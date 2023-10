An diese Leistung müssen die Münchner am Samstagabend anknüpfen, um gegen den „schrecklichen Auswärtsgegner“ drei Punkte einzufahren. Der deutsche Rekordmeister hat seine letzten drei Bundesliga-Gastspiele in Mainz allesamt verloren. Deshalb sollte man die Zero Fives, die derzeit nur zwei Punkte auf dem Konto haben und saisonübergreifend in zwölf Ligaspielen sieglos waren, trotz ihres schwachen Saisonstarts keineswegs auf die leichte Schulter nehmen.

Serge Gnabry (nach gebrochenem Unterarm) und Joshua Kimmich, der wegen eines grippalen Infekts vorzeitig aus der deutschen Nationalmannschaft ausgeschieden ist, haben am Donnerstag am Mannschaftstraining teilgenommen und sind spielbereit. Gleiches gilt für Kapitän Manuel Neuer, der nach seinem Unterschenkelbruch und einer einmonatigen Pause grünes Licht von den Ärzten erhielt. Auch Matthijs de Ligt ist nach überstandenen Knieproblemen wieder an Bord.

Im zentralen Mittelfeld werden Kimmich und Goretzka erwartet. Reicht Letzteres nicht für die Startelf, dürfte Laimer als Rechtsverteidiger neben Kimmich und Mazraoui auflaufen. Alternativ könnte Tuchel sein System etwas offensiver gestalten und Thomas Müller starten lassen.

Nach dir selbst Musste sich gegen Freiburg mit der Jokerrolle begnügen, wird der Youngster am Samstagabend wohl den Vorzug vor Müller erhalten. Die beiden offensiven Flügel sind Kingsley Coman und Leroy Sané vorbehalten. Harry Kane komplettiert die Offensive.