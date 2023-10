Der Texaner Michael McCaul gehört zu den aussterbenden Konservativen in den USA. Der Vorsitzende des Ausschusses für auswärtige Angelegenheiten im Repräsentantenhaus vertritt eine Ansicht, die über die „Make America great again“-Welt von Donald Trump und seinen Anhängern hinausgeht. Ein Realist, der es für notwendig hielt, sich seiner zutiefst gespaltenen Fraktion zu stellen, nachdem die Wahl von Steve Scalise zum Sprecher kürzlich gescheitert war.

„Wir leben in einer gefährlichen Welt“, erinnerte er die Republikaner an die Kriege in Israel und der Ukraine. „Es ist eine Welt, die in Flammen steht.“ Er sehe viele Gefahren, fügte McCaul hinzu und stellte dann klar. „Eine der größten Gefahren für die Welt liegt in diesem Raum, weil wir uns als Gruppe nicht auf die Wahl eines Sprechers einigen können.“

Angesichts der Weltlage ist Handeln eine Katastrophe

Tatsächlich ist das Spektakel im Kongress in Washington angesichts der Weltlage eine Katastrophe. Der letzte Versuch, einen Sprecher zu wählen, war kurz zuvor gescheitert. Der erzkonservative Mehrheitsführer Steve Scalise setzte sich am Mittwoch in einer internen Abstimmung knapp gegen den von Trump unterstützten Gründer des rechtsradikalen Freedom Caucus, Jim Jordan, durch. Bei seinem Versuch, 218 Stimmen zur Bestätigung im gesamten Repräsentantenhaus zu bekommen, scheiterte Scalise am internen Widerstand. Verärgert zog er am Donnerstag seine Kandidatur zurück. Als sich die Republikaner am Freitagmorgen trafen, war in der von Trump-Populisten dominierten Fraktion keine Lösung in Sicht.

Zwei weitere Szenarien bleiben bestehen. Eine Gruppe von Abgeordneten prüft mit dem für die Auslegung der Geschäftsordnung zuständigen Parlamentarier, ob der Kongress Patrick McHenry für eine begrenzte Zeit mehr Befugnisse übertragen könnte, als den Vorsitz bei der Sprecherwahl zu übernehmen. Dies ermöglichte die Verabschiedung von Hilfen an Israel und eines Nachtragshaushalts, die einen Regierungsstillstand zur Monatsmitte verhinderten.

Es drohen weitere Tage des Chaos

Die andere Möglichkeit wäre, einen gemäßigten Republikaner zu wählen, der mit seinen Stimmen eingesetzt werden könnte, um Zugeständnisse an die Demokraten zu machen. Der Vorsitzende des Ausschusses für Hausordnung, Tom Cole, ist im Gespräch. Der Minderheitsführer Hakeem Jeffries rechnet erst dann mit einem ernsthaften Versuch, wenn alle anderen Versuche der Republikaner gescheitert sind. Das bedeutet, dass dem Kongress weitere Tage, vielleicht sogar Wochen des Chaos bevorstehen.

Anstatt auf die Warnung des Texaners McCaul zu hören, schauen die Republikaner inmitten einer äußerst gefährlichen Weltlage auf ihren Nabel. „Diese Lähmung ist nicht nur eine Unannehmlichkeit“, fasst der Demokrat Mike Quigley die Situation im Kongress zusammen. „Es macht unsere Nation verwundbar. Es zeigt der Welt – Verbündeten und Feinden –, dass wir nicht regieren können.“ Er hat recht.