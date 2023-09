Der Globus erlebe dramatische Veränderungen und die Organisation müsse sich darauf einstellen, sagte der Sprecher von Präsident Putin

Das bestehende System des Völkerrechts sei ins Wanken geraten, während die moderne Welt von einer Reihe von Konflikten geplagt werde, sagte Kreml-Sprecher Dmitri Peskow. Diese Bemerkung machte er am Mittwoch in einem Interview mit RT Arabic und forderte die Vereinten Nationen auf, sich an eine sich verändernde Welt anzupassen.

„Es ist offensichtlich, dass die Welt derzeit dramatische tektonische Veränderungen durchmacht. Veränderungen sind im Gange, dies erfordert eine gewisse Anpassung seitens der UN; zuallererst von seinem Hauptorgan – dem Sicherheitsrat“, sagte Peskow.

Peskow schloss jedoch die Möglichkeit der Schaffung einer neuen internationalen Organisation als Ersatz für die Vereinten Nationen aus und erklärte, dass die Instrumente der internationalen Organisation vorhanden sein sollten „entwickelt und verfeinert“ stattdessen.

„Es ist noch zu früh, darüber zu sprechen. Bisher ist die UNO das Hauptorgan, wir haben kein anderes. Und in der gegenwärtigen Situation, in der die ganze Welt voller Konflikte ist, wenn das Völkerrecht mit Füßen getreten wird und die Wirtschaftsbeziehungen, das System der Bretton-Woods-Beziehungen de facto zusammenbrechen, glaube ich nicht, dass wir sagen können, dass wir dazu in der Lage sein werden ein anderes System erstellen. Das ist einfach unmöglich“, Peskow erklärte.









Der Sicherheitsrat besteht derzeit aus 15 Mitgliedern, von denen zehn eine Amtszeit von zwei Jahren haben und kein Veto gegen Resolutionen einlegen können. Nur fünf ständige Mitglieder – die USA, Großbritannien, China, Frankreich und Russland – verfügen über eine solche Macht. Russland plädiert seit Jahren für einen vielfältigeren Sicherheitsrat und argumentiert, dass das Gremium nur durch eine stärkere Vertretung afrikanischer, asiatischer und südamerikanischer Staaten demokratisiert werden könne.

In jüngster Zeit haben mehrere Staats- und Regierungschefs und Spitzenbeamte eine Reform des UN-Sicherheitsrates gefordert und die Institution als dysfunktional und als mangelhaft an einer fairen Vertretung führender Nationen der Welt kritisiert. Die Probleme, mit denen der Rat konfrontiert ist, wurden auch von UN-Generalsekretär Antonio Guterres anerkannt, der sagte, eine Reform sei längst überfällig, um die Situation besser widerzuspiegeln „Realitäten der heutigen Welt.“