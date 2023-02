Die Verwandten von Halyna Hutchins verklagen Alec Baldwin wegen ihrer Erschießung am Filmset: NPR

Bildunterschrift umschalten Andrés Leighton/AP

SANTA FE, NM – Ukrainische Verwandte eines ermordeten Kameramanns fordern Schadensersatz für ihren Tod vom Schauspieler Alec Baldwin im Zusammenhang mit einer tödlichen Schießerei am Set eines Westernfilms im Rahmen einer Zivilklage, die am Donnerstag in Los Angeles eingereicht wurde.

Die neue Klage gegen Baldwin wurde im Namen der Eltern und der jüngeren Schwester von Halyna Hutchins, die als Krankenschwester am Rande der ukrainischen Hauptstadt Kiew arbeitet und mit einem ukrainischen Mann verheiratet ist, der im Krieg kämpft, beim Los Angeles County Superior Court eingereicht gegen Russland.

Hutchins starb kurz nachdem er während einer Probe für den Film „Rust“ im Oktober 2021 auf einer Ranch am Stadtrand von Santa Fe verwundet worden war. Baldwin richtete eine Pistole auf Hutchins, als sie entladen wurde, tötete Hutchins und verwundete Regisseur Joel Souza.

In der neuen Klage werden Fahrlässigkeit und die Veruntreuung von Vorteilen behauptet, basierend auf der emotionalen oder finanziellen Unterstützung, die Hutchins zuvor der jüngeren Schwester Svetlana Zemko und den Eltern Olga Solovey und Anatolii Androsovych gewährt hat. Die Klage benennt auch eine lange Liste von „Rust“-Crewmitgliedern, einen Munitionslieferanten, Produzenten des Films und verbundene Unternehmen als Angeklagte.

Unabhängig davon werden Baldwin und die Waffenaufsichtsbehörde Hannah Gutierrez-Reed vor dem Bezirksgericht von New Mexico mit Anklagen wegen fahrlässiger Tötung konfrontiert, wobei später in diesem Monat ein erster entfernter Auftritt geplant ist, bei dem Plädoyers eingereicht werden können. Baldwin und Gutierrez-Reed haben geschworen, die Anklagen anzufechten, während ein Regieassistent zugestimmt hat, sich zu geringeren Anklagepunkten schuldig zu bekennen.

Die in Los Angeles ansässige Anwältin Gloria Allred beschrieb Zemko als eine arbeitende Notfall-OP-Krankenschwester, die einen Säugling und ein 4-jähriges Kind großzieht, während ihr Mann im Krieg kämpft.

Auf einer Pressekonferenz sagte Allred, dass Zemko „eine sehr enge und liebevolle Beziehung zu ihrer großen Schwester Halyna hatte und sie der festen Überzeugung ist, dass jeder, der für ihren Verlust verantwortlich ist, zur Rechenschaft gezogen werden muss“.

Ein Anwalt von Baldwin in New Mexico, der am Donnerstag kontaktiert wurde, hatte keinen sofortigen Kommentar.

Die Klage fordert nicht näher bezeichneten Schadensersatz und Strafschadensersatz sowie Prozesskosten. Allred lehnte es ab, mögliche Forderungen zu quantifizieren.

Matthew Hutchins, Witwer von Halyna Hutchins, hat Ende letzten Jahres eine nicht offengelegte Einigung mit Baldwin und anderen Herstellern von Rust erzielt. Ein Teil der Einigung sieht vor, dass Matthew Produzent von „Rust“ wird, da möglicherweise die Dreharbeiten wieder aufgenommen werden.

Baldwin hat versucht, seinen Namen reinzuwaschen, indem er Personen verklagte, die an der Handhabung und Lieferung der geladenen Waffe beteiligt waren. Baldwin, ebenfalls Co-Produzent von „Rust“, sagte, man habe ihm gesagt, die Waffe sei sicher.

In seiner Klage sagte Baldwin, dass er, während er mit Hutchins an Kamerawinkeln arbeitete, die Waffe in ihre Richtung richtete und sich zurückzog und den Hammer der Waffe losließ, die sich entlud.

Die neue Klage gegen Baldwin, obwohl sie in Kalifornien eingereicht wurde, stützt sich auf Bestimmungen des Bundesstaates New Mexico in Bezug auf die Entziehung von Vorteilen, auch bekannt als „Verlust des Konsortiums“.