aus, dem in eigen Wochen der Vollfrühling mit der Blüte von Apfel, Flieder of Rosskastanie followen wird. Sprich: Die Natur zal wissen. Weniger kansrijk verschijnt derweil die Lage in Sachen Dauerhoch und Sonnenschein für alle. Denn in Summe überwiegen die wechselhaften Ansätze. Hier die details.

Nacht op Montag: neuer Regen en auffrischender Wind

Het komt vaak voor dat de meeste landen in het Westen en Noordwesten regenwolken krijgen. Begleitet von een van de meest krachtige wind die de wind veroorzaakt. Dazu move sich die Tiefstwerte bei 10 tot 0 Grad.

Montage: Blitzfrühling mit bis zu 22 Grad

Anschnallen en feesten, der Lenz start door. Besonders im Süden mitviel Sonne en 18 bis 22 Grad. Ansonsten waren mild van 12 tot 17 Grad – maar wiederholt sind Schauer tussenweg, die zum Teil von Blitz en Donner begleitet. Zudem weht von der Eifel bis zur Nordsee ein lebhafter Wind mit einzelnen Sturmböen, auf dem Brocken im Harz sind sogar Orkanböen dabei.

Servicelabel: Kaltfront eröffnet nasskalten Wetter-Mix

Nach dem Kurzfrühling am Montag kühlt es spürbar ab. Immer wieder seehen Schauer durch and die Schneefallgrenze zinkt allmählich bis in mittlere Berglagen, abends im Nordwesten schon bis in tiefere Lagen. Höchstwerte davor noch zwischen 6 Grad an der Nordsee en 14 Grad in der Lausitz. Dazu weht een stormer, auf den Gipfeln von Schwarzwald en Harz orkaan artiger Wind mit Böen über Tempo 100.

Mittwoch: voor de eerste keer Wintermezzo

Als de maand maart 2023 niet mogelijk is, zullen de langere frisse voorspellingen over de Wochenende hiaus zeggen. Aber am Mittwoch is een van de eerste gevallen van de herfst Tag mit winterlichen Ambitionen en nasskaltem Schauerwetter mit Schnee. Die Temperaturen brachten es dabei auf 0 tot 8, am Oberrhein auf tot 10 Grad. Immerhin: Der Wind flaut fast schon dramatisch ab.

Donnerstag en Freitag: Milde Luft krijgt een den Start

Am Donnerstag stijgen de temperaturen van 5 tot 10, in het Zuidwesten tot 14 Grad. Dazu wird es fürviele freundlich en trocken. Einzig im Norden ziehen dichtere wolken durch und bringen etwas Rain mit. Alles in alle opzichten is een ding dat een nieuwe Hauch vom Frühling heeft, de diesmal een lange tijd kan worden gebruikt – voor allem in der Südhälfte. Südlich einer Linie von Saarbrücken bis Berlin bleibt es nämlich auch am Freitag meist sonnig and trocken bei 14 bis 18 Grad. Im übrigen Land erwarten uns mehr Clouds und zeitweise Rain bei milden 8 bis 13 Grad.

Am Wochenende: Frühling schlägt Frost

Samstag en Sonntag zorgen voor een hoge temperatuur- en wetterverteilung. Ook: freundliche Aussichten im Süden und Südosten, durchwachsene Aussichten im Nordwesten. Mild bleibt es aber hüben wie drüben. Als het verguld is in de nacht, als de nachtvorst een beetje langer is. Pünktlich zum kalendarischen Frühlingsbeginn am Montag, dem 20. Maar, stopte eens de natuurlijke manier waarop ze veilig waren met een krachtige Schub. Damit heißt es aber ebenfalls: Allergiker aufgepasst, denn zu Erle en Hasel gesellen sich in Kürze auch bald die Pollen der Birke.