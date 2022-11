Die Wahl 2022 verlief fast normal

Die Republikaner könnten noch sehr folgenreiche Siege einfahren absolute Begriffe– sie konnten immer noch eine oder beide Kammern des Kongresses gewinnen – hatten aber unbestreitbar eine schreckliche Leistung relative Begriffe. Das heißt, gemessen an historischen Mustern für Midterm-Wahlen und ihren eigenen Prahlereien und Bombast vor den Wahlen.

Probieren wir die Größe in der Kategorie „Vereinfachen/Übertreiben“ aus: Die Zwischenwahlen zeigten eine Wählerschaft, die darauf aus war, Normalität zu belohnen und Exzentrizität zu bestrafen.

Oder zumindest zeigten die Ergebnisse eine Rückkehr zu Politikmustern, die vor nicht allzu langer Zeit als normal anerkannt wurden. Diese Schlussfolgerung scheint intuitiv wahr und ist vielleicht die einzige, die bisher durch Beweise aus mehreren Bereichen gestützt wird.

Eine lange Liste von Rassen, die alle von wichtigen lokalen Faktoren beeinflusst wurden, schuf gemeinsam etwas, das wie eine nationale Gedankenblase erscheint: Können wir nicht einfach ausatmen und uns für einen Moment hinknien?

Zur Hölle mit Kandidaten, die sich als radikale Disruptoren anbieten, gerade im modernen Kontext, wo disruptiv oft ein Synonym für demagogisch, unhöflich, egomanisch oder einfach nur schräg ist.

Gleichzeitig blinzelt man, um ein klares Muster zu finden, dass entscheidende Wählerblöcke der Ermahnung von Präsident Joe Biden zustimmten, dass „die Demokratie selbst“ auf dem Stimmzettel stünde. Oder das fortschrittliche Argument, dass die Enthüllungen des Komitees vom 6. Januar mit dem Sturz des Obersten Gerichtshofs kombiniert wurden Roe v. Wade, Dies ist die wichtigste Midterm-Wahl seit Generationen.

Georgia zum Beispiel hat per Saldo immer noch einen Schwerpunkt, der die GOP begünstigt – unabhängig von Bidens knappem Sieg im Jahr 2020 und zwei demokratischen Senatoren. Ein konventioneller Republikaner wie Gouverneur Brian Kemp, der mit Donald Trump die Klingen gekreuzt hat, hat sich also leicht gegen eine ansprechende Herausforderin wie Stacey Abrams durchgesetzt. Aber ein politischer Neophyt wie Herschel Walker, der aus selbst zugefügten Wunden blutet, lief knapp hinter dem amtierenden demokratischen Senator Raphael Warnock, mit einer Stichwahl am Horizont.

Wisconsin ist trotz der starken Anziehungskraft, die Trump zeigte, indem er dort 2016 knapp gewann und 2020 knapp verlor, im Grunde immer noch ein sturer, gemäßigter Staat des Mittleren Westens. So lief der amtierende demokratische Gouverneur Tony Evers seinem republikanischen Herausforderer mehrere Punkte voraus und gewann eine zweite Amtszeit. „Langweilige Siege“, sagte Evers und machte sich über das lustig, was er seine unglamouröse, aber zuverlässige Persönlichkeit und Regierungsbilanz nannte. Auf der anderen Seite war der progressive Favorit Mandela Barnes offenbar etwas aus dem Tritt geraten und verlor knapp gegen den amtierenden Senator Ron Johnson, trotz Johnsons Unterstützung für Trumps Wahlverleugnung und was Umfragen zeigten, war seine persönliche Unbeliebtheit.

Hier war die Ansicht vom Montag: Die republikanische Gouverneurskandidatin von Arizona, Kari Lake, ist die nächste Trump-Generation, und ihre natürliche Gewandtheit und persönliche Präsenz könnten sie zu einer noch effektiveren Verfechterin dieses Stils des rauen, konfrontativen Populismus machen. Hier ist die Ansicht vom Mittwoch: Das war vielleicht ein bisschen zu viel für die Arizonaner. Katie Hobbs wurde manchmal als pralle Kämpferin beschrieben, aber sie hat sich in einem Rennen behauptet, das noch zu knapp ist, um es zu nennen. Unterdessen hat der amtierende demokratische Senator Mark Kelly einen bequemeren Vorsprung vor dem Trump-umarmenden Herausforderer Blake Masters.

Pennsylvania stellte mit dem Demokraten John Fetterman mit seinem Hoodie und seiner Jeans und seiner progressiven populistischen Botschaft sowie dem von Trump unterstützten Fernsehstar Mehmet Oz zwei unkonventionelle Kandidaten. Fetterman gewann knapp. Beachten Sie jedoch, dass beide Kandidaten weit hinter dem demokratischen Gouverneurskandidaten Josh Shapiro zurückblieben, der 55 Prozent der Stimmen erhielt und den Republikaner Doug Mastriano effektiv als rechtsextremen Spinner tätowierte.

Colorado war ein anschaulicheres Beispiel für das Durchhaltevermögen der Normalität. Die Ansicht vom Montag: Der amtierende Demokrat Michael Bennet, einer der reinsten Destillationen des stetigen Zentrismus bei den Wahlen in diesem Jahr, war in Gefahr, von einer „roten Welle“ der Gegenreaktion gegen Biden überschwemmt zu werden, und eine demokratische Marke, die durch zunehmende Kriminalität und Inflation beschädigt wurde . Die Bilanz vom Mittwoch: Keine Probleme für Bennet, der mit bislang knapp 55 Prozent der Stimmen in den Senat zurückkehrt.

Das Muster fand in Ohio statt. Die Republikaner gewannen schließlich sowohl das Gouverneurs- als auch das Senatsrennen. Aber der amtierende Gouverneur Mike DeWine, ein weiteres Gesicht stetiger Konventionalität, gewann mit 62 Prozent. Der von Trump unterstützte Senatskandidat JD Vance, Autor von „Hillbilly Elegy“, hatte weitaus mehr Prominente, aber weit weniger Stimmen und gewann mit 53 Prozent.

Rückblickend ist klar, dass die Ansicht vom Montag in vielen Fällen verzerrt oder sogar einfach falsch war, wie sie von Prognosen von Aktivisten und Wahlanalysten präsentiert und von politischen Medien verstärkt wird. Das dürfte der Analytikbranche bei der Interpretation der noch lückenhaften Ergebnisse zu denken geben.

Reporter schreiben oft so etwas wie „B-Matter“. Diese Kopie wurde im Voraus geschrieben, sodass sie unter sehr engem Zeitdruck in der Wahlnacht veröffentlicht werden kann. Sobald wir wissen, dass Smith oder Jones oder wer auch immer gewonnen hat, können wir einen kurzen Absatz mit den Nachrichten oben schreiben und dann eine Menge vage plausibler Analysen unten anbringen, um den Lesern eine vollständige Geschichte zu präsentieren. Wir können sicher sein, dass am Dienstagabend eine Menge B-Materie als unbrauchbar weggeworfen wurde.

Aber es lohnt sich, darüber nachzudenken, was all diese Juwelen der Einsicht gesagt haben könnten. Eine Verschiebung um wenige Prozentpunkte hätte Oz, Walker und Lake klare Siege beschert. „Trump bleibt der unangefochtene Führer seiner Partei, und es ist jetzt klar, dass seine Bewegung kein vorübergehendes Phänomen ist, sondern eines, das in den kommenden Jahrzehnten ein Echo in der amerikanischen Politik haben wird.“ Die gleiche bescheidene Verschiebung hätte viel davon ergeben: „Präsident Biden sah sich bereits mit tiefen Zweifeln von demokratischen Insidern an seinen Aussichten für 2024 konfrontiert, und diese Ergebnisse werden jetzt alle privaten Spekulationen darüber, ob er aus einer Wiederwahlbewerbung herausgeschubst werden kann, ans Licht bringen Öffentliche Debatte.“

Es gibt heute offensichtlich kaum Markt für diese Art von BS am Tag danach, aber man sollte sich daran erinnern, dass es möglicherweise kein totaler BS ist

Demokraten, die einige eindeutige Siege feiern – Michigan hat jetzt einen wiedergewählten demokratischen Gouverneur und die Kontrolle über beide Kammern im Landtag – sollten sich daran erinnern, dass das Fehlen einer roten Welle kaum auf das Vorhandensein einer blauen Welle hinweist. Die normalen Regeln der Politik legen nahe, dass amtierende GOP-Gouverneure in Florida und Texas die Wiederwahl gewinnen sollten, es sei denn, es gibt einen wichtigen anomalen Faktor, der sie hinauswirft. Zufällig haben Ron DeSantis und Greg Abbott tatsächlich die zweite bzw. dritte Amtszeit gewonnen, und das Ergebnis ist seit vielen Monaten nicht wirklich zweifelhaft. So sieht normal aus.

Hast du eine bessere Theorie? Haben Sie es. Vielleicht werden die Beweise, die in den kommenden Stunden und Tagen auftauchen, neue Möglichkeiten erhellen. Für den Moment lohnt es sich jedoch, darüber nachzudenken, dass Überraschungen in der Wahlnacht – und sogar trübe, nicht schlüssige Ergebnisse – selbst eine Rechtfertigung der demokratischen Kultur sind. Agenten, Journalisten, die Politiker selbst – sie alle sind Betrüger, wenn sie das mit einiger Zuversicht bekennen Sie wissen, was passieren wird. Hier war ein verwirrendes Ergebnis, das auf ein Land hindeutet, das nach Jahren bizarrer Umwälzungen nach einer neuen Normalität sucht. Das ist Politik, die so funktioniert, wie sie soll.