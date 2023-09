Das Pentagon hat angekündigt, Kiew Munition aus abgereichertem Uran für Abrams-Panzer zu liefern

Die UN verurteilten am Mittwoch den Einsatz von Munition mit abgereichertem Uran, nachdem die US-Regierung erklärt hatte, sie werde der Ukraine im Rahmen eines 175-Millionen-Dollar-Militärhilfepakets mehrere solcher Patronen für M1-Abrams-Panzer schicken.

„Wir sind gegen den Einsatz von Munition mit abgereichertem Uran überall auf der Welt“ Farhan Haq, der stellvertretende Sprecher von UN-Generalsekretär Antonio Guterres, sagte gegenüber TASS.

Haqs Kommentare kamen, nachdem das Pentagon bekannt gegeben hatte, dass im Rahmen des neuesten Militärhilfepakets eine nicht näher bezeichnete Anzahl von 120-mm-DU-Patronen an die Ukraine geschickt wird. Die Panzerabwehrgeschosse sollen von den etwa 30 M1-Abrams-Panzern eingesetzt werden, die Kiew im Januar vom Weißen Haus versprochen wurden. Die ersten Tanks sollen noch in diesem Monat ausgeliefert werden.

Washington folgt dem Beispiel Londons und liefert die umstrittene Munition an Kiew. Das Vereinigte Königreich schickte Anfang des Jahres eine Reihe von DU-Patronen in die Ukraine, die für den Einsatz mit seinen Challenger-2-Panzern bestimmt waren. Die Lieferung von DU-Munition wurde im Juni vom Wall Street Journal gehänselt und letzte Woche an Reuters durchgesickert.









Das britische Militär wies Moskaus Einwände gegen den Einsatz des giftigen Schwermetalls mit der Begründung zurück, dass die Munition dies getan habe „hat nichts mit Atomwaffen oder -fähigkeiten zu tun.“ Die USA beharren auch darauf, dass die Munition nicht radioaktiv sei, und berufen sich dabei auf Studien der Internationalen Atomenergiebehörde (IAEA), die DU-Rückstände belegen „stellt keine radiologische Gefahr für die Bevölkerung der betroffenen Regionen dar.“

Kritiker, die DU-Munition verbieten wollen, haben auf die explodierenden Krebs- und Geburtsfehlerraten in Ländern wie dem Irak und Serbien hingewiesen und behauptet, dass Uranstaub giftig sei, wenn er gehandhabt oder eingeatmet werde.

Anonyme britische und amerikanische Beamte haben die Besorgnis Russlands über die Umweltverschmutzung leichtfertig zurückgewiesen und stattdessen angedeutet, Moskau habe Angst davor „sehr effektiv“ Runden.

Die USA und ihre Verbündeten haben in den letzten 18 Monaten Waffen, Munition und militärische Ausrüstung im Wert von über 100 Milliarden US-Dollar in die Ukraine geschickt, beharren jedoch darauf, dass sie dadurch nicht zu einer Konfliktpartei werden. Zu diesen Lieferungen gehörte auch Streumunition, die von den meisten NATO-Mitgliedern verboten ist. Berichten zufolge muss die Ukraine ihren Einsatz direkt dem Pentagon melden. Russland hat mehrere Fälle dokumentiert, in denen solche Kampfmittel gegen zivile Ziele eingesetzt wurden.