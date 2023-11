Die Weihnachtsprognose von Apple enttäuscht hinsichtlich der Nachfrage nach iPad und Wearables; Aktien rutschen ab

2. November (Reuters) – Apple (AAPL.O) gab am Donnerstag eine Umsatzprognose für das Weihnachtsquartal ab, die aufgrund der schwachen Nachfrage nach iPads und Wearables hinter den Erwartungen der Wall Street zurückblieb und die Aktien im nachbörslichen Handel um etwa 3 % einbrach.

Vorstandsvorsitzender Tim Cook betonte, dass sich die neuen iPhone 15-Modelle des Unternehmens in China gut entwickelten, und wollte damit die Sorgen der Wall Street zerstreuen, dass Apple Marktanteile an das wiederauflebende Huawei und andere lokale Smartphone-Verkäufer verlieren würde. Der Umsatz von Apple in China ging im vierten Geschäftsquartal, das am 30. September endete, insgesamt um 2,5 % zurück, obwohl Cook sagte, dass er unter Berücksichtigung der Wechselkurse gestiegen sei.

Finanzvorstand Luca Maestri sagte den Analysten in einer Telefonkonferenz, dass die Umsätze im laufenden Quartal, zu dem auch die Weihnachtsfeiertage gehören und in denen Apple normalerweise die größten Umsätze mit neuen iPhone-Modellen verzeichnet, ähnlich hoch sein werden wie im Vorjahr. Die Wall Street hatte mit einem Umsatzanstieg von 4,97 % auf 122,98 Milliarden US-Dollar gerechnet.

Apple-Aktien, die in diesem Jahr bisher um 37 % gestiegen sind, fielen nachbörslich der Prognose entsprechend um 3,4 %.

Maestri sagte, Apple erwarte für das erste Geschäftsquartal höhere iPhone-Verkäufe, auch wenn das diesjährige Weihnachtsquartal eine Verkaufswoche weniger als im Vorjahr habe.

„Ich würde sagen, es war überraschend zu sehen, wie zuversichtlich Tim Cook hinsichtlich der künftigen Entwicklung Chinas war, angesichts der vielen potenziellen geopolitischen Herausforderungen, von denen wir wissen, dass es für diesen Markt besteht“, sagte Bob O’Donnell, Chefanalyst bei TECHnalysis Research.

Apple meldete am Donnerstag Umsätze und Gewinne für das vierte Geschäftsquartal, die die Erwartungen der Wall Street übertrafen. Dazu trugen ein Anstieg der iPhone-Verkäufe und ein Anstieg der Dienstleistungsumsätze um eine Milliarde US-Dollar bei, der große Rückgänge bei den Mac- und iPad-Verkäufen ausgleichen konnte.

Cook sagte, dass die neuen High-End-Handymodelle des Unternehmens – die Geräte iPhone 15 Pro und Pro Max – mit Lieferengpässen konfrontiert seien.

Das im kalifornischen Cupertino ansässige Unternehmen hat einen weltweiten Smartphone-Einbruch besser gemeistert als viele seiner Konkurrenten, sieht sich jedoch mit einer ungleichmäßigen wirtschaftlichen Erholung in China, einem Schlüsselmarkt, konfrontiert.

„Obwohl wir der Meinung sind, dass Anleger aufatmen sollten, da sowohl Umsatz als auch Gewinn die Erwartungen übertrafen, war das Aufwärtspotenzial gering und wir waren besorgt über schwache Umsätze aus China“, sagte Tom Forte, Analyst bei DA Davidson.

Apple gab an, dass der Umsatz im letzten Quartal um rund 1 % auf 89,50 Milliarden US-Dollar gesunken sei, aber laut LSEG-Daten die Analystenschätzungen von 89,28 Milliarden US-Dollar übertroffen habe. Der Nettogewinn stieg um etwa 11 %. Laut LSEG übertraf der Gewinn pro Aktie mit 1,46 US-Dollar die Analystenerwartungen von 1,39 US-Dollar pro Aktie.

(1/5)Menschen stehen vor einem Apple Store, während Apples neues iPhone 15 am 22. September 2023 in Shanghai, China, offiziell in ganz China in den Verkauf geht. REUTERS/Aly Song erwirbt Lizenzrechte

Apple sieht sich in diesem Jahr einem härteren Wettbewerb auf dem Smartphone-Markt ausgesetzt, da Huawei Technologies (HWT.UL) mit neuen Telefonen mit in China hergestellten Chips auf den Markt zurückkehrt, nachdem das Unternehmen mehrere Jahre lang durch Handelsbeschränkungen der US-Regierung praktisch vom Markt ausgeschlossen war.

Der Umsatz von Apple in China sank von 15,47 Milliarden US-Dollar im vierten Quartal des Vorjahres auf 15,08 Milliarden US-Dollar. Cook sagte, dass Apples Geschäft in China unter Berücksichtigung der Wechselkurse im Vergleich zum Vorjahr gewachsen sei, was auf iPhone-Verkäufe und Serviceeinnahmen zurückzuführen sei.

„Auf dem chinesischen Festland haben wir im Septemberquartal einen Quartalsrekord für das iPhone aufgestellt“, sagte Cook gegenüber Reuters. „Wir hatten vier der fünf meistverkauften Smartphones im städtischen China.“

Cook sagte, Apple arbeite „hart daran, mehr“ iPhone 15 Pro- und Pro Max-Geräte herzustellen. „Wir glauben, dass wir später in diesem Quartal ein Gleichgewicht zwischen Angebot und Nachfrage erreichen werden.“

Das iPhone bleibt vorerst Apples größter Verkaufsschlager. Laut LSEG-Daten belief sich der Umsatz im vierten Quartal auf 43,81 Milliarden US-Dollar und entsprach damit den Erwartungen der Analysten.

„Wir gehen davon aus, dass sich die Leistung im ersten Geschäftsquartal von Apple weiter verbessern wird, da die Lieferprobleme der Top-Modelle Pro und Pro Max bis dahin gelöst sein werden“, sagte IDC-Analystin Nabila Popal. „Die Nachfrage in allen Regionen zeigt weiterhin eine Präferenz für die hochwertigsten Modelle, und wir erwarten, dass der Anteil dieser Modelle in diesem Jahr sogar noch größer sein wird als im letzten Jahr“, sagte sie.

Auch der PC-Markt dürfte sich im kommenden Jahr besser entwickeln. Anfang dieser Woche hat Apple neue Mac-Geräte auf den Markt gebracht.

Dennoch brachen die Mac-Verkäufe um ein Drittel auf 7,61 Milliarden US-Dollar und die iPad-Verkäufe um 10 % auf 6,44 Milliarden US-Dollar ein, verglichen mit den Erwartungen von 8,63 Milliarden US-Dollar bzw. 6,07 Milliarden US-Dollar.

Laut LSEG-Daten gingen die Umsätze im Wearables-Segment von Apple, zu dem auch die Apple Watch und die AirPods gehören, um 3 % auf 9,32 Milliarden US-Dollar zurück und blieben damit hinter den Schätzungen von 9,43 Milliarden US-Dollar zurück.

Apple war in mehreren Quartalen mit rückläufigen Verkäufen von Macs und iPads konfrontiert, und im vierten Quartal setzte sich dieser Trend fort.

Der Umsatz im Dienstleistungssegment von Apple, zu dem auch Apple TV+ gehört und das kürzlich einen Vertrag mit dem globalen Fußball-Superstar Lionel Messi abgeschlossen hat, stieg um 16 % auf 22,31 Milliarden US-Dollar, verglichen mit Analystenschätzungen von 21,35 Milliarden US-Dollar.

Berichterstattung von Stephen Nellis in San Francisco und Yuvraj Malik in Bengaluru. Redaktion von Sayantani Ghosh, Peter Henderson, Matthew Lewis und Leslie Adler

Unsere Standards: Die Thomson Reuters Trust Principles.