Im Borussia-Park komt met de spelers van de Ballerman: Marcus Thuram (71) en Niclas Füllkrug (69) en de Bundesliga-speler met de meeste Torschüssen in dieser Saison.

Tip: 2-1

S04 könnte mit dem vier Auswärtsspiel ohne Gegentor in Serie auch einen Vereinsrekord einstellen. Aber Vorsicht: Augsburg won alle vier de Heimspiele in 2023!

Tip: 1-1

Der Trainerwechsel hoed bislang nicht geholfen. Für Pellegrino Matarazzo is das Duell mit der Hertha übereinstimmenden Media meldt nach sogar ein Endspiel. Lost erneut erneut, ist er nach sechs Spielen wahrscheinlich schon wieder weg!

Tip: 2-1

Als de Jung-Wölfen läuft es deutlich besser als bi den jugendlichen Schwaben. Der VfB heeft iedereen vastgehouden in Abstiegskampf, der VfL würde mit onem Sieg oneinmal mehr and die Top sechs anklopfen.

Tip: 2-1

Auf Emil Forsberg sollte der VfL ein ondersonderes Auge haben. Der Schwede met in de laatste vier Bundesliga-Spielen ooit.

Tip: 0-3

Kuriose Randnotiz: Der Ex-Dortmunder Steffen Tigges hoed met fünf Saisontoren mehr Treffer auf dem Konto als BVB-Angreifer Karim Adeyemi (3), Anthony Modeste (2), Sebastien Haller (1) en Donyell Malen (1).

Tip: 3-1

Dus of het is een wegweisendes Spiel für Beide. Die Eintracht kan niet anders dan Zugzwang zijn. Ein Sieg mopperde haar, um die Chancen auf een Champions-League-Platz zu wahren. Ansonsten muss der Blick eher in den Rückspiegel gehen.

Gut aus Eintracht-Sicht: Gegen keinen anderen aktuellen Bundesligisten erzielt die SGE im Schnitt soviele Tore (2.1 pro Spiel – 15 in sieben Duellen).

Tip: 2-3

Mit Bayer 04 ging onder Alonso veel meer aufwärts. Platz sieben ist immerhin noch in absoluter Reichweite. Die Bayern dagegen wiederrichtig grimmig en haben nach der Niederlage in Gladbach won drie keer in Folge.

Tip: 1-3

Der SC Freiburg heeft grote invloed, in de Champions-League-Rennen die samen sterk zijn. Immerhin is auch der Sport-Club seit fünf Bundesliga-Partien ungeschlagen.

Beiden konden één groot bereik instellen: Mainz met de fünften Heimsieg in Serie, Freiburg met de geschreven Zu-Null-Auswärtsspiel in Folge.

Tip: 2-1