Die vernichtende Statistik von Cristiano Ronaldo zeigt, dass der Rivale Lionel Messi einen Vorteil gegenüber dem Star von Manchester United hat, der in die Weltmeisterschaft geht, während sich das legendäre Duo auf den „letzten Tanz“ vorbereitet.

Die Weltmeisterschaft 2022 in Katar könnte unsere letzte Gelegenheit sein, Cristiano Ronaldo und Lionel Messi auf der größten Bühne von allen gegeneinander antreten zu sehen.

Für den Star von Manchester United läuft es nicht ganz so, wie er es sich gewünscht hätte.

Ronaldo hat nach seinem eigenen hohen Standard eine harte Saison hinter sich

Getty Bis zur WM muss er noch richtig in Form kommen

Der 37-Jährige hat eine turbulente Beziehung zu Erik ten Hag, dem Chef der Red Devils, durch die seine Zukunft ernsthaft in Frage gestellt wurde, als sich das Transferfenster im Januar abzeichnete.

Auf dem Platz war Ronaldo ein Schatten seiner selbst, als er darum kämpfte, vor dem Tor die gewünschte Wirkung zu erzielen.

Ronaldo hat in dieser Saison nicht nur drei Tore erzielt, sondern in dieser Saison in der Premier League sogar mehr Fouls (7) als Torschüsse (6) begangen.

Während er mit diesem Rekord vielleicht nicht gerne in den Wettbewerb mit Portugal einsteigen möchte, wird Messi mit einem echten Sprung in seinen Schritten zur Weltmeisterschaft nach Katar reisen.

Der argentinische Star genießt eine wunderbare Saison mit Paris Saint-Germain, da er Spekulationen über seine Zukunft beim Verein fest in den Hintergrund drängt.

Der 35-jährige Messi hat in dieser Saison 12 Tore und 14 Vorlagen für die französischen Giganten erzielt, darunter vier Tore in fünf Spielen in der Champions League.

Getty Unterdessen ist Messi wieder in Bestform, während er sich auf einen letzten Sprung um den großen Preis mit Argentinien vorbereitet

Während er am Sonntag gegen Lorient nicht zum Einsatz kam, hat er in seinen letzten beiden Spielen gegen AC Ajaccio und Troyes in 180 Minuten zwei Tore erzielt und drei Vorlagen gegeben.

Angesichts der bevorstehenden Weltmeisterschaft besteht kein Zweifel, dass Ronaldo noch einiges zu tun hat, wenn er seine Form finden will, bevor der Wettbewerb später in diesem Monat beginnt, insbesondere wenn er sich ein letztes Mal gegen seinen Erzrivalen durchsetzen will.