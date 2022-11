Die Wähler befürworten die Ausweitung von Medicaid und eine Erhöhung des Mindestlohns in diesen Staaten

CNN

—



Die Wähler in mehreren Bundesstaaten haben fortschrittliche Maßnahmen gebilligt, die einen von den Demokraten geführten Kongress oder von den Republikanern dominierte Staatsgebäude nicht durchsetzen könnten.

Mehr Einwohner von South Dakota mit niedrigem Einkommen werden Zugang zu Medicaid haben, und Einwohner von Arizona mit medizinischen Schulden erhalten mehr Schutz. Mindestlohnarbeiter in Nebraska erhalten eine Lohnerhöhung.

Hier ist eine Auswahl der Abstimmungsmaßnahmen:

Die Wähler in South Dakota stimmten dafür, Medicaid ab Mitte 2023 auf rund 42.500 Einwohner mit niedrigem Einkommen auszudehnen. Die Maßnahme wurde nach Angaben des Außenministers von South Dakota zu 56 % bis 44 % angenommen.

„Die Einwohner von South Dakotan wissen, dass ihre Familien und Nachbarn Gesundheitsversorgung verdienen, ohne sich zu verschulden oder Untersuchungen, Verfahren und Medikamente zu vermeiden, die sie benötigen“, sagte Kelly Hall, Geschäftsführerin von The Fairness Project, das die Maßnahme unterstützte.

Es ist der siebte erfolgreiche Versuch, Medicaid in republikanisch geführten Staaten auszuweiten, der mit der Zustimmung der Wähler in Maine im Jahr 2017 begann. In den letzten Jahren wurden auch in Missouri, Oklahoma, Idaho, Nebraska und Utah Abstimmungsinitiativen verabschiedet.

Mehr als 60 Organisationen – darunter die South Dakota Farmers Union, die Greater Sioux Falls Chamber of Commerce und mehrere Gesundheitsfürsorge- und Religionsgruppen – billigten Änderungsantrag D. Er wird die Deckung für Erwachsene öffnen, die weniger als etwa 19.000 US-Dollar pro Jahr verdienen.

Derzeit haben kinderlose Erwachsene in South Dakota keinen Anspruch auf Medicaid, und die Eltern müssen ein sehr niedriges Einkommen haben, um sich zu qualifizieren – etwa 1.000 US-Dollar pro Monat für eine vierköpfige Familie.

Durch die Erweiterung von Medicaid wird South Dakota voraussichtlich im ersten Jahr zusätzliche 328 Millionen US-Dollar an Bundesmitteln erhalten und 4.000 neue Arbeitsplätze schaffen, so Zach Marcus, Kampagnenmanager von South Dakotans Decide Healthcare, der sich für die Abstimmungsmaßnahme aussprach. Der Legislative Research Council des Bundesstaates stellte letztes Jahr fest, dass die Erweiterung South Dakota über fünf Jahre 162,5 Millionen Dollar einsparen würde.

Viele republikanische Beamte lehnten die Maßnahme ab und verwiesen auf mögliche zukünftige Kosten. Die Staaten sind dafür verantwortlich, 10 % der Gesundheitskosten der Erweiterungskandidaten zu übernehmen.

Die Gouverneurin von South Dakota, Kristi Noem, eine Republikanerin, unterstützte die Initiative nicht, obwohl sie gesagt hat, dass sie sie durchführen wird, wenn die Wähler ihr zustimmen. Ein Erweiterungsgesetz scheiterte Anfang dieses Jahres bei einer Abstimmung im Senat.

Bis zur Abstimmung war South Dakota einer von 12 Staaten, die sich entschieden hatten, Medicaid nicht auszuweiten. Die einzigen verbleibenden Staaten, in denen von Bürgern geführte Wahlinitiativen möglich sein könnten, sind Florida und Wyoming, sagte Hall.

Die Wähler in Nebraska entschieden sich dafür, den Mindestlohn des Staates bis 2026 auf 15 Dollar pro Stunde anzuheben, von derzeit 9 Dollar pro Stunde. Laut Angaben des Außenministers von Nebraska fiel die Abstimmung mit 58 % zu 42 % dafür aus.

Laut dem National Employment Law Project und dem Economic Policy Institute, die beide linksgerichtete Gruppen sind, wird erwartet, dass etwa 150.000 Arbeitnehmer davon profitieren werden. 75 % der Beschäftigten sind über 20 Jahre alt.

Die Maßnahme wird diesen Arbeitern eine zusätzliche Bezahlung in Höhe von 2.100 US-Dollar einbringen, sagte Kate Wolfe, Kampagnenmanagerin von Raise the Wage Nebraska. Mehr als 25 Organisationen und Gesetzgeber sind in der Koalition, die die Initiative 433 unterstützt hat, die von The Fairness Project unterstützt wurde.

„Initiative 433 wurde heute Abend verabschiedet, weil die Nebraskaner verstehen, dass es bei der Anhebung des Mindestlohns darum geht, harte Arbeit zu respektieren und zu belohnen“, sagte Wolfe.

Die Wähler im Jahr 2014 stimmten einer Abstimmungsmaßnahme zu, um den Mindestlohn bis 2016 auf 9 US-Dollar pro Stunde anzuheben.

Gegner sagten jedoch, dass die Initiative den Unternehmen im Bundesstaat schaden und die Beschäftigungsmöglichkeiten für Jugendliche verringern würde.

„Die vorgeschlagene Erhöhung der Initiative ist eine Steigerung von 66,7 % über vier Jahre“, schrieb Bud Synhorst, CEO der Lincoln Independent Business Association, letzten Monat in einer lokalen Wirtschaftszeitung. „Das ist ein radikaler Anstieg, der in der gesamten Wirtschaft zu spüren sein wird.“

In Nevada hatten laut Angaben des Außenministers von Nevada am Mittwochnachmittag etwa 54 % der Wähler Stimmzettel für eine Verfassungsänderung des Bundesstaates abgegeben, um den Mindestlohn bis 2024 auf 12 US-Dollar pro Stunde zu erhöhen. Die Maßnahme würde auch eine bestehende Bestimmung aufheben, die unterschiedliche Sätze für den Mindestlohn festlegt, je nachdem, ob der Arbeitgeber bestimmte Gesundheitsleistungen anbietet.

Rund 46 Prozent der Wähler waren am Mittwochabend gegen die Maßnahme.

CNN prognostizierte am Freitag, dass die Änderung verabschiedet wird.

Der staatliche Mindestlohn soll bereits 2024 auf 12 US-Dollar pro Stunde für Arbeitnehmer steigen, die bestimmte Gesundheitsleistungen nicht erhalten, und auf 11 US-Dollar pro Stunde für diejenigen, die dies tun.

Befürworter der Initiative, Frage 2 auf dem Stimmzettel, sagten, dass Arbeitnehmer eine verfassungsmäßige Garantie eines Mindestlohns von 12 USD pro Stunde haben sollten, um den Gesetzgeber daran zu hindern, ihn in Zukunft zu senken. Die Gegner argumentierten, die Änderung sei nicht notwendig, da der Gesetzgeber bereits die Befugnis habe, den Mindestlohn zu erhöhen.

Die Wähler in Arizona entschieden sich mit überwältigender Mehrheit dafür, einige Regeln für die von den Einwohnern geschuldeten medizinischen Schulden zu ändern.

Proposition 209 wurde laut Daten des Außenministers von Arizona mit 72 % zu 28 % angenommen. Es wird den Zinssatz für medizinische Schulden auf 3 % begrenzen und die Lohnpfändung für medizinische Schulden auf maximal 30 % des Einkommens begrenzen.

Es wird auch den Wert von Hauptwohnsitzen und Autos, die vor medizinischen Schuldeneintreibern geschützt wären, von 250.000 USD bzw. 6.000 USD auf 400.000 USD bzw. 15.000 USD erhöhen, sagte Rodd McLeod, Sprecher von Healthcare Rising Arizona, das die ebenfalls unterstützte Maßnahme unterstützt von The Fairness Project.

Die Maßnahme werde keine medizinischen Schulden vergeben, sagte McLeod.

Gegner argumentierten, die Initiative würde den Verbrauchern schaden. Laut Protect Our Arizona, das gehofft hatte, die Maßnahme zu vereiteln, wird es für die Einwohner von Arizona schwieriger, Kredite zu erhalten, und für Unternehmen im Staat, Schulden einzutreiben, sowie die Zinssätze für Verbraucherschulden zu erhöhen.

Unterdessen war der kalifornische Vorschlag 30, der einen Steuerzuschlag von 1,75 % auf Personen erheben würde, die mehr als 2 Millionen US-Dollar pro Jahr verdienen, laut Daten des kalifornischen Außenministers am Mittwochabend mit 59 % bis 41 % auf dem Weg zum Scheitern. CNN prognostiziert noch keinen Gewinner.

Die meisten Mittel wären in die Förderung emissionsfreier Fahrzeuge und die Verhinderung und Bekämpfung von Waldbränden geflossen.

Die Maßnahme wurde weitgehend von Lyft unterstützt, das wie andere Mitfahrgelegenheiten einer anderen staatlichen Vorschrift unterliegt, die vorschreibt, dass es bis 2030 überwiegend emissionsfreie Fahrzeuge einsetzen muss. Gegner, darunter die Republikanische Partei des Bundesstaates, sagten, die Wahlmaßnahme sei ein Versuch gewesen von Lyft, um die Steuerzahler dazu zu bringen, die Rechnung für das Unternehmen zu bezahlen.

Bemerkenswerterweise widersetzte sich auch der demokratische Gouverneur Gavin Newsom der Maßnahme und erschien in einer Anzeige, um sie zu vereiteln.

„Prop 30 wird als Klimainitiative beworben, aber in Wirklichkeit wurde es von einem einzelnen Unternehmen entwickelt, um staatliche Einkommenssteuern zum Vorteil ihres Unternehmens zu leiten“, sagte er in der Anzeige.

Befürworter, zu denen Umweltgruppen, Organisationen von öffentlichem Interesse, Gewerkschaften und eine Schar demokratischer Beamter gehören, sagten, die Maßnahme sei erforderlich, um den Klimawandel im Bundesstaat anzugehen. Es würde in den nächsten über 20 Jahren rund 100 Milliarden US-Dollar einbringen, sagten sie.

Diese Geschichte wurde mit zusätzlichen Entwicklungen aktualisiert.