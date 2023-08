CNN

Der Minderheitsführer im Senat, Mitch McConnell, nahm am Samstag unter stehenden Ovationen und Applaus am Frühstück der Republikanischen Partei in Graves County teil, doch die Wähler äußerten gewisse Bedenken darüber, wie sich sein Gesundheitszustand auf seine Fähigkeit, weiterhin im Senat zu dienen, auswirken wird.

„Dies ist meine 28. Fancy Farm und ich möchte Ihnen versichern, dass es nicht meine letzte ist“, sagte McConnell der Menge. „Die Menschen in diesem Staat haben mich sieben Mal für diesen Job ausgewählt, und ich möchte, dass Sie wissen, wie dankbar ich bin“, fügte er hinzu.

McConnells Auftritt am Samstag beim Frühstück vor einem der klassischen politischen Ereignisse in Kentucky, dem Fancy Farm-Picknick, erfolgt inmitten aktueller Fragen zu seiner Gesundheit und seiner politischen Zukunft. Ende letzten Monats erstarrte er während einer Pressekonferenz im US-Kapitol mitten im Satz und musste von seinen Senatorenkollegen und seinen Beratern vom Podium weggeführt werden. Der 81-jährige republikanische Führer kehrte später zurück und beantwortete Fragen der Presse. Er sagte Manu Raju von CNN: „Mir geht es gut.“

In einer Erklärung einige Tage nach dem Vorfall erklärte McConnells Büro, dass er beabsichtige, bis zum Ende des 118. Kongresses weiterhin als Minderheitsführer im Senat zu fungieren. Sie sagten jedoch nicht, ob er plant, im Jahr 2025 erneut für das Amt des Vorsitzenden zu kandidieren oder im Jahr 2026 für die Wiederwahl in den Senat zu kandidieren.

Spekulationen über McConnells Zukunft sind häufiger geworden, seit er nach einem Sturz im März eine Gehirnerschütterung und gebrochene Rippen erlitt. Er wurde ins Krankenhaus eingeliefert und verbrachte mehrere Wochen zur Genesung, darunter auch einige Zeit in einer stationären Rehabilitationseinrichtung.

Ein junger Wähler beim Graves County-Frühstück, Garrett Whiten, sagte gegenüber CNN: „Ich denke, seine Zeit ist wahrscheinlich bald abgelaufen.“

„Ich bin gegen ältere Kandidaten, den derzeitigen Präsidenten Mitch McConnell“, fügte er hinzu. „Ich denke, dass sie ihren Kurs in der Politik hinter sich haben, ich denke, sie wären jetzt gut darin, die Menschen zu unterstützen. Aber ich denke, Politik ist jetzt eher eine Sache für junge Männer.“

Einige sind jedoch trotz ihrer Bedenken bereit, für ihn zu stimmen, wenn er 2026 kandidiert.

„Ich würde für ihn stimmen. Ich mache mir wie alle seine Unterstützer Sorgen – ich möchte, dass er gesund und sicher ist“, sagte Phil Myers.

„Aber wenn er der republikanische Kandidat ist, werde ich erneut für ihn stimmen, da ich jedes Mal für ihn gestimmt habe, wenn er kandidiert, und ich würde ihn auf jede erdenkliche Weise unterstützen.“

Myers behauptete, dass McConnell „nie vor einer Herausforderung zurückgeschreckt“ sei. Wenn ich 80 Jahre alt wäre und eine Gehirnerschütterung hätte, würde es ein paar Monate oder ein Jahr dauern, bis ich darüber hinwegkomme. Ich meine, es ist normal, was Ärzte Ihnen sagen werden, das ist normal für eine Person in diesem Alter.“

Er fuhr fort: „Er ist ein sehr kluger Mann. Ich meine, er hat es geschafft, die Dinge aus dem äußersten linken Kalifornien, einige ihrer Ideen, von der nationalen Politik fernzuhalten. Deshalb unterstütze ich Mitch McConnell.“

CNN hat zuvor berichtet, dass McConnell im Jahr 2023 noch zweimal gestürzt sei, einmal auf einer Reise nach Finnland, um sich mit dem Präsidenten des Landes zu treffen, und einmal am Reagan National Airport in Washington, D.C., als er aus einem Flugzeug stieg.

McConnell erstarrt in der Pressekonferenz und kann seine Erklärung nicht zu Ende bringen

McConnell überlebte als Kind Polio, was zu einem leichten Hinken führte, das in den letzten Jahren immer ausgeprägter wurde. 2019 stürzte er zu Hause in Kentucky und brach sich die Schulter.

Jedes Jahr am ersten Samstag im August treffen sich Politiker aus Kentucky in der ländlichen Stadt Fancy Farm im Westen des Bundesstaates. Während die Wähler und ihre Familien grillen, Bingo spielen, an einem 5-km-Lauf teilnehmen und an Tombolas teilnehmen, versammeln sich Kandidaten für jedes Amt, vom Gouverneur über den Rechnungsprüfer bis zum Landwirtschaftskommissar, um Reden zu halten und sich mit ihren Wählern auszutauschen.

Gastgeber des Picknicks ist St. Jerome, eine katholische Kirche in der Stadt, und es gibt „das größte eintägige Barbecue der Welt“ sowie eine lange Geschichte politischer Reden.

„Während jedes Picknick etwas Einzigartiges mit sich bringt, haben sie alle drei Dinge gemeinsam: heißes Wetter, heiße Grillabende und heiße Politik“, heißt es auf der Website der Kirche.

„Einige der prominentesten Politiker des Landes haben von der Rednertribüne aus eine Ansprache an die Menschenmenge gehalten, die auf den US-Vizepräsidenten Alben Barkley zurückgeht, der aus der nahegelegenen Stadt Wheel in Kentucky stammt“, fügt die Kirche hinzu. „1975 war Präsidentschaftskandidat George Wallace anwesend, der ein Attentat in einem anderen Teil des Landes überlebt hatte. Er sagte der Menge, er sei immer noch „ein wenig schüchtern“, nachdem die Blitzlampe eines Fotografen während eines nebligen Regens zweimal explodierte.“

Es wird auch erwartet, dass der demokratische Gouverneur von Kentucky, Andy Beshear, und sein republikanischer Herausforderer, der Generalstaatsanwalt des Staates, Daniel Cameron, beim Picknick sprechen. Beshear ist ein seltener Demokrat in einem landesweiten Amt in Kentucky, und das umstrittene Rennen gilt als Anhaltspunkt für die Chancen der Demokraten im Jahr 2024.