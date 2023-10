Umfragen zeigen, dass die Zustimmungsrate von Präsident Joe Biden bei schwarzen Wählern im Vergleich zu weißen Wählern überproportional gesunken ist, was zu einem Rückgang seiner Gesamtzahl geführt hat. Die Wahl eines republikanischen Gouverneurs in Louisiana in der vergangenen Woche, die erste seit acht Jahren, deutete auf eine nachlassende Wählerbegeisterung in den Gebieten mit der größten schwarzen Bevölkerung hin.

Und erst diese Woche veröffentlichte ein bekanntes demokratisches Datenunternehmen einen Bericht, in dem es um die sinkende Unterstützung der Demokraten bei den Zwischenwahlen im letzten Jahr unter jüngeren schwarzen Wählern, schwarzen Männern und schwarzen Wählern ohne Hochschulabschluss geht.

Es gibt keine einfache Antwort darauf, warum die Demokraten die Unterstützung der Schwarzen an den Rändern verlieren. Einige konservative schwarze Wähler schließen sich der GOP an, da die Parteien ideologisch homogener werden. Und die Inflation und andere wirtschaftliche Probleme der letzten Jahre – die einen Großteil der weit verbreiteten Unzufriedenheit mit Biden verursacht haben – haben farbige Gemeinschaften härter getroffen.

Klar ist, dass Biden nicht mit Sicherheit davon ausgehen kann, dass er die Koalition, die er vor drei Jahren zum Sieg geführt hat, wieder zusammensetzen kann. Seit Barack Obama, dem ersten schwarzen Präsidenten des Landes, 2012 zum letzten Mal an der Wahl teilnahm, ist die Unterstützung der Schwarzen für die Demokraten fast ein Jahrzehnt lang leicht zurückgegangen.

Es gibt Anzeichen dafür, dass die Republikaner seit 2020 weiterhin versucht haben, einige schwarze Wähler von den Demokraten abzuziehen. Das sind schlechte Nachrichten für Biden.

In einer Umfrage der Quinnipiac University diese Woche sagten etwa zwei von drei schwarzen Wählern, 65 Prozent, dass sie die Art und Weise, wie Biden seine Arbeit als Präsident erledigt, gutheißen.

Eine Umfrage von Fox News Anfang des Monats ergab, dass Biden Trump in einem hypothetischen Rückkampf unter schwarzen Wählern mit einem Vorsprung von etwa drei zu eins, 74 zu 26 Prozent, anführt. Das mag hoch erscheinen, aber laut dem demokratischen Datenunternehmen Catalist ist es ein deutlicher Rückgang im Vergleich zu 2020, als Biden 90 Prozent der schwarzen Wähler gewann.

Das Unternehmen veröffentlicht Studien über die Wählerschaft anhand von Aufzeichnungen, die zeigen, welche Personen an einer Wahl teilgenommen haben. Diese Woche veröffentlichte sie neue Berichte, in denen Wähleruntergruppen analysiert wurden, und ihre detaillierte Untersuchung der schwarzen Wähler zeigte, dass die Unterstützung für die Demokraten in den Zwischenwahlen des letzten Jahres zurückgegangen war.

Die neue Analyse ergab, dass 88 Prozent der schwarzen Wähler bei den Wahlen 2022 für den demokratischen Kandidaten in ihrem Kongressbezirk gestimmt haben – ein Rückgang gegenüber 91 Prozent zwei Jahre zuvor.

Die stärksten Rückgänge für die Demokraten gab es bei schwarzen Wählern in der Millennial- und Gen-Z-Generation (von 91 Prozent im Jahr 2020 auf 84 Prozent im Jahr 2022), bei schwarzen Männern (87 Prozent auf 83 Prozent) und bei schwarzen Wählern in ländlichen Gebieten (84 Prozent auf 80 Prozent). ) und schwarze Wähler ohne Hochschulabschluss (91 Prozent zu 87 Prozent).

Die Gefahr für die Demokraten unter den schwarzen Wählern besteht auch in der Wahlbeteiligung, und die Wahl zum Gouverneur in Louisiana letzte Woche war die jüngste Warnung.

Jeff Landry, Gouverneurskandidat von Louisiana, spricht während einer Wachparty im Broussard Ballroom am 14. Oktober 2023 in Broussard, Louisiana, mit seinen Unterstützern Brad Kemp/The Advocate über AP

Der republikanische Generalstaatsanwalt Jeff Landry gewann die Wahl und ersetzte den befristeten demokratischen Gouverneur John Bel Edwards. Es wurde lange erwartet, dass Landry am Ende siegen würde, aber der Zeitpunkt und die Tragweite seines Sieges überraschten viele, die dachten, er würde unter der 50-Prozent-plus-eins-Hürde landen und sich den Sitz in der Vorwahl endgültig sichern.

Es gibt Hinweise darauf, dass Demokraten – und insbesondere schwarze Wähler – nicht erschienen sind. Die landesweite Wahlbeteiligung lag bei etwa 36 Prozent, ein deutlicher Rückgang um 10 Prozentpunkte gegenüber 46 Prozent bei der Gouverneursvorwahl 2019. In vielen Gemeinden des Staates mit einem großen schwarzen Bevölkerungsanteil war der Wahlbeteiligungsrückgang jedoch noch deutlicher.

Von den 15 Gemeinden in Louisiana, in denen laut Volkszählungsdaten mindestens 40 Prozent der Einwohner Schwarze sind, war der Wahlbeteiligungsrückgang in zehn von ihnen größer als der landesweite Durchschnitt, darunter auch in den Gemeinden mit den beiden größten Städten des Bundesstaates, New Orleans und Baton Rouge.

Am anderen Ende des Spektrums verzeichneten 10 der 15 Gemeinden mit der geringsten schwarzen Bevölkerung einen Rückgang der Wahlbeteiligung, der geringer war als der landesweite Durchschnitt. Es wird noch ein paar Wochen dauern, bis offizielle Wahlbeteiligungsdaten nach Rasse verfügbar sind, aber es scheint einen Zusammenhang zwischen Verschiebungen der Wahlbeteiligung auf Gemeindeebene und der Rassenkomponente dieser Orte zu geben.

„Die kraftlose Abstimmung der Schwarzen war sicherlich ein Teil davon“, warum Landry letzte Woche so entscheidend gewann, sagte John Couvillon, ein republikanischer Meinungsforscher in Louisiana.

„Sie hatten einen schwarzen Kandidaten für das Amt des Gouverneurs, der erstens keine schwarze Wahlbeteiligung hervorrufen konnte und zweitens 20 Prozentpunkte hinter einem weißen, gemäßigten Demokraten zurückblieb“, sagte Couvillon und verwies auf die schlechtere Leistung des demokratischen Kandidaten Shawn Wilson im Vergleich zu Edwards ‚ erfolgreicher Wiederwahlkampf vor vier Jahren. „Und drittens erreichte Jeff Landry zweistellige Zahlen (in stark schwarzen Bezirken), sobald man die städtischen Gebiete von Baton Rouge und New Orleans verließ – das erregt meine Aufmerksamkeit.“

Natürlich ist das nur eine Wahl, und es gibt Gründe, die Ergebnisse von Louisiana mit Vorsicht zu genießen. Insbesondere war Wilson im Vergleich zu Landry und Gruppen, die andere GOP-Kandidaten unterstützten, erheblich unterfinanziert. Nach Angaben von AdImpact gab Wilson etwa 610.000 US-Dollar für Werbung aus, weit weniger als Landry (7,2 Millionen US-Dollar), der PAC der Republican Governors Association (3,7 Millionen US-Dollar), eine andere pro-Landry-externe Gruppe namens Protect Louisiana’s Children (2,7 Millionen US-Dollar), ein PAC, der sie unterstützt der Drittplatzierte Stephen Waguespack (2 Millionen US-Dollar) und der Viertplatzierte John Schroder (1,9 Millionen US-Dollar).

Deshalb werde ich in den kommenden Wochen mehrere Wahlkämpfe beobachten und auf Anzeichen einer gedämpften Begeisterung oder wechselnden Stimmungen in dieser wichtigen Wählergruppe achten.

Ganz oben auf meiner Liste stehen die Gouverneurswahlen im nächsten Monat in Mississippi, wo schwarze Wähler fast 40 Prozent der Wähler ausmachen, den größten Anteil aller Bundesstaaten des Landes. Brandon Presley, der Kandidat der Demokraten, konkurriert im Radio mit GOP-Gouverneur Tate Reeves. Und Presleys Kampagne wirbt für eine millionenschwere Kampagne, die schwarze Wähler an die Wahl binden will.

Der demokratische Gouverneurskandidat Brandon Presley (Mitte) spricht mit Studenten der Jackson State University während einer JSU Votes Civic Engagement Initiative am National Voter Registration Day. | Rogelio V. Solis/AP

Presley ist der Außenseiter gegenüber Reeves, und eine Niederlage bedeutet nicht, dass sich seine Partei landesweit in einer Todesspirale mit schwarzen Wählern befindet – Mississippi hat seit 1999 keinen demokratischen Gouverneur mehr gewählt. Aber die Endergebnisse vom 7. November werden aufschlussreich sein, beides in Städten wie Jackson und in ländlichen Landkreisen, die den „Schwarzen Gürtel“ bilden, der sich über den Süden erstreckt.

Behalten Sie auch die Parlamentswahlen in Virginia im Auge, wo auch eine beträchtliche schwarze Bevölkerung lebt.

Zwei der am stärksten umkämpften Senatswahlen finden in Bezirken im Südosten von Virginia statt, in denen mindestens ein Viertel der Bevölkerung schwarze Einwohner ausmachen, ebenso wie in drei umkämpften Bezirken des Repräsentantenhauses, die sich von Petersburg bis Hampton Roads erstrecken.

Diese Rassen könnten für jede Partei im offenen Kampf um die Kontrolle beider Kammern der Generalversammlung die Mehrheitsentscheidung treffen. Sie werden auch weitere Antworten darauf geben, wo schwarze Wähler im Jahr 2024 stehen – und wie enthusiastisch sie sind.