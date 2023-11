Die Welt wendet sich gegen Israels Krieg in Gaza – und viele Israelis verstehen nicht, warum

Tel Aviv und Jerusalem

CNN

—



Yoav Peled sagt, er habe begonnen, sich zu fragen, ob die Welt verrückt geworden sei.

Peled saß letzten Donnerstag vor dem Kirya, Israels Äquivalent zum Pentagon in Tel Aviv, und schnitt gelbe Bandstücke von einem großen Rad ab, um sie an vorbeikommende Fremde zu verteilen. Die Bänder symbolisieren die Solidarität mit den rund 240 Geiseln der Hamas im Gazastreifen.

Es ist diese Solidarität – und konkret, ob sie noch über die Grenzen Israels hinausreicht – das fragte Peled.

„Früher betrachtete ich mich als Teil der extremen Liberalen, wie auch immer sie sich nennen. Aber wenn ich Demonstrationen mit Rufen zur Unterstützung der Hamas und dergleichen sehe, bezweifle ich, dass die Welt Komplexität versteht … und wenn sie Komplexität nicht verstehen können, sehen sie dies als eine einseitige Sache und ihr Gerechtigkeitssinn ist sehr einfach . Aber es ist nicht einfach“, sagte er gegenüber CNN. „Ich denke, die Regierungen verstehen das, aber die Menschen … ich weiß es nicht.“

Während Staats- und Regierungschefs aus der ganzen Welt weiterhin Druck auf Israel wegen der steigenden Zahl ziviler Todesopfer durch die Bombardierung des Gazastreifens ausüben und sich in Städten wie London, Washington D.C., Berlin, Paris, Amman und Kairo – fast alle zur Unterstützung der Zivilbevölkerung in Gaza und nicht der Hamas – sind viele Israelis frustriert über die ihrer Meinung nach ungleiche Behandlung.

Es ist ein Gefühl, das die tiefen Spaltungen innerhalb der israelischen Gesellschaft durchdringt: Die Welt versteht uns nicht.

Dan Kitwood/Getty Images Familien entführter Geiseln protestieren gemeinsam mit Tausenden von Unterstützern und fordern, dass der israelische Ministerpräsident Benjamin Netanyahu am 4. November 2023 vor HaKirya in Tel Aviv, Israel, die Freilassung israelischer Geiseln sicherstellt.

„Die Welt liebt uns als Opfer. Es tut mir leid, das sagen zu müssen, aber ja, sie lieben Israel, sie sympathisieren mit den Juden, wenn wir Opfer sind, wenn sie uns töten. Aber wenn wir Dinge tun, um uns zu schützen? Nein“, sagte Sigal Itzahak gegenüber CNN.

Itzahak, Lehrerin an einer Religionsschule für Mädchen, brachte einige ihrer Schülerinnen zu dem kleinen Platz vor dem Kirya, wo Peled die Bänder verteilte. Nach den Terroranschlägen vom 7. Oktober ist der Ort zu einem Treffpunkt für die Familien der Opfer, ihre Unterstützer und Gratulanten geworden.

An der Wand des Regierungskomplexes hängen Vermisstenplakate und Fotos der Opfer, eine scheinbar endlose Reihe lächelnder Gesichter von Männern, Frauen, Kindern, Babys, Soldaten und manchmal ganzen Familien.

Nach Angaben der israelischen Verteidigungskräfte (IDF) wurden bei den Angriffen mehr als 1.400 Menschen getötet. Ungefähr 240 Menschen wurden entführt und werden vermutlich von der Hamas und anderen in Gaza festgehalten. Vier Frauen – zwei Amerikanerinnen und zwei Israelis – wurden freigelassen, während ein Soldat von der IDF gerettet wurde.

„Ich denke, jedes Land der Welt, das sich in unserer Situation befände, würde wahrscheinlich viel, viel mehr tun und niemand würde etwas sagen. Es sind nur die Juden. Denn die Juden haben kein Recht darauf, in einem Land in Frieden zu leben. Das ist es, was wir wollen. Und es tut mir leid, aber niemand versteht es“, sagte Itzahak.

Außerhalb des Kirya-Komplexes gibt es viel Liebe. Manche Menschen kommen hierher, um zu beten, sich zu umarmen und Zeit miteinander zu verbringen. Die von Itzahak mitgebrachte Studentengruppe kam mit Dutzenden frisch gebackenen Broten, eine kraftvolle und zutiefst bedeutungsvolle Geste im Judentum.

Aber es gibt auch viel Ärger und Frustration. Das meiste davon richtet sich direkt gegen den umkämpften israelischen Ministerpräsidenten Benjamin Netanjahu.

Benny Zweig, ein pensionierter Professor für Soziologie und Politikwissenschaft, sagte gegenüber CNN, er sei seit dem ersten Tag des Krieges auf den Platz gekommen, um gegen Netanjahu zu protestieren.

„Zwei Schichten pro Tag. Von 10 bis 13 Uhr und von 17 bis 20 Uhr“, sagte er und hielt ein Schild in der Hand, auf dem Netanyahu und andere Mitglieder seiner Regierung im Gefängnis abgebildet sind.

Wie viele in Israel macht Zweig einen Teil der Schuld für den brutalen Hamas-Angriff auf Netanyahu am 7. Oktober verantwortlich. „Wir hätten die Hamas schon vor langer Zeit stürzen sollen, aber stattdessen begann Netanjahu, katarisches Geld hereinzulassen“, sagte er und verwies auf Netanjahus Entscheidung, Katar im Jahr 2018 zu erlauben, Millionen von Dollar in den von der Hamas geführten Gazastreifen zu überweisen.

„Man wird die Agenda einer Terrororganisation nicht mit Geld ändern. Jetzt wird der Preis für den Abriss viel höher sein“, sagte Zweig.

Ivana Kottasova/CNN Benny Zweig sagt, er protestiere seit Jahren gegen den israelischen Ministerpräsidenten Benjamin Netanjahu.

Seit dem Angriff ist ein Monat vergangen und Ruby Chen hat immer noch keine Neuigkeiten über seinen Sohn Itay. Itay, der zweite von drei Söhnen, ein ehemaliger Pfadfinder und begeisterter Basketballspieler, wurde am 7. Oktober entführt.

Wie viele Familien mit Angehörigen, die in Gaza festgehalten werden, drängt Chen darauf, dass die israelische Regierung alles in ihrer Macht Stehende tut, um die Geiseln nach Hause zu bringen. „Es sollte nicht das zweite gemeinsame Ziel des Krieges sein. „Es muss das erste, das zweite und das dritte Ziel sein, die Geiseln zurückzubringen“, sagte er gegenüber CNN.

Am Samstagabend versammelten sich Chen und Hunderte andere Familienangehörige der Geiseln vor dem Kirya, um „größere Maßnahmen der Regierung“ zu fordern.

Sie schlugen Zelte auf dem Platz auf und schworen, zu bleiben, bis ihre Kinder, Geschwister, Eltern, Großeltern und andere geliebte Menschen freigelassen würden.

Die Organisatoren der Veranstaltung sagten, es handele sich nicht um einen „Anti-Regierungs-Protest“, aber ihre Frustration war deutlich zu spüren.

In den ersten Tagen nach dem Terroranschlag der Hamas zögerten viele Familienangehörige der Geiseln, die Regierung Netanjahus zu kritisieren. Das hat sich nun geändert.

In einer scharf formulierten Stellungnahme des Forums „Hostage and Missing Families“ letzte Woche hieß es von der „enormen Wut“ darüber, dass die Regierung nicht mit ihnen über die Operation in Gaza gesprochen habe.

Ein angespanntes Treffen zwischen Netanjahu und einigen der Familien führte zu weiteren hitzigen Auseinandersetzungen, einschließlich der Forderung, dass die Regierung einen „Jeder-für-Jeden-Deal“ in Betracht ziehen solle, den die Hamas letzte Woche in einer Erklärung der Terrorgruppe vorlegte.

Ein solches Abkommen würde den Austausch der Geiseln gegen Palästinenser beinhalten, die derzeit in israelischen Gefängnissen festgehalten werden – nach Schätzungen der Palästinensischen Gefangenengesellschaft etwa 6.630 Menschen.

Dies wäre äußerst umstritten, da viele der Gefangenen entweder wegen Terroranschlägen oder wegen Verdachts auf Terroranschläge verurteilt oder inhaftiert wurden.

Die IDF wies das Hamas-Angebot als Instrument des „psychologischen Terrors mit dem Ziel, israelische Zivilisten zu manipulieren“ zurück.

Im Oktober 2011 erklärte sich Israel bereit, Gilad Shalit, einen 2006 von der Hamas entführten IDF-Soldaten, gegen mehr als 1.000 palästinensische Gefangene auszutauschen, darunter verurteilte Terroristen, die weitere Anschläge verübten. Yahya Sinwar, der die Hamas in Gaza leitet und von der IDF als einer der Drahtzieher der Anschläge vom 7. Oktober identifiziert wurde, war einer der im Rahmen des Abkommens Freigelassenen.

Chen sagte, er glaube immer noch, dass die Regierung alles tun sollte, um die Freilassung der Geiseln sicherzustellen. „Ich bin nicht in der Lage, die Dynamik zu verstehen. Am Ende des Tages schauen wir uns die Endergebnisse an … Ich weiß immer noch nicht, ob mein Kind tot oder lebendig ist. Das ist das Endergebnis“, fügte er hinzu.

Die Familien sagten, dass kein Waffenstillstand vereinbart werden dürfe, bis alle Geiseln freigelassen seien.

Und das Land ist Hinter ihnen. Die Wut über die Reaktion der Regierung auf die Krise wächst selbst bei einigen Menschen, die Netanyahu und seine Regierung zuvor unterstützt haben.

„Ich habe für jemand anderen gestimmt, aber ich denke, er hat wunderbare Dinge für Israel getan, er war ein Soldat, er war ein mutiger Soldat, aber er ist seit 15 Jahren Premierminister, also trägt er die Schuld.“ Und er muss gehen. Ich denke, das weiß jeder und er weiß es auch“, sagte Itzahak.

Die Unterstützung für Netanjahu und seine Regierung ist zusammengebrochen. Die jüngste Umfrage der Universität Tel Aviv für israelische Medien zeigt, dass die überwiegende Mehrheit der Israelis einen Rücktritt Netanjahus wünscht.

Doch während die Zustimmungswerte der Regierung drastisch sinken, findet die Entscheidung, einen Krieg gegen die Hamas zu beginnen, bei den meisten jüdischen Israelis feste Unterstützung – trotz der heftigen internationalen Kritik.

Und während die meisten arabischen und palästinensischen Bürger Israels sowie eine kleine Minderheit der Juden den Krieg nicht gutheißen, bedeutet ein weitreichendes Vorgehen gegen die Meinungsfreiheit, dass jede Form von Widerspruch gegen den Krieg riskant ist.

Dutzende palästinensische Einwohner und Bürger Israels wurden in Israel verhaftet, weil sie ihre Solidarität mit Gaza und seiner Zivilbevölkerung zum Ausdruck gebracht hatten. Die israelische Polizei teilte mit, dass sie seit Kriegsbeginn bis zum 25. Oktober 110 Personen wegen angeblicher Anstiftung zu Gewalt und Terrorismus, hauptsächlich in den sozialen Medien, festgenommen habe. Von diesen Festnahmen führten 17 zu Anklagen.

Öffentliche Solidaritätsbekundungen mit Gaza oder Kritik an der militärischen Reaktion Israels sind selten. Demonstrationen gegen den Krieg wurden verboten und mehr als 100 Menschen verhaftet, weil sie in den sozialen Medien Solidaritätsbotschaften mit Gaza veröffentlicht hatten.

„Ich bin 22 und war in den letzten vier Wochen bei vier Beerdigungen und im vergangenen Jahr bei zwei weiteren Beerdigungen, bei denen zwei meiner Freunde bei Terroranschlägen getötet wurden“, sagte Yonatan Rapaport gegenüber CNN auf dem Zion-Platz im Stadtzentrum von Jerusalem am Donnerstag.

Rapaport, ein Musiker, der kürzlich seinen Wehrdienst bei der israelischen Marine beendet hat – einschließlich Patrouillen im Gazastreifen –, sagte, auch er sei von der Welt frustriert‚s Reaktion auf die Ereignisse in Gaza.

Ivana Kottasova/CNN Yonatan Rapaport, Mitte, spielt Gitarre bei einem Treffen junger Israelis in Jerusalem am Donnerstag, dem 2. November.

„Wenn die Leute fragen: ‚Warum nehmen Sie Gaza ein?‘ Was ich nicht verstehe ist: Haben wir nicht das Recht, unsere Zivilisten und Soldaten zu schützen? Was ist eine verhältnismäßige Antwort? Wir versuchen, keine Zivilisten zu töten“, sagte er.

„Dieser Konflikt (zwischen Israel und den Palästinensern) ist nicht schwarz-weiß, aber dieser Krieg (mit der Hamas) ist es“, fügte er hinzu. „Es gibt sehr berechtigte Kritik an der israelischen Regierung und Israel, aber in vielen dieser Gespräche wurde eine sehr schmale Grenze zwischen Kritik an Israel und Hass auf Juden überschritten.“ Man kann die Besetzung des Westjordanlandes oder des Gazastreifens durch Israel kritisieren, aber man darf nicht sagen: „Oh, deshalb ist es in Ordnung, 1.400 Zivilisten zu töten.“

Rapaport sagte, er habe Netanyahus Regierung vor dem Krieg kritisiert und sich gegen seine Pläne zur Reform des Justizsystems ausgesprochen – eine große Bruchlinie, die das Land gespalten habe.

„Nach dem Krieg sollte meiner Meinung nach die gesamte Regierung gehen. Aber jetzt… befinden wir uns im Krieg. Ich vertraue Netanyahu nicht als Person, aber ich muss ihm als Anführer vertrauen“, sagte er.

Später am Abend schloss sich Rapaport einem großen Kreis von Musikern und überwiegend jungen Leuten an, die am Zion Square saßen. Sie spielten Gitarren und sangen klassische israelische Hits.

Die Lieder reichten von traurig bis hoffnungsvoll. Darunter „Lu Yehi“, ein Lied, das vom Beatles-Song „Let It Be“ inspiriert wurde. Die Ballade wurde 1973, in den ersten Tagen des Jom-Kippur-Krieges, von Naomi Shemer geschrieben und ist seitdem zum Synonym für diesen Krieg und die Hoffnung auf den Sieg Israels geworden.

Am Donnerstagabend erklang der Text des Liedes auf dem Zion-Platz, fast genau 50 Jahre nach seinem Debüt und als Israel sich erneut im Krieg befand.