Düsseldorf Nach US-Arbeitsmarktdaten gab die Wall Street den Großteil ihrer anfänglichen Gewinne wieder ab. Der Dow-Jones-Index der Standardwerte schloss am Freitag 0,3 Prozent höher bei 34.837 Punkten. Der technologielastige Nasdaq lag kaum verändert bei 14.031 Punkten. Der breite S&P 500 legte um 0,2 Prozent auf 4515 Punkte zu.

Analysten wiesen darauf hin, dass die Daten gemischt seien. Die Arbeitslosenquote in den USA stieg überraschend von 3,5 Prozent im Juli auf 3,8 Prozent im August. Allerdings kamen 187.000 neue nichtlandwirtschaftliche Arbeitsplätze hinzu, das sind 17.000 mehr als erwartet. Gleichzeitig wurden die am Freitag von der Regierung vorgelegten Zahlen zum Stellenaufbau im Juli und Juni massiv nach unten korrigiert. „Die heutigen Daten aus den USA waren weder Fisch noch Fleisch“, kommentierte Jochen Stanzl, Chefanalyst beim Broker CMC Markets. „Sie reihen sich in die jüngste Reihe mehrdeutiger Indikatoren ein und sorgen für mehr Verwirrung als weniger.“

