Die Wall Street bereitet sich auf einen potenziellen Game Changer vor, aber es sind nicht die Midterms

New York

CNN-Geschäft

—



Die Wall Street wartet wie der Rest der Welt auf die Ergebnisse der Zwischenwahlen am Dienstag, Händler sagen jedoch, dass sich der Inflationsbericht dieser Woche als weitaus folgenreicher für die Märkte erweisen könnte.

„Offensichtlich ist diese Halbzeitwahl – weil die Demokratie auf dem Stimmzettel steht – in den Augen der Bevölkerung eine große Sache“, sagte Peter Tuchman, ein erfahrener Parketthändler an der New Yorker Börse, am Dienstag gegenüber CNN Business. „Aber wie sehr es die Wirtschaft belastet, ist eine gute Frage.“

Die Märkte haben sich in den letzten Tagen erholt, da die Anleger darauf gewettet haben, dass die Republikaner die Kontrolle über mindestens eine Kammer übernehmen werden, was zu einer gespaltenen Regierung führen wird. Händler glauben normalerweise, dass ein Stillstand gut ist, weil es bedeutet, dass eine Partei keine Gesetze durchsetzen kann, die die Dinge durcheinander bringen.

In diesem Fall bedeutet das, dass die Republikaner keine ungedeckten Steuersenkungen durchsetzen und die Demokraten keine ungedeckten Ausgabenprogramme durchsetzen können – beides würde die Inflation verschlimmern, die bereits auf einem jahrzehntelangen Niveau liegt, und Zinsen heben.

„Weniger Regierung, völliger Stillstand, wird wahrscheinlich dem Aktienmarkt zugute kommen“, sagte Tuchman.

Natürlich kann sich ein Stillstand als nicht gut erweisen, wenn er zu einem Kampf um die Schuldenobergrenze führt oder wenn er die Bereitschaft des Kongresses einschränkt, den Schlag einer möglichen Rezession abzufedern.

Wenn die Republikaner zumindest die Kontrolle über das Repräsentantenhaus gewinnen, könnten die Märkte eine „gedämpfte“ Reaktion zeigen, da dies allgemein erwartet wird, sagte Goldman Sachs seinen Kunden am Montag in einem Bericht.

Andrew Frankel, Co-Präsident von Stuart Frankel, stimmt zu, dass ein GOP-Sieg „eingebrannt“ ist und keine große Marktrallye auslösen sollte. Wenn überhaupt, sagte Frankel, könnte es sich um ein Sell-on-the-News-Ereignis handeln, bei dem sich die Märkte zurückziehen, nachdem sie die Bestätigung eines GOP-Sieges erhalten haben.

Frankel warnte davor, dass eine überraschend starke Nacht für die Demokraten, die es ihnen ermöglicht, die Kontrolle über das Repräsentantenhaus und den Senat zu behalten, eine „bedeutende Abwärtsbewegung“ für die Aktien bewirken würde.

Mehrere NYSE-Händler sagten CNN, dass die Midterm-Wahl möglicherweise vom Verbraucherpreisindex vom Donnerstag überschattet wird, einem Inflationsmaßstab, der wohl zur wichtigsten Wirtschaftskennzahl des Monats geworden ist.

„Auf dieser CPI-Zahl sind alle Augen. Es ist viel wichtiger als das, was heute passiert“, sagte Tuchman.

Eine unerwartet heiße Inflationsrate könnte die Angst vor massiven Zinserhöhungen der Federal Reserve wieder aufleben lassen.

„Märkte können sich praktisch an alles anpassen, außer an Unbekanntes“, sagte Tuchman. „Die größte langfristige Unbekannte im Markt ist die Inflationsgeschichte.“