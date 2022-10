Die Wahlkampfzentrale der Gouverneurskandidatin von Arizona, Katie Hobbs, wurde eingebrochen

CNN

In das Wahlkampfhauptquartier von Arizonas demokratischer Kandidatin für den Gouverneur und derzeitigen Außenministerin Katie Hobbs wurde diese Woche eingebrochen, teilten ein Wahlkampfbeamter und die Strafverfolgungsbehörden CNN am Mittwoch mit.

Die Polizei von Phoenix reagierte am Dienstagnachmittag auf einen Einbruchsbericht und „erfuhr, dass irgendwann in der Nacht Gegenstände aus dem Grundstück entwendet wurden“, sagte die Abteilung in einer Erklärung.

„Dies ist immer noch eine aktive Untersuchung, bei der Detektive alle Überwachungskameras überprüfen, um das betroffene Subjekt zu identifizieren und zu lokalisieren“, heißt es in der Erklärung. Bei dem Einbruch wurden keine Verdächtigen identifiziert.

Eine Quelle innerhalb der Hobbs-Kampagne sagte CNN, dass das CCTV-Video den Mann zeigt, von dem sie sagen, dass er in das Hauptquartier der Kampagne eingebrochen ist. Die Hobbs-Kampagne war nicht in der Lage, eine vollständige Bestandsaufnahme dessen zu erhalten, was genommen wurde, fügte die Quelle hinzu.

Nicole DeMont, die die Gouverneurskampagne von Hobbs leitet, sagte gegenüber CNN in einer Erklärung, dass „Sekretärin Hobbs und ihre Mitarbeiter im Verlauf dieser Kampagne Hunderten von Todesdrohungen und Gewaltandrohungen ausgesetzt waren. Während dieses Rennens haben wir deutlich gemacht, dass die Sicherheit unserer Mitarbeiter und des Sekretärs unsere oberste Priorität ist.“

„Um es klar zu sagen: Seit fast zwei Jahren verbreiten Kari Lake und ihre Verbündeten gefährliche Fehlinformationen und rufen Drohungen gegen jeden auf, den sie für richtig halten“, fuhr DeMont fort. „Die Drohungen gegen Arizonaner, die versuchen, ihre verfassungsmäßigen Rechte auszuüben, und ihre Angriffe auf gewählte Amtsträger sind das direkte Ergebnis einer konzertierten Lügen- und Einschüchterungskampagne.“

Hobbs kandidiert bei den Zwischenwahlen im November gegen den Republikaner Kari Lake als Gouverneur.

DeMont sagte, dass Einschüchterung „nicht funktionieren wird“, und bedankte sich bei der Phoenix Police Department für die Sicherheit von Hobbs und ihrem Team.

Es war nicht sofort klar, welche Gegenstände aus dem Büro entwendet wurden.

Diese Geschichte wurde mit zusätzlichen Details aktualisiert.