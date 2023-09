„Wenn wir auf dem Platz 100 % Leistung bringen, können wir erfolgreich sein – aber das ist alles andere als ein Selbstläufer“, sagte Werner mit Blick auf die bevorstehende Aufgabe. Es ist immer unangenehm, in Heidenheim zu spielen. „Sie sind eine sehr heimstarke Mannschaft, treffen gute Standards und kommen mit viel Wucht und hohem Tempo“, weiß der Trainer um die Stärken des Aufsteigers.

„Sie waren in den meisten Spielen auf Augenhöhe und teilweise sogar die bessere Mannschaft“, betonte der 35-Jährige. Nach den Niederlagen gegen Wolfsburg und Hoffenheim kämpften die Heidenheimer am letzten Spieltag gegen die ein 2:2 Unentschieden. „Unsere Aufgabe ist es, unsere Qualität und unser eigenes Spiel voranzubringen“, erklärte Werner.

Ob Neuzugang Rafael Borré am Sonntagnachmittag zum Kader gehören wird, ließ der Werder-Trainer offen. Der Angreifer kehrte erst am Donnerstagnachmittag von seiner langen Länderspielreise zurück und trainierte am Freitag erstmals. „Morgen müssen wir sehen, ob es für den Kader reicht“, sagte der Trainer.

Christian Groß und Senne Lynen kämpfen um den Platz im defensiven Mittelfeld. Für das zentrale/offensive Mittelfeld sind Romano Schmid und Jens Stage vorgesehen. Die Doppelspitze wird höchstwahrscheinlich Dawid Kownacki und Ducksch sein. Sollte Letzteres nicht für die Startelf reichen, stehen Nick Woltemade und Njinmah als Ersatz zur Verfügung.