„Die Welt wird besser“: Scholz blüht in La Boca auf

Bundeskanzler Scholz hat in Südamerika ein Versprechen: Deutschland will Partner in einer Zukunft für alle sein. In einer Gesprächsrunde konfrontieren ihn Argentinier mit kritischen Fragen. Doch die Kanzlerin erklärt – und bleibt positiv.

Wie passt es zusammen, dass Deutschland auf Erneuerbare Energien drängt, seine Kohlekraftwerke jetzt aber wieder in Betrieb genommen hat und Greta Thunberg festgenommen wurde? Es ist kurz nach 9 Uhr und die Morgensonne lugt durch das Blätterdach des Patios im Arbeiterviertel La Boca. Bundeskanzler Olaf Scholz ist noch nicht lange da, wenige Minuten zuvor ist er durch die bunten Häuser nahe der Hafenmauer gelaufen und hat sich vor Diego Maradona – mit Heiligenschein und Flügelchen – von einem Balkon grüßen lassen.

Etwa 50 junge Argentinier kamen zu diesem Rathausformat nach Buenos Aires. Sie stellen Fragen zur Zukunft, zum Klimawandel und wie Deutschland seinem Land helfen will und kann. Argentinien ist die erste Station der Südamerikareise des Bundeskanzlers, auch in Chile und Brasilien wird er empfangen. Vieles dreht sich um Energiesicherheit und weitere Wirtschaftsbeziehungen, wie etwa das Freihandelsabkommen zwischen der EU und dem Mercosur. Der Wirtschaftsraum, zu dem Argentinien und Brasilien zusammen mit Paraguay und Uruguay gehören. Es geht um die Zukunft Deutschlands.

Die mehrtägige Reise der Bundeskanzlerin soll Deutschland und anderen südamerikanischen EU-Staaten erneut auf dem Globus markieren: Hier gibt es Geschäfte zu machen, hier gibt es potenzielle Partner und willige Investoren. Die Pläne der Ampelkoalition und vor allem der Ukrainekrieg haben die Versorgung mit fossiler Energie erschüttert. Die Länder Südamerikas sehen daher eine vielleicht historische Chance, durch die neuen Energiequellen zu mehr Wohlstand zu gelangen.

Dreifacher Stromverbrauch

Dann erklärt Scholz. Ruhig, einfach, kausal. Russland liefert den Übergangsenergieträger Gas nicht mehr, auch von dort gibt es kein Öl mehr. Also wurden die bestehenden Altkraftwerke wieder hochgefahren, allerdings befristet bis 2024. Als viertgrößte Volkswirtschaft der Welt hat Deutschland eine Industrie mit einem enormen Energieverbrauch von 600 Terawattstunden, der sich verdreifachen wird, weil alle auf Strom umsteigen werden, auch die Schwerindustrie. wie Stahlwerke. Aber man muss Strecken bauen, denn der komplette Umstieg auf Erneuerbare Energien braucht Zeit, aber man hat sich dem Umstieg verschrieben, es gibt bereits neue LNG-Terminals in der Nordsee; und und und.

Das geht fast eine Stunde so. Der Kanzlerin geht es gut. Nach Gewerkschaften gefragt, erzählt er von seiner beruflichen Vergangenheit, bevor er in die Politik ging. Wenn es um Migration geht, spricht er über Hamburg und die deutschen Auswanderer, die mit Dampfschiffen nach Montevideo und Buenos Aires kamen. Bedenken über die Folgen einer engeren wirtschaftlichen Zusammenarbeit versucht er mit dem Lieferkettengesetz zu entkräften. Das garantiert auch andernorts eine saubere Produktion, denn nichts anderes dürfen deutsche Unternehmen in Lateinamerika kaufen. „Und die Welt wird eine bessere“, sagt er irgendwann. Sie wollen ihm glauben.

Argentinien und Chile gehören zusammen mit Bolivien zum Lithium-Dreieck, wo die größten Vorkommen des begehrten Rohstoffs für den Umstieg auf Elektromobilität lagern. Ab 2035 dürfen in der EU keine Neuwagen mit Verbrennungsmotor zugelassen werden. Wenn keine andere Technologie entwickelt wird, wird der Bedarf an Batterien weiter wachsen. Auch für die Produktion von erneuerbarer Energie und grünem Wasserstoff wäre Südamerika ein hervorragender Standort: Es gibt viel Sonne, viel Wind und lange Küsten. Kurz vor Schluss kann sich Scholz nicht mehr auf seinem Platz halten, er schlendert mit seinem Mikrofon ein Stück auf die Fragesteller zu.

Ängste auf beiden Seiten

Olaf Scholz kennt Argentiniens Präsidenten Alberto Fernández von früheren Treffen, zuletzt vom G7-Gipfel. (Foto: dpa)

Deutlich förmlicher ging es am Tag zuvor zu, als Scholz von Argentiniens Außenminister Santiago Cafiero und Staatspräsident Alberto Fernández mit militärischen Ehren empfangen wurde. Er bewegte sich dann langsamer, sagte nicht viel mehr, war aber weniger zugänglich. Ein offizielles Umfeld. Der Scholzomat läuft deutlicher mit. Auch wenn er, lieber Kamerad, Fernández mit Ihnen anredet.

Das EU-Mercosur-Abkommen mit dem Abbau von Handelshemmnissen solle schnell in Kraft treten, sagen die beiden Staatschefs. So deutlich wurde das Geständnis von Fernández noch nie gehört. Zu groß war bisher die Angst seines sozial orientierten peronistischen Bündnisses, dass die heimische Industrie nur Nachteile hätte, europäische Ware sie vom Markt und in den Ruin drängen könnte.

Der unterzeichnete Vertragstext war von Fernández‘ marktwirtschaftlichem Vorgänger Mauricio Macri ausgehandelt worden. Zusatzvereinbarungen sollen die Vereinbarung retten. Scholz konnte Fernández offenbar glaubhaft versichern, dass Deutschland in gutem Glauben komme und ein Kompromiss nicht unmöglich sei. Auch die Peronisten brauchen dringend positive Ergebnisse. Im Oktober finden Präsidentschaftswahlen statt. Die Inflation ist hoch, die Armutsquoten sind verfestigt und die Koalition verliert an jungen Wählern.

Scholz beruhigte: Von einer Zusammenarbeit sollten beide Seiten profitieren, deshalb werde die Kritik gemeinsam angegangen und die Einigung zügig abgeschlossen. Es wäre ein Gegengewicht zu den Chinesen, die auf dem Kontinent ebenfalls sehr aktiv sind. Aus Kreisen der Bundesregierung ist zu hören, dass Scholz‘ breite Initiative für mehr Zusammenarbeit als so etwas wie die letzte Chance für Deutschland gesehen wird. Sonst warst du einfach zu spät.

Scholz wirft Blumen ins Meer für die Opfer der Diktatur, die darin starben. (Foto: dpa)

Neben den Zusicherungen von Scholz dürfte auch der Amtsantritt von Lula da Silva in Brasilien ein Grund für die neue Offenheit gegenüber dem seit mehr als 20 Jahren verhandelten Abkommen sein. Der neue brasilianische Präsident will das Abkommen unbedingt. Brasilien ist Argentiniens größter Handelspartner. Gleichzeitig will Lula ohnehin einen viel stärkeren Schutz des Amazonas-Regenwaldes durchsetzen, den etwa Frankreich als Bedingung für die Ratifizierung des Abkommens genannt hat. Aber in der EU haben Österreich und Irland bisher aus Angst vor billigen Agrarimporten, die ihrer Landwirtschaft schaden könnten, blockiert.

Gedenken am Meer

Nach der Fragerunde steigt die Kanzlerin gemeinsam mit Wirtschaftsdelegation und Journalisten in die wartende Fahrzeugkolonne, die zum Parque de la Memoria fährt, dem Park der Erinnerung, wo der 30.000 Opfer der letzten Militärdiktatur Argentiniens gedacht wird . Scholz hört sich die Erklärungen an, er stellt eine Blume auf das Schild mit dem Namen der Deutschen Elisabeth Käsemann, er spricht mit Verwandten, wirft eine Lilie ins Meer, und bevor er wieder fortfährt, nimmt er sich sogar einen Moment Zeit für sich; legt seine Hand auf eine hundert Meter lange Wand mit den Namen der Toten und blickt vom Gepäckzug weg aufs Wasser.

Der Konvoi macht sich wieder auf den Weg, rast zum Besuch des Volkswagen-Werks in der Provinz Buenos Aires, das seine gesamte Werksschicht für die Führung des hochrangigen Besuchers auf Sonntag verschoben hat. Es ist eines der modernsten Werke Südamerikas, auch Autos für den Export nach Australien und Afrika rollen hier vom Band. Noch vor wenigen Jahren investierte der Autobauer 600 Millionen Dollar in das Werk. Noch Zeit zum Kennenlernen von Gewerkschaftsvertretern, dann geht es wieder ab – zurück zum Flughafen, in den Flieger der Kanzlerin nach Santiago de Chile, dann nach Brasilien. Und am Mittwoch für das Tagesgeschäft in Berlin.