Brüssel

Um Verbraucher und Umwelt vor Quecksilber zu schützen, will die EU-Kommission den Einsatz des giftigen Schwermetalls in Europa weiter einschränken. Ab 2025 sollen Zahnamalgam, also quecksilberhaltige Zahnfüllungen, verboten werden, heißt es in einer Mitteilung der Brüsseler Behörde.

Demnach werden in der EU jährlich 40 Tonnen Quecksilber für Zahnamalgam verwendet. Die Pläne müssen nun noch vom Europäischen Parlament und den EU-Ländern genehmigt werden.

Darüber hinaus soll zwischen 2026 und 2028 auch die Herstellung, Ein- und Ausfuhr von Produkten, die noch Quecksilber enthalten, eingestellt werden. Dies gilt beispielsweise für Lampen.

Gefahren von Quecksilber

Quecksilber ist hochgiftig. Beispielsweise kann das Einatmen von Quecksilberdampf das Gehirn, die Lunge, die Nieren und das Immunsystem dauerhaft schädigen. Früher wurde das Schwermetall beispielsweise in Batterien, Thermometern und Leuchtstoffröhren verwendet.

Die Kommission will außerdem Grenzwerte für den krebserregenden Stoff Formaldehyd in Konsumgütern einführen – etwa in Holzmöbeln, Textilien oder Leder. Dadurch soll die menschliche Gesundheit besser geschützt werden.