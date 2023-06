Die westlichen Verbündeten der Ukraine wollen Russland für den Wiederaufbau des vom Krieg zerrütteten Landes verantwortlich machen. „Russland verursacht die Zerstörung der Ukraine. Und Russland wird letztendlich die Kosten für den Wiederaufbau tragen müssen“, sagte US-Außenminister Antony Blinken am Mittwoch auf einer internationalen Konferenz zum Wiederaufbau in London. Zahlreiche Verbündete, darunter Deutschland, die EU und die USA, haben Kiew zusätzliche Milliardenhilfen zugesagt.

Ähnlich wie Blinken betonte der britische Premierminister Rishi Sunak, dass Russland letztlich die Kosten für den Wiederaufbau des Landes tragen werde Ukraine muss bezahlen. Die westlichen Sanktionen würden in Kraft bleiben, bis Moskau „vollständig bezahlt“ habe. Die beschlagnahmten russischen Vermögenswerte würden verwendet, um den Wiederaufbau der Ukraine zu unterstützen, sagte Sunak.

Auf der zweitägigen Konferenz, die von der Ukraine und dem Vereinigten Königreich ausgerichtet wird, werden Regierungsvertreter aus mehr als 60 Ländern Möglichkeiten zur Unterstützung der ukrainischen Wirtschaft diskutieren. Neben staatlichen Hilfen sind sie auch auf private Unternehmen und Investoren angewiesen. Eine aktuelle gemeinsame Studie der Weltbank, der Vereinten Nationen, der EU und der ukrainischen Regierung schätzt die Kosten dafür Wiederaufbau der ukrainischen Wirtschaft auf rund 441 Milliarden US-Dollar (403 Milliarden Euro).

„Jeder Tag russischer Aggression führt zu neuen Ruinen, zu Tausenden und Abertausenden zerstörten Häusern, zu zerstörter Industrie, zu verbrannten Leben“, sagte der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyjdie per Video an der Konferenz teilnahmen.

Trotz der aktuellen Verwüstung sei die Ukraine jedoch reif für Entwicklungen in den Bereichen Technologie, Landwirtschaft und saubere Energie, betonte Selenskyj. „Wir müssen von der Vision zu Vereinbarungen und von den Vereinbarungen zu konkreten Projekten übergehen“, fügte er hinzu. Internationale Hilfe ist ein starkes Signal an zukünftige Generationen.

Mehrere Verbündete versprachen Kiew eine Aufstockung ihrer Finanzhilfen. Bundesaußenministerin Annalena Baerbock (Grüne) sagte der Ukraine für 2023 weitere humanitäre Hilfe aus Deutschland in Höhe von 381 Millionen Euro zu. Washington kündigte weitere 1,3 Milliarden an US Dollar für den Wiederaufbau und die Modernisierung der ukrainischen Infrastruktur.

London versprach außerdem Kreditgarantien in Höhe von drei Milliarden US-Dollar für die nächsten drei Jahre, vor allem zur Unterstützung des öffentlichen Sektors. EUKommissionspräsidentin Ursula von der Leyen kündigte ein Hilfspaket von 50 Milliarden Euro für die nächsten vier Jahre an.

Die Konferenz zum Wiederaufbau der Ukraine ist die zweite ihrer Art. Im vergangenen Juli diskutierten Vertreter von 40 Ländern und 14 internationalen Organisationen in Lugano, Schweiz, über eine Art Marshallplan für die vom Krieg zerrüttete Ukraine. Nächstes Jahr soll die Konferenz zum Wiederaufbau der Ukraine in Deutschland stattfinden.

lt/dja

AFP