Die weltweit größte Datenbank unterstützt die Grippeimpfstoffforschung

Vor 10 Jahren wurde auf der Weltgesundheitsversammlung der Weltgesundheitsorganisation (WHO) die „Global Initiative on Sharing All Influenza Data“ (GISAID) gegründet. GISAID ist eine Plattform, auf der Daten zu Influenzaviren ausgetauscht werden, die bei Mensch und Tier eine Influenza auslösen können.

Influenza-Ausbrüche sind von Jahr zu Jahr unterschiedlich stark ausgeprägt. Damit verbunden ist, wie viele Menschen in einer Saison an Grippe erkranken, wie viele von ihnen im Krankenhaus behandelt werden müssen oder sogar sterben. Verlauf und Schwere der Grippewelle im vergangenen Winter waren besonders hoch. GISAID spielt eine herausragende Rolle bei der Erforschung der Ursachen und der Entwicklung geeigneter Impfstoffe.

Das Bundeslandwirtschaftsministerium arbeitet seit 2010 eng mit GISAID zusammen. In Zusammenarbeit mit dem Referat des Bundeslandwirtschaftsministeriums werden die Daten zu Influenzaviren gesammelt und analysiert – so entstand die weltweit größte öffentliche Referenzdatenbank für Influenzaviren erstellt. Wissenschaftler auf der ganzen Welt können auf diese Daten zugreifen und sie für ihre Forschung und Impfstoffentwicklung nutzen. Diese Daten sind auch und gerade im Sinne des One-Health-Ansatzes wichtig: Hier geht es um die Bekämpfung von Infektionskrankheiten, die für Mensch und Tier gleichermaßen wichtig sind, wie beispielsweise Influenza, also Grippe oder Vogelgrippe.

Hintergrund

Als Teil der Global Initiative on Sharing All Influenza Data (GISAID) verwenden Wissenschaftler die EpiFlu™-Datenbank, um Daten zu Influenzaviren zu sammeln, auszutauschen und zu analysieren. Im Gegensatz zu anderen weltweiten Datenbanken bietet die Datenbank einen geschützten offenen Zugang für alle registrierten Benutzer. Dadurch können Wissenschaftler und Länder ihre Daten öffentlich zugänglich machen, ohne auf ihre Rechte an diesen Daten zu verzichten. EpiFlu™ hat sich als weltweit größte öffentliche Referenzdatenbank und aktuellste und vollständigste Sammlung aller relevanten Gensequenzen von Influenzaviren bei Mensch und Tier etabliert. GISAID unterstützt die WHO, die zuständigen WHO-Grippezentren und diejenigen, die Grippeimpfstoffe entwickeln.

Seit 2010 haben das Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft und GISAID einen Kooperationsvertrag im Sinne einer „Private Public Partnership“ geschlossen. Host der Datenbank ist die Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung. Das Friedrich-Loeffler-Institut als weltweit anerkanntes Referenzlabor für Vogelgrippe der Welttiergesundheitsorganisation und der Welternährungsorganisation ist beteiligt und verantwortlich für die fachliche Prüfung der Datenqualität.

Darüber hinaus unterstützen das Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft sowie das Bundesministerium für Gesundheit die Initiative seit Jahren auf internationaler Ebene.