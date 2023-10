„Für Leon Goretzka sieht es ganz gut aus, er könnte es morgen in den Kader schaffen. Für Dayot Upamecano und Raphaël Guerreiro ist es noch zu früh. Für Serge Gnabry sieht es nach seiner Erkrankung gut aus. Wir gehen davon aus, dass er dabei sein wird.“ in den Kader aufgenommen werden“, erklärte Tuchel während der PK am Dienstag.

Der Bayern-Trainer hält Rotationsmaßnahmen für möglich, was auch daran liegen könnte, dass ein oder zwei Spieler verletzt oder erkrankt sind. „Harry Kane ist es gewohnt, viel zu spielen. So macht man sich fit für ein Spiel. Es ist noch keine Entscheidung gefallen“, erklärte er mit Blick auf den Angreifer.

Für andere Spieler sieht es nicht ganz so gut aus: „Noussair Mazraoui ist krank, Jamal Musiala war gestern auch krank. Wir müssen auch sehen, was mit Kingsley Coman los ist, er hat im letzten Spiel einen Schlag abbekommen. Das sind die Probleme.“ „Das beschäftigt uns“, stellte Tuchel klar.

Der Bayern-Trainer wird nicht allzu viele Veränderungen vornehmen wollen. „Morgen ist ein sehr wichtiges Spiel. Wenn wir nach Berlin wollen, müssen wir morgen eine gute Leistung zeigen“, sagte er seinen Männern.

Das einzige wirkliche Fragezeichen befindet sich hinten rechts. Da Noussair Mazraoui erkrankt ist, könnte er entweder durch Bouna Sarr oder Konrad Laimer ersetzt werden. Dies wird zum Teil davon abhängen, ob Laimer im Mittelfeld benötigt wird.

Auf den offensiven Außenbahnen führt wohl kein Weg an Leroy Sané vorbei, der in Topform ist und keinerlei Ermüdungserscheinungen zeigt. Allerdings ist damit zu rechnen, dass der angeschlagene Coman für Mathys Tel Platz machen wird. „Mathys ist immer eine Option. Er wäre in Mainz fast in der Startelf gewesen, auch gegen Darmstadt. Er hat die Qualität und die Persönlichkeit. Aber wir wollten den Fluss der Offensivspieler nicht unterbrechen. Aber für die Startelf ist er auf jeden Fall eine Option.“ „Morgen elf Uhr“, sagte Tuchel. Wenn Tel also in Saarbrücken nicht antworten darf, wird er es wahrscheinlich nie tun dürfen.

Auch das Spiel gegen Saarbrücken dürfte ein Thomas-Müller-Spiel werden. Der angeschlagene Musiala könnte für das BVB-Spiel geschont werden, wovon Müller profitieren würde. Nach seiner Verletzung kommt Gnabry wohl nur noch für eine Ersatzrolle in Frage.