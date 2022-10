Die Volatilität von Bitcoin hat nachgelassen, aber das ist keine schlechte Sache

Digitale Währungen sind seit einem sengenden Lauf im Jahr 2021, bei dem Bitcoin auf bis zu 68.990 $ kletterte, stark gefallen. Aber in den letzten Monaten ist der Preis von Bitcoin hartnäckig um die 20.000 $ gestiegen, was ein Zeichen dafür ist, dass sich die Volatilität auf dem Markt gelegt hat.

„Bitcoin bewegt sich seit 4 Monaten im Wesentlichen zwischen 18.000 und 25.000, was auf eine Konsolidierung und ein mögliches Bodenbildungsmuster hindeutet, da wir sehen, dass auch der Dollar-Index die Spitze erreicht“, sagte Vijay Ayyar, Head of International bei der Krypto-Börse Luno, sagte CNBC in per E-Mail gesendeten Kommentaren.“

Der aktuelle sogenannte „Krypto-Winter“ ist größtenteils das Ergebnis einer aggressiven Straffung durch die Fed, die die Zinssätze angehoben hat, um die explodierende Inflation zu zähmen. Große Krypto-Investoren mit stark gehebelten Wetten wie Three Arrows Capital wurden vom Preisdruck am Boden zerstört, was den Rückgang des Marktes weiter beschleunigte.

Kryptowährungen haben in diesem Jahr einen brutalen Niedergang erlitten und seit dem Höhepunkt der Rallye 2021 2 Billionen Dollar an Wert verloren. Bitcoin, die größte digitale Münze der Welt, liegt rund 70 % unter ihrem Höchststand im November.

Laut Ayyar gibt es Anzeichen für eine „Akkumulationsphase“, in der institutionelle Anleger angesichts der Kursflaute eher bereit sind, auf Bitcoin zu setzen.

„Bitcoin, das in einer solchen Spanne feststeckt, macht es langweilig, aber das ist auch der Zeitpunkt, an dem der Einzelhandel das Interesse verliert und sich Smart Money ansammelt“, sagte Ayyar.

Matteo Dante Perruccio, President of International bei der Digital Asset Management-Firma Wave Financial, sagte, er habe einen „kontraintuitiven Anstieg der Nachfrage traditioneller institutioneller Investoren in Krypto in einer Zeit gesehen, in der das Interesse an den traditionellen Märkten im Allgemeinen sinken würde“.

Finanzinstitute haben trotz des Preisverfalls und des nachlassenden Interesses von Privatanlegern weitere Schritte in die Kryptotechnik unternommen.

Mastercard kündigte einen Service an, der es Banken ermöglicht, Krypto-Handel anzubieten, nachdem zuvor ein neues Blockchain-Sicherheitstool für Kartenaussteller eingeführt worden war. Visa hat sich unterdessen mit der Krypto-Börse FTX zusammengetan, um Debitkarten anzubieten, die mit den Handelskonten der Benutzer verknüpft sind.

Goldmann Sachs deutete an, dass wir im letzten Zyklus der Krypto-Bewegungen kurz vor dem Ende einer „besonders rückläufigen“ Periode stehen könnten. In einer am Donnerstag veröffentlichten Mitteilung sagten Analysten der Bank, es gebe Parallelen zum Bitcoin-Handel im November 2018, als sich die Preise eine Weile stabilisierten, bevor sie stetig stiegen.