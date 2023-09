Im schönen Frankreich trifft sich eine illustre Promi-Truppe zum spannenden Krimispaß. Doch die anfängliche Freude weicht schnell einer intensiven Anspannung. „The Traitors“ ist nichts für schwache Nerven.

Ein Schloss, 16 Promis und drei lupenreine „Verräter“: Was sich wie eine Einführung in die Spielregeln für den lockeren Brettspielspaß liest, entpuppt sich für eine ausgewählte Gruppe von Promis als nervenaufreibendes Katz-und-Maus-Spiel, bei dem nein Einer vertraut darauf, dass der andere es kann. Kaum angekommen, machen die Damen und Herren, die noch völlig im Dunkeln tappen, große Augen. Am Fuße des ehrwürdigen Chateau de Béguin breitet Showbegleiterin Sonja Zietlow mit einem verschmitzten Grinsen im Gesicht die Arme aus: „Willkommen in einer Welt voller Täuschung und Betrug!“ Die Gastgeberin begrüßt die aufgeregte Menge.

„Die Verräter“ im TV und Stream „Die Verräter – Vertraue niemandem!“ läuft jeden Mittwoch um 20:15 Uhr auf RTL. Die aktuelle Folge gibt es auch eine Woche im Voraus auf RTL+.

Ein paar schnelle Herzschlag-Statements in die Kamera („Ich lüge eigentlich nie“ – Susan Sideropoulos, „Ich habe das perfekte Pokerface“ – Jalil, „Es wird eine sehr große Herausforderung“ – Christine Urwurf), und dann sind wir da Gut, dass es schon losgeht. Im Kampf um ein Stück Silberbarren im Wert von 50.000 Euro heißt es nun, einen kühlen Kopf zu bewahren. In Einzelgesprächen geht Sonja Zietlow jedem einzelnen Promi auf den Grund. Wer gilt als „Verräter“? Wer passt besser in die Box mit der Aufschrift „Loyal“?

Rote Köpfe, überzogene Analysen

Am mysteriösen „Runden Tisch“ trifft Sonja Zietlow schließlich die Entscheidung. Ein Griff an die Schulter verwandelt drei blinde Prominente (jeder muss bei der Rollenverteilung eine schwarze Augenbinde tragen) in ein Trio des Verrats. Die Moderatoren wählen Schlagersängerin Anna-Carina Woitschack, Rapper Jalil und Schauspieler Florian Fitz. Als die Augenbinden abgenommen werden, beginnt eine unerwartete Achterbahnfahrt der Gefühle. Während die drei „Verräter“ versuchen, ihre Masken zu bewahren, beginnen die „Loyalen“ sofort, das Rätsel zu erraten. Vor allem die Schwätzerin Sabrina Setlur, Quiz-Europameister Sebastian Klussmann und „Unter Uns“-Star Timothy Boldt rücken mit roten Köpfen, überzogenen Analysen und windigen Vorurteilen ins Rampenlicht.

Der erste „Getreue“ soll noch in der Nacht seiner Ankunft sterben. Im Turm der eingeschworenen „Verräter“ spricht Sonja Zietlow Klartext: „Bist du bereit zu morden?“ will der Puppenspieler wissen. Die „Verräter“ beraten sich kurz und fällen dann ihr erstes Todesurteil. „Jetzt habe ich Blut an meinen Händen, aber manchmal muss man einfach tun, was man tun muss“, grinst Rapper Jalil.

Panik im Schloss

Beim gemeinsamen Frühstück ist die Anspannung bis ins heimische Fernsehwohnzimmer spürbar. Noch weiß niemand, wessen Frühstücksteller unberührt bleiben wird. Mittlerweile haben alle ihre Plätze eingenommen – alle bis auf die Sportjournalistin Ulrike von der Groeben und „Gute Zeiten, schlechte Zeiten“-Ikone Susan Sideropoulus. Die Tür öffnet sich und die lächelnde Ulrike betritt den Frühstücksraum. Damit ist klar: Susan Sideropoulus ist „tot“ – „ermordet“ von drei „Verrätern“, die alle am Tisch sitzen. Paranoia, Panik und Unsicherheit machen sich breit. Mittlerweile merkt auch der Zuschauer zu Hause, mit welcher Intensität das Showkonzept die Promis regelrecht überfordert.

Damit nicht schon am ersten Morgen alle verrückt werden, ermutigt die Leitung alle zum Spielen und Spaß im Freien. Auf dem Weg ins Finale müssen die Promis verschiedene Missionen erfüllen. Es beginnt mit der Restaurierung eines veralteten Katapults. Im Handumdrehen sind Sie wieder im Teammodus und erhalten Ihre ersten 10.000 Euro in glänzenden Silberbarren. Doch die Freude währt nur kurz. Sobald Sie zurückkommen, lädt Sie Sonja Zietlow zum runden Tisch ein. Dort nimmt die Gemeinschaft an der ersten „Verbannung“ teil – einer emotional intensiven Zeremonie.

„Du bist so hilflos“

Jeder hat eine Stimme. Die Luft über den rauchenden Köpfen der Promis wird immer dünner. Dann schwankt das Verdachtsbarometer gnadenlos. Nach einer hitzigen Diskussion, bei der alle im Raum mit dem Finger auf jemand anderen zeigten, wird Allgemeinwissens-Nerd Sebastian Klussmann an den Pranger gestellt. Timothy Boldt, der mit der Wahl nur knapp davongekommen ist, bringt es mit zittriger Stimme auf den Punkt: „Du bist so hilflos“, flüstert der Schauspieler.

Die Gruppe greift das erste Opfer an, ohne zu wissen, dass sich die wahren „Verräter“ immer noch in ihren eigenen Reihen befinden. Anna-Carina, Sebastian und Jalil zucken nicht mit der Wimper. Das Team aus Schauspiel, Schlager und Rap kann sich heimlich gegenseitig auf die Schulter klopfen. Für den armen Sebastian ist das Abenteuer jedoch nach der ersten „Vertreibung“ vorbei. „Ich bin sehr enttäuscht“, schluchzt der „Verbannte“. Auch an der Spitze der TV-Unterhaltung gibt es keinen Schutz gegen aufkommende Gruppendynamiken. Timothy Boldt sagt, was viele „Loyalisten“ denken: „Das war ein böses Bauernopfer!“ Nun, so sei es. Der erste Tropfen war scheiße. Möge Sebastian in Frieden ruhen. Wir sind gespannt, wer nächste Woche der nächste sein wird, der ins Gras beißt.