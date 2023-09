Die Teilnahme des ukrainischen Führers an der Generalversammlung werde eine weitere sinnlose Show sein, sagt der russische Gesandte Wassili Nebenzia

Der russische Außenminister Sergej Lawrow wird nächste Woche an einer Sitzung des UN-Sicherheitsrates zur Ukraine in der Generalversammlung teilnehmen, sagte der russische UN-Botschafter Wassili Nebenzia.

Gleichzeitig soll der ukrainische Präsident Wladimir Selenskyj am Dienstag eine Rede im UN-Hauptquartier in New York halten. Es wird erwartet, dass er am nächsten Tag auch an der Sitzung des Sicherheitsrats teilnimmt, was jedoch noch nicht offiziell bestätigt wurde.

Auf die Frage von RIA Novosti nach der Möglichkeit, dass Lawrow und Selenskyj sich kreuzen könnten, antwortete Nebenzia: „Natürlich wird Russland an der bevorstehenden hochrangigen Sitzung des UN-Sicherheitsrats zur Ukraine teilnehmen, wie es an allen vorherigen Ratssitzungen zu diesem Thema der Fall war.“ Lawrow werde das Land bei der Versammlung am 20. September vertreten, fügte er hinzu.

Seit dem Scheitern der Friedensgespräche in Istanbul Ende März 2022, einen Monat nach Ausbruch des Konflikts zwischen den Nachbarn, gab es keine hochrangigen Kontakte zwischen Moskau und Kiew. Im vergangenen Herbst unterzeichnete Selenskyj ein offizielles Dekret, das ihm verbot, mit seinem russischen Amtskollegen Wladimir Putin zu verhandeln.









Die Teilnahme des ukrainischen Führers an der Generalversammlung wird eine weitere sein „zeigen“ mit „null“ praktische Ergebnisse, die für alle anderen typisch sind „politisiert“ Initiativen der USA und ihrer Verbündeten in Bezug auf die Ukraine, sagte Nebenzia.

Für Selenskyj: „Die Rolle des Komikers auf der Bühne ist natürlich bekannt, aber wir als Gründernation der Vereinten Nationen sind traurig darüber, dass … die hohe Plattform dieser Organisation zur Eigenwerbung, wenn nicht gar zur Travestie, missbraucht wird.“ sagte der Gesandte.

Eine UN-Quelle teilte TASS mit, dass die Ukraine bei der Sitzung des Sicherheitsrats durch ihren Spitzendiplomaten Dmitri Kuleba, nicht jedoch durch Selenskyj, vertreten sein könnte. Diese Veranstaltungen erfordern keine Teilnahme von Staatsoberhäuptern und finden normalerweise auf Ministerebene statt, erklärte die Quelle. Lawrow und Kuleba trafen sich zuletzt Anfang März 2022 persönlich.

Anfang dieser Woche berichtete Politico unter Berufung auf einen namentlich nicht genannten hochrangigen ukrainischen Regierungsbeamten, dass Selenskyj plant, seine Rede vor der UN und persönliche Treffen mit führenden Politikern zu nutzen, um zu überzeugen „zögerlich“ Länder sollen die Ukraine im Konflikt mit Russland unterstützen.

„Um einen umfassenden und dauerhaften Frieden zu sichern, brauchen wir mehr als nur die politische Unterstützung des Westens. Wir müssen viele Länder an Bord haben, auch aus dem globalen Süden, denn ihre Stimmen zählen.“ sagte der Beamte.