Die Vogelgrippe tötet mehr als 61 Millionen Vögel, doch das CDC sieht immer noch nur eine geringe Bedrohung für den Menschen

Nach einer Sommerpause ist die Epidemie der hochpathogenen Vogelgrippe (HPAI) in den Vereinigten Staaten letzten Monat wieder ausgebrochen, zunächst als einzelnes Ereignis, dann als Häufung von Fällen, und sie breitet sich nun auf mindestens 14 Bundesstaaten aus.

Durch die neuen Ausbruchsfälle stieg die Gesamtzahl der toten Vögel zunächst auf über 60 Millionen, dann stieg die Zahl erneut auf über 61 Millionen, und die Zahl steigt weiter an. Mittlerweile umfasst es einen kommerziellen Eierlegerbetrieb, der in Wright County, MN, Verluste von 940.000 Vögeln verzeichnet. Das Virus traf zuletzt am 20. Dezember 2022 eine kommerzielle Eierfabrik in Weld County, CO.

Unter den neuen Ausbrüchen waren vor allem kommerzielle Putenbetriebe zu nennen.

Seit der Sommerpause wurde HPAI im Oktober in 25 kommerziellen Herden und bereits im November in mindestens sechs weiteren Herden nachgewiesen. Im Oktober wurden Funde in 19 Hinterhofherden und im November in vier weiteren Herden gemeldet.

Um die HPAI-Ausbreitung einzudämmen, muss der Kontakt von kommerziellen Herden und Hinterhofherden mit Wildvögeln verhindert werden. Staats- und Bundesbeamte bitten darum, sofort benachrichtigt zu werden, wenn Vögel krank sind oder ungewöhnliche Todesfälle erleiden

Die Bundeszentren für die Kontrolle und Prävention von Krankheiten haben kürzlich ihre HPAI-Epidemie aktualisiert und erklärt, dass „Viren derzeit in vielen geografischen Regionen bei Wildvögeln und Geflügel weit verbreitet sind und in den letzten Jahren relativ wenige Fälle von A(H5N1) beim Menschen gemeldet wurden.“

„Von Januar 2022 bis 24. Oktober 2023 wurden aus acht Ländern siebzehn sporadische Fälle von A(H5N1) beim Menschen gemeldet, darunter acht Fälle mit schwerer Erkrankung und vier Todesfälle, zwei Fälle mit leichter Erkrankung und sieben asymptomatische Fälle.“

Laut CDC wurde im April 2022 in den USA nur ein Fall des A(H5N1)-Virus gemeldet.

„Die Person berichtete über Müdigkeit ohne andere Symptome, und laut CDC wurde in einer einzelnen Probe der oberen Atemwege ein geringer Gehalt an A(H5N1)-Virus-RNA nachgewiesen.“ „Es ist möglich, dass der Nachweis von A(H5N1)-Virus-RNA auf die Ablagerung von nicht infektiösem Virusmaterial in den oberen Atemwegen des Individuums zurückzuführen ist und keine echte Infektion darstellt, ähnlich wie die Umweltverschmutzung, die den beiden asymptomatischen Fällen zugeschrieben wurde.“ bei Geflügelarbeitern in Spanien gemeldet. Vorübergehende Umweltablagerungen können auch den Nachweis von A(H5N1)-Virus-RNA in Fällen von A(H5N1) erklären, die bei asymptomatischen Geflügelarbeitern im Vereinigten Königreich gemeldet wurden und im Rahmen einer Überwachungsstudie untersucht wurden.“

Das CDC berichtet außerdem, dass „fast alle seit Januar 2022 gemeldeten Fälle einen kürzlichen Kontakt mit krankem oder totem Geflügel aufwiesen und keine Fälle einer Übertragung des HPAI A(H5N1)-Virus von Mensch zu Mensch festgestellt wurden.“ Acht Fälle (vier Kinder, vier Erwachsene) hatten einen schweren Krankheitsverlauf und vier starben.

„Zwölf Fälle waren mit HPAI A(H5N1)-Viren der Klasse 2.3.4.4b verbunden, und vier Fälle waren mit HPAI A(H5N1)-Viren der Klasse 2.3.2.1c verbunden; Keine der genetischen Sequenzen des HPAI A(H5N1)-Virus enthielt bekannte Marker für eine verringerte Anfälligkeit für derzeit empfohlene, von der FDA zugelassene antivirale Influenza-Medikamente.“

