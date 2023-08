Bei warmen 30 Grad startet die neue Woche sommerlich. Starker Regen, Hagel und Sturmböen kündigen ab Donnerstag einen heftigen Wetterumschwung an. Am Wochenende wird es durcheinander kommen.

Mit den sogenannten Hundstagen endet am Mittwoch die meist heißeste Zeit des Jahres. Und auch wenn der Sommer schon lange zaghaft war, will er es jetzt wissen. Dieses Wochenende bereits mit Spitzenwerten von fast 36 Grad, was die bisher höchste Temperatur im August bedeutet. Aber auch die höchste Temperatur des Jahres könnte in der neuen Wetterwoche in greifbare Nähe rücken.

Pünktlich zum Ende der Hundetage um den 22. und 23. August, also am kommenden Dienstag und Mittwoch, rechnen die Wettercomputer damit, dass die Hitze in Deutschland vorerst ihren Höhepunkt erreicht. Zuletzt mit Spitzenwerten um 36 bis 38 Grad. Die bisher höchste Temperatur des Jahres wurde Mitte Juli im bayerischen Möhrendorf-Kleinseebach mit 38,8 Grad erreicht.

Allerdings ist die Luft nicht nur heiß, sondern teilweise auch außergewöhnlich feucht. Ein Indikator dafür ist der Taupunkt. Es zeigt an, wann der Wasserdampf zu kondensieren beginnt. Angenehm, weil trocken, wir haben im Hochsommer Taupunkte um oder unter 15 Grad. Am zeitweise extrem schwülen Samstag lagen die Taupunkttemperaturen zeitweise zwischen 20 und 25 Grad. Tropischer können die Luftmassen über Deutschland kaum sein.

Dass die Temperaturen durchaus unterschiedlich sein können, zeigt ein Blick in die USA, wo Hurrikan „Hilary“ zum Wochenwechsel die Westküste traf und gleichzeitig eine extreme Hitzeblase von den Südstaaten nach Norden driftet. Aktuell schon mit Werten deutlich über 40 Grad. Bis zur Wochenmitte wird sich die Hitze auf Kansas und Nebraska ausbreiten, möglicherweise weiter nördlich und in Richtung Tennessee. Einige Wettermodelle berechnen sogar regionale Höchstwerte von fast 50 Grad.

Und nun zum intensiven, aber insgesamt deutlich ruhigeren Mittsommer in Deutschland.

Montagnacht: Letzter Blitz und teilweise tropisch

Die große Schwüle ist vorbei. Dennoch wird es zunächst ein paar Gewitter geben. Später bleibt es jedoch meist trocken und es breitet sich gebietsweise Dunst oder Nebel aus. Oftmals kühlt es auf 19 bis 14 Grad ab. Noch wärmer ist der Wochenwechsel am Rhein mit teils knapp unter 20 Grad, also tropisch.

Montag bis Mittwoch: Sommer, Sonne und warm bis heiß

Zugegebenermaßen sind Temperaturen über 30 Grad nicht jedermanns Sache. Aber alles in allem lassen sich die ersten Tage der neuen Wetterwoche oft ganz gut ertragen. Die Sonne ist vorherrschend, es gibt kaum Gewitter und die extreme Luftfeuchtigkeit bleibt glücklicherweise aus. Die Temperaturen quittieren dies oft mit relativ angenehmen 26 bis 30 Grad. Derweil bleibt es im Norden frischer bei 22 bis 25 Grad. Der Süden präsentiert sich mit Spitzentemperaturen von bis zu 36 Grad oder etwas mehr.

Björn Alexander ist ntv-Wetterexperte. (Foto: Privat)

Donnerstag: Wetterumschwung droht Unwetter

Mittsommer kommt von Westen. Es brauen sich teilweise heftige Gewitter zusammen, die von starkem Regen, Hagel und Sturmböen mit Unwetterpotenzial begleitet sein können. Am längsten bleibt es im Südosten schön heiß mit Höchstwerten um oder über 30 Grad, während die Gewitter bis 25 Grad kaum möglich sind. Ein Abkühlungstrend, der sich danach fortsetzen wird.

Freitag und Wochenenden: gemischt und selten sommerlich

Für 25 Grad und mehr reicht es bestenfalls am Freitag, mit etwas Glück vielleicht auch am Samstag – und das nur im Südosten. Ansonsten verabschiedet sich der Sommer vorerst aus unseren Breitengraden und hinterlässt oft nur noch 18 bis 23 Grad mit wechselhaften bis nassen Aussichten. Die Prognosen bis zum Monatsende zeigen erneut flächendeckende Niederschlagsmengen von etwa 30 bis 50, regional auch über 70 Liter Regen pro Quadratmeter. Letztlich werden wir mit großer Wahrscheinlichkeit einen der regenreichsten Augustmonate der letzten Jahrzehnte erleben. Immerhin sind mit rund 75 Litern im Durchschnitt in Deutschland bereits fast 100 Prozent des monatlichen Niederschlags gefallen.