Die Wähler von McHenry County werden bei den Vorwahlen im März nur wenige umkämpfte Rennen erleben – Shaw Local

Je nachdem, wo sie leben, werden die Wähler in McHenry County im März wahrscheinlich weniger umkämpfte Vorwahlen erleben, je weiter sie nach unten gehen.

Bei Rennen um einige der Kongresssitze, die Teile des Landkreises abdecken, nehmen mehrere Kandidaten an den Vorwahlen teil, aber bei Rennen auf Staats- und Kreisebene gibt es bisher nur wenige wettbewerbsorientierte Vorwahlen.

Im nächsten Jahr stehen keine Sitze im Senat des Bundesstaats Illinois zur Verfügung, die McHenry County repräsentieren. Es werden mehrere Sitze im State House zu vergeben sein, allerdings wird es bei keinem der Rennen eine wettbewerbsorientierte Vorwahl geben.

Der amtierende Abgeordnete Martin McLaughlin (R-Barrington Hills) aus dem 52. Bezirk, der Teile von Fox River Grove, Algonquin und Island Lake umfasst, hat sich zur Wiederwahl beworben, ebenso wie die demokratische Herausforderin Maria Peterson aus North Barrington.

Im 63. Bezirk, der Teile von McHenry, Crystal Lake, Cary und Woodstock umfasst, hat der amtierende Abgeordnete Steve Reick (R-Woodstock) am späten Montag seine Wiederwahl beantragt. Die demokratische Kandidatin Mary Mahady (D-McHenry) bewarb sich um den Sitz.

Der Abgeordnete Tom Weber (R-Lake Villa) aus dem 64. Bezirk, der Johnsburg, Spring Grove, Teile von Wonder Lake und Richmond umfasst, hat einen klaren Weg zur Nominierung und möglicherweise zur Wiederwahl, da er der einzige Kandidat ist, der sich dafür beworben hat renne um den Platz.

Die Abgeordnete Suzanne Ness (D-Crystal Lake) stellte sich im 66. Bezirk, der Teile von Crystal Lake, Lake in the Hills und Lakewood umfasst, zur Wiederwahl. Bei den Parlamentswahlen trifft sie auf die Republikanerin Laurie Parman aus Sleepy Hollow.

Im 69. Bezirk, der Teile von Huntley, Marengo, Harvard und Hebron umfasst, stellte der amtierende Abgeordnete Joe Sosnowski (R-Rockford) eine Wiederwahl. Der Marengo-Demokrat Peter Janko bewarb sich ebenfalls um den Sitz.

Im 70. Bezirk, der Teile von Algonquin und Lake in the Hills umfasst, beantragte der Abgeordnete Jeff Keicher (R-Sycamore) eine Wiederwahl, und der Cortland-Demokrat Randi Olson reichte ebenfalls Unterlagen für den Sitz ein.

Bei den landesweiten Wahlen in McHenry County haben die republikanischen Amtsinhaber Patrick Kenneally, Shannon Teresi, Michael Rein und Katherine Keefe Anträge für zusätzliche Amtszeiten als Staatsanwalt, Wirtschaftsprüfer, Gerichtsmediziner und Gerichtsschreiber eingereicht.

Alle haben einen klaren Weg zur Neunominierung, da sich kein einziger republikanischer Herausforderer für einen der Sitze beworben hat. Es hat sich auch kein Demokrat gegen sie beworben, obwohl die Demokratische Partei möglicherweise nach den Vorwahlen Kandidaten für November aufstellen könnte.

McHenry Count Clerk Joe Tirio spricht mit Anne Boone, die für das Komiteemitglied der Algonquin Township im Bezirk 57 kandidiert, bevor sie am Montag, dem 4. Dezember 2023, ihre Kandidatenformulare im Büro des McHenry County Clerk’s in Woodstock einreicht. Montag war der letzte Tag, an dem Kandidaten vor den Vorwahlen im März ihre Bewerbungen einreichen konnten. (Gregory Rasierer/Gregory Rasierer)

Der Vorsitzende des McHenry County Board, Mike Buehler (R-Crystal Lake), hat sich zur Wiederwahl beworben und wird im November gegen das County Board-Mitglied Kelli Wegener (D-Crystal Lake) antreten.

Viele der Kreisvorstandswahlen werden im nächsten November ausgetragen, aber nur bei zwei Vorwahlen gibt es mehrere Kandidaten.

Die republikanische Vorwahl im Distrikt 3, die Teile von Crystal Lake, Lake in the Hills, Lakewood und Algonquin umfasst, ist eine der umkämpften Vorwahlen im Kreisvorstand und die einzige mit einem Amtsinhaber. Beide Kandidaten haben sich am Montagnachmittag um den Sitz beworben, und Amtsinhaber Eric Hendricks (R-Lake in the Hills) war der vorletzte Kandidat, der sich in McHenry County beworben hat, und zwar kurz vor 16 Uhr am Montag.

Hendricks sagte, seine Hauptpriorität bei der Wiederwahl sei „der Versuch, die Grundsteuerbelastung des Landkreises zu senken“.

Hendricks wird im März gegen Robert „Bob“ Nowak (R-Algonquin) um die Nominierung antreten. Kein Demokrat hat sich für den Sitz beworben.

Distrikt 5, der Teile von McHenry, Island Lake, Holiday Hills, Prairie Grove, Oakwood Hills und Cary umfasst, ist ein freier Sitz, da Amtsinhaber Wegener für den Vorsitz im Bezirksvorstand kandidiert. Kein Mitglied der Demokratischen Partei hat beantragt, Wegener im Vorstand zu ersetzen.

Wegener sagte am Montag, sie habe mit Leuten über eine Kandidatur gesprochen, fügte aber hinzu, dass die potenziellen Kandidaten nicht die Zeit hätten, sich von der Arbeit fernzuhalten, um an Besprechungen teilzunehmen, die während des Arbeitstages stattfinden.

„Ich wünschte, wir hätten jemanden auf diesem Platz“, sagte Wegener.

Der Sitz könnte bei der nächsten Wahl an die Republikaner übergehen. Die republikanische Kandidatin Deena Krieger von Island Lake war die einzige Person beider Parteien, die sich um den Sitz bewarb.

Amtsinhaberin Lou Ness (D-Woodstock), deren 7. Bezirk Teile von Greenwood, Bull Valley, Wonder Lake, McHenry und Woodstock umfasst, hat klare Chancen, die demokratische Kandidatin zu werden, da sie keinen Hauptgegner hat.

Allerdings ist die republikanische Vorwahl in Distrikt 7 die andere umkämpfte Vorwahl. Die Republikaner Paul Thomas und Peter Suffield werden bei den Vorwahlen im März gegeneinander antreten. Der Gewinner trifft bei den Parlamentswahlen im November auf Ness.