Die Wall Street geht davon aus, dass die Inflation ihren Höhepunkt erreicht hat. Main Street erwartet mehr Schmerzen

Käufer werden am 14. Oktober 2022 in einem Kroger-Supermarkt in Atlanta, Georgia, gesehen.

Günstigere Gaspreise könnten dazu beitragen, diese Bedenken zu zerstreuen, da der Preis pro Gallone nun voraussichtlich bis Ende des Jahres für mehr Amerikaner unter 3 US-Dollar fallen wird. Laut AAA lag der nationale Durchschnitt für eine Gallone bleifreies Benzin am Donnerstag bei 3,329 $, weit unter dem Rekordpreis von 5,01 $ pro Gallone vom 14. Juni und unter dem Preis, der vor Russlands Invasion in der Ukraine verzeichnet wurde.

Walmart-CEO Doug McMillon sagte am Dienstag, dass sich die amerikanischen Käufer immer noch durch die Inflation „gestresst“ fühlen, auch wenn dieser Effekt nicht gleichmäßig in allen Kategorien zu spüren ist.

Megan Greene, Chefökonomin bei Kroll Global, sagte am Freitag in der „Squawk Box“ von CNBC, dass sie denke, dass „die höchste Inflation wahrscheinlich hinter uns liegt“.

Die am Freitag gemeldeten Großhandelspreise stiegen im November stärker als erwartet, da die Lebensmittelpreise weiter stiegen. Der Erzeugerpreisindex, ein Maß dafür, was Unternehmen für ihre Produkte in der Pipeline erhalten, stieg jedoch gegenüber dem Vorjahr um 7,4 %, das langsamste 12-Monats-Tempo seit Mai 2021. Unterdessen stieg der Consumer Sentiment Index der University of Michigan stärker als erwartet angesichts sinkender Inflationserwartungen, wenn auch immer noch hoch im Vergleich zur jüngeren Geschichte.

Immer mehr Akteure an der Börse und in den Reihen professioneller Ökonomen sind zu der Ansicht übergegangen, dass die Inflation ihren Höhepunkt erreicht hat oder bereits rückläufig ist, aber Kleinunternehmer auf der Main Street erwarten demnach in absehbarer Zeit keine Atempause von den hohen Preisen zu einer neuen CNBC-Umfrage.

Insgesamt sind der Umfrage zufolge fast alle Kleinunternehmer (92 %) besorgt über die Inflation.

„Ich denke, vieles, was in letzter Zeit, aber insbesondere seit Beginn von Covid, die Stimmung unter Kleinunternehmern beeinflusst hat, ist reines Risikomanagement“, sagte Laura Wronski, Senior Manager of Research Science bei Momentive, das die Umfrage für CNBC durchführt. „Die sichere Wette im vergangenen Jahr war, dass sich die Inflation im Laufe der Zeit weiter verschlimmern würde, denn wenn Kleinunternehmer auf das Schlimmste vorbereitet sind, wären sie besser in der Lage, alle geschäftlichen Herausforderungen zu bewältigen.“

Wronski sagte, angesichts des bisher gesehenen wirtschaftlichen Umfelds in diesem Jahr sei „die Main Street wahrscheinlich ein bisschen verbrannt von ihrer Erfahrung“.

Kleinunternehmer sind nach wie vor davon überzeugt, dass es zu einer Rezession kommen wird, obwohl die neuesten Daten der Umfrage zeigen, dass die Erwartungen für einen wirtschaftlichen Abschwung auf das nächste Jahr verschoben werden. Zuvor gab ein großer Teil der Geschäftsinhaber in der Umfrage an, dass sich die Wirtschaft bereits in einer Rezession befinde.

Risikomanagement, sagt Wronski, ist „der Grund, warum wir sehen, dass Kleinunternehmer weiterhin auf die Inflation als ihre größte Sorge hinweisen und mit weiter steigenden Preisen rechnen, selbst wenn sich die Wirtschaftsindikatoren zu ändern beginnen“.

Während Kleinunternehmer im Allgemeinen über die Inflation besorgt sind, gibt es eine gewisse Parteilichkeit, wenn es um ihre Sorgen um die Wirtschaft geht. Einundfünfzig Prozent der republikanischen Kleinunternehmer geben an, dass die Inflation das größte Risiko für ihr Unternehmen darstellt, verglichen mit 35 Prozent der Kleinunternehmer, die Demokraten sind.

Diese politische Kluft zeigt sich auch in den Prognosen um den Höhepunkt der Inflation, wobei nur 11 % der republikanischen Kleinunternehmer sagen, dass die Inflation diesen Punkt erreicht hat, verglichen mit 41 % der Kleinunternehmer, die sich als Demokraten identifizieren. Diese Zahlen sind gegenüber dem Vorquartal weitgehend unverändert, wobei etwas mehr Unabhängige und Demokraten sagen, dass die Inflation in diesem Quartal einen Höhepunkt erreicht hat, was mit einem etwas rosigeren Ausblick von Kleinunternehmern übereinstimmt, die sich als Demokraten identifizieren.

Der Stimmungsumschwung unter den Demokraten, die an der Umfrage teilnahmen, trug dazu bei, dass Präsident Bidens Zustimmungswert auf der Main Street zum ersten Mal während seiner Präsidentschaft stieg, wenn auch von einem Allzeittief aus. Nachdem die Zustimmungsrate von Kleinunternehmern von 31 % im dritten Quartal 2022, als die Inflation ihren bisherigen Höchststand erreichte, ausgewaschen wurde, stieg die Zustimmungsrate von Präsident Biden im vierten Quartal auf 34 %, zum ersten Mal seit acht Quartale seiner Präsidentschaft gab es bei den vierteljährlichen Umfragen einen Anstieg und eine Serie von sechs aufeinanderfolgenden vierteljährlichen Rückgängen.

Aber der Schlüssel zu Bidens Ansehen auf der Main Street sowie zur allgemeinen Stimmung von Kleinunternehmern wird der anhaltende Rückgang der Inflation sein oder zumindest deutlichere Anzeichen dafür, dass sie in die richtige Richtung geht.

Das hat der Vorsitzende der US-Notenbank, Jerome Powell, angedeutet, als er am 30. November während einer Rede vor der Brookings Institution sagte, dass „es wesentlich mehr Beweise brauchen wird, um zu beruhigen, dass die Inflation tatsächlich zurückgeht“.

„In jeder Hinsicht bleibt die Inflation viel zu hoch“, sagte Powell. „Trotz der strafferen Politik und des langsameren Wachstums im vergangenen Jahr haben wir keine klaren Fortschritte bei der Verlangsamung der Inflation gesehen. … Die Wahrheit ist, dass der Weg der Inflation in die Zukunft höchst ungewiss bleibt“, sagte Powell.