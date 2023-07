Nach Angaben des US-amerikanischen National Centers for Environmental Prediction (NCEP) verzeichnete die Welt am Montag den heißesten Tag aller Zeiten, als die Temperaturen überall auf der Welt anstiegen.

Die US-Regierungsbehörde, die von ihrem Hauptsitz in Maryland aus nationale und globale Klimaleitlinien und -prognosen liefert, gab am Dienstag bekannt, dass sie am Montag eine globale Durchschnittstemperatur von 17,01 Grad Celsius (62,62 F) gemessen habe. Dies übertrifft den bisherigen Höchstwert von 16,92 Grad Celsius (62,46F) vom August 2016.

„Das ist kein Meilenstein, den wir feiern sollten“ sagte Klimaforscherin Friederike Otto am Dienstag. „Es ist ein Todesurteil für Menschen und Ökosysteme.“

Die Warnung kommt, da viele südliche US-Bundesstaaten in den letzten Tagen weiterhin unter extremer Hitze leiden. Corpus Christi, eine Stadt in Texas, verzeichnete im Juni eine Rekordtemperatur von 51 Grad Celsius (125F). Ähnliche Temperaturen wurden auch in Oklahoma, Arkansas, Missouri und Louisiana gemessen.









In China herrschte unterdessen eine anhaltende Hitzewelle, in deren Verlauf in Peking fast zehn Tage lang Temperaturen über 35 Grad Celsius (95 F) herrschten. In einigen Regionen Nordafrikas wurden Temperaturen von fast 50 Grad Celsius gemessen.

Sogar die Antarktis, die sich derzeit im Winter befindet, erlebte kürzlich relativ milde Temperaturen von 8,7 Grad Celsius und übertraf damit ihren Juli-Rekord.

Klimaforscher sagen, dass der Klimawandel in Verbindung mit einem starken El-Nino-Warmwettermuster für die ungewöhnlich hohen Temperaturen verantwortlich ist – und dass noch mehr passieren wird.

Zeke Hausfather, ein Forscher der Berkeley Earth Land Temperature Data Analysis Group, sagte in einer Erklärung gegenüber Reuters, dass die anhaltende Wetteranomalie vorliegt „nur der erste einer Reihe neuer Rekorde in diesem Jahr.“