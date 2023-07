Jay Reinstein, der an Alzheimer leidet, erhält eine Injektion, damit er am 20. Juni 2023 im MedStar Georgetown University Hospital in Washington, D.C. einen PET-Scan durchführen lassen kann.

Der Verkauf des Alzheimer-Medikaments Leqembi könnte aufgrund logistischer Anforderungen zunächst langsam verlaufen, könnte aber im Jahr 2024 anziehen, sagten Analysten, nachdem die bahnbrechende Behandlung in den USA die Zulassung erhalten hatte

Die Wall Street grübelt über die Zulassung von Leqembi durch die Food and Drug Administration am Donnerstag – ein Meilenstein in der Behandlung der Krankheit, auch wenn das Medikament kein Heilmittel ist.

Leqembi, von den Arzneimittelherstellern Eisai und Biogen ist das erste Medikament, das nachweislich das Fortschreiten der Alzheimer-Krankheit bei Menschen im Frühstadium der gedächtnisraubenden Krankheit verlangsamt.

Medicare gab am Donnerstag bekannt, dass es nun die Antikörperbehandlung für Patienten übernimmt, die im Versicherungsprogramm für Senioren angemeldet sind, und erweitert damit den Zugang für diejenigen, die sich den hohen Preis von 26.500 US-Dollar pro Jahr für das Medikament nicht leisten können. Der Versicherungsschutz ist jedoch an mehrere Bedingungen geknüpft.

Analysten gehen davon aus, dass bestimmte Medicare-Anforderungen und neue Leitlinien zum Rezeptetikett von Leqembi den Verkauf des Arzneimittels möglicherweise beeinträchtigen könnten – zumindest kurzfristig.

„Während logistische Hürden den Zugang zu dem Medikament in den kommenden sechs bis zwölf Monaten erschweren, gehen wir davon aus, dass die Verkäufe ab Mitte 2024 steigen werden“, schrieb Guggenheim-Analyst Yatin Suneja am Donnerstag in einer Notiz.

Medicare zahlt für Leqembi, solange Patienten Gesundheitsdienstleister finden, die an einem Register oder einer Datenbank teilnehmen, die die Vorteile und Risiken des Arzneimittels erfasst.

Der anfängliche Prozess des Aufbaus eines Registers sei eine logistische Hürde, die „Zeit in Anspruch nehmen und zu Beginn etwas belastend sein könnte“, sagte Jefferies-Analyst Michael Yee in einer Forschungsnotiz am Donnerstag.

Yee fügte hinzu, dass die Kanalprüfungen des Unternehmens darauf hindeuten, dass Ärzte die Registrierungspflicht „zumindest in der Anfangsphase als potenzielle reale Herausforderung“ betrachten. Er wies jedoch darauf hin, dass es mit fortschreitender Markteinführung des Medikaments nachlassen könnte.

Eine weitere Hürde könnte mit einer Testanforderung auf dem Verschreibungsetikett des Arzneimittels zusammenhängen.

Die FDA empfiehlt Ärzten, Patienten vor Beginn der Behandlung auf eine genetische Mutation namens ApoE4 zu testen. Bei Personen mit dieser Mutation besteht ein höheres Risiko für Schwellungen und Hirnblutungen, wenn sie Leqembi einnehmen. Nach Angaben des National Institute on Aging haben etwa 15 % der Menschen mit Alzheimer ApoE4.

Die Testpflicht mache die Verschreibung des Medikaments „noch schwieriger“, schrieb Stifel-Analyst Paul Matteis am Donnerstag.

„Der dringende Vorschlag, Tests durchzuführen, wird für die meisten Ärzte eine weitere Hürde darstellen“, zusätzlich zu anderen „erheblichen Infrastrukturanforderungen“, schrieb er.

Dazu gehört die Einhaltung der Registrierungsanforderungen von Medicare sowie die Koordinierung von PET-Scans und MRTs, um nach gefährlichen Nebenwirkungen des Arzneimittels zu suchen.

Yee von Jefferies hob auch die MRT-Überwachung – eine Anforderung auf dem Verschreibungsetikett des Arzneimittels – als eine weitere logistische Herausforderung in naher Zukunft hervor.

Auf dem Etikett heißt es, dass Patienten im ersten Jahr der Behandlung mehrere MRT-Untersuchungen durchführen lassen sollten, um auf Anzeichen von ARIA zu prüfen, einer Nebenwirkung, die Schwellungen oder Blutungen im Gehirn verursacht und in seltenen Fällen tödlich sein kann.

Yee sagte, die Planung von MRT-Terminen und Erstattungen brauche Zeit und wies darauf hin, dass es eine feste Kapazität für MRT-Geräte und Scans gebe.

Die Anforderungen an die Verschreibungskennzeichnung werden sich nicht auf die Akzeptanz von Leqembi insgesamt auswirken, da „Ärzte ohnehin bereits vorhatten, Patienten entsprechend zu behandeln“, schrieb Marc Goodman, Analyst bei SVB Securities, am Donnerstag.

Aber Goodman wies auch andere Analysten darauf hin, dass „wir weiterhin mit einem langsamen Anstieg im Jahr 2023 und einer Beschleunigung im Jahr 2024 rechnen.“