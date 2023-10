Die Frage der französischen Identität stand im Mittelpunkt eines Theaterstücks, das an einem Dienstagnachmittag in einem Theater in Sartrouville, einem nordwestlichen Vorort von Paris, einstudiert wurde.

Ein halbes Dutzend Schauspieler saßen oder standen auf den Planken eines Holzschiffquerschnitts.

„On crée la sous-France – des Fatimas, des Mohameds“ (sie erschaffen das Unterfrankreich der Fatimas und der Mohameds), rief eine Schauspielerin laut. „Sous-France“ ist ein Wortspiel mit dem Wort „souffrance“, was „Leiden“ bedeutet.

Das Stück „Kaldûn“ erzählt die Geschichte, wie Aufständische in das französische Territorium Neukaledonien im Südpazifik gebracht wurden, nachdem die Regierung im 19. Jahrhundert gegen Aufstände in Paris und im französisch regierten Algerien vorgegangen war. Algerien erlangte 1962 seine Unabhängigkeit, nachdem es einen achtjährigen bewaffneten Konflikt gegen Frankreich gewonnen hatte, das das Land bis Kriegsende über ein Jahrhundert lang regiert hatte.

Die Eltern des Regisseurs Abdelwaheb Sefsaf zogen kurz nach dem Zweiten Weltkrieg aus Französisch-Algerien in die südliche Stadt Saint-Etienne.

Das Stück „Kaldûn“ erzählt eine Geschichte der französischen Kolonialgeschichte Bild: Lisa Louis/DW

„Reparatur unseres kollektiven Gedächtnisses“

Der 53-jährige Regisseur, der sowohl die französische als auch die algerische Staatsangehörigkeit besitzt, sagt, die Erinnerung an weitgehend vergessene Teile der Geschichte des Landes sei entscheidend, um der französischen Identität auf den Grund zu gehen — und sein eigenes.

„Das Erzählen dieser Geschichten hilft, unser kollektives Gedächtnis zu reparieren, während wir unter den Traumata der Teile unserer Geschichte leiden, die wir vergessen haben“, sagte Sefsaf gegenüber der DW. „Ich bin zu 100 % Franzose. Aber ich muss auch meine persönliche Geschichte besitzen. Als Sohn von Einwanderern bin ich stolz auf dieses Erbe und die Kultur, die ich geerbt habe.“

Frankreichs rechtsextreme Partei Rassemblement National (RN) scheint solche Aspekte der Identität des Landes jedoch lieber zu ignorieren. Sein Manifest für die Präsidentschaftswahl 2022 wurde vorgestellt ein Vorschlag, Bi-Staatsangehörige – wie den Theaterregisseur Sefsaf – von Jobs im öffentlichen Dienst auszuschließen.

Marine Le Pen, die RN-Kandidatin der letzten beiden Präsidentschaftswahlen, erreichte im vergangenen Jahr zum zweiten Mal in Folge die entscheidende Stichwahl um die Präsidentschaft.

Sie verlor gegen den nun wiedergewählten zentristischen Präsidenten Emmanuel Macron, aber der Anteil der französischen Bevölkerung, der für sie gestimmt hat, ist im Vergleich zu ihrer vorherigen Präsidentschaftskandidatur um mehr als fünf Prozentpunkte gestiegen — von knapp 34 % im Jahr 2017 auf über 41 %.

Zurück im Wahlkampf für die Wahlen zum Europäischen Parlament im kommenden Juni setzt sich die Partei erneut für ihre Vorstellung einer französischen Identität ein.

„Ich werde das ursprüngliche Frankreich, seine Identität und Grenzen verteidigen“, sagte RN-Präsident und Spitzenkandidat Jordan Bardella beim ersten EU-Wahlkampftreffen der Partei im September in der südlichen Stadt Beaucaire.

Auf Interviewanfragen antwortete die Partei nicht.

Ein Drittel der Franzosen hat ausländische Wurzeln

Aber ist die Version der französischen Identität durch die Partei zu einfach? Eine aktuelle Studie des französischen Nationalinstituts für Statistik ergab, dass mindestens ein Drittel der Franzosen ausländischer Herkunft sind. Diese Zahl wird in den kommenden Jahren voraussichtlich steigen.

Auf einer kürzlichen Konferenz im Anthropologiemuseum Musée de l’Homme im Westen von Paris diskutierten Forscher, wie die französische Geschichte von Einwanderung und Kolonialisierung geprägt war, und betonten, dass viele in Frankreich, insbesondere die extremen Rechten, an einer längst vergangenen Definition der Identität des Landes festhalten .

Die auf Kolonialgeschichte spezialisierte Historikerin Naima Huber-Yahi sagte der DW, dass eine Reihe rechtsextremer französischer Politiker diese veraltete Vision propagieren.

„Sie tun so, als ob Franzosen nur Weiße seien … Diese Erzählung stammt aus dem 19. Jahrhundert und wurde seitdem nicht aktualisiert. Sie berücksichtigt weder andere Aspekte wie unsere Geschichte der Sklaverei, Kolonisierung oder Migration, noch bezieht sie Menschen mit ein.“ von Hautfarbe wie viele Franzosen, die in Überseegebieten leben“, sagte sie. „Es entspricht einfach nicht der heutigen Realität.“

Ahmed Boubeker, Soziologieprofessor an der Universität Saint-Etienne, sprach auf der Konferenz von einer „Hegemonie rechtsextremer Ideen“ in Frankreich.

„Es gibt eine ganze Gruppe reaktionärer Intellektueller, die glauben, dass das Frankreich der Vergangenheit besser war als das heutige Frankreich und den Multikulturalismus ablehnen“, sagte er der DW.

„Aber diese Leute scheinen zu vergessen, dass das Land auf der Grundlage eines politischen Projekts gegründet wurde. Jeder, der damit einverstanden ist, hat das Recht, Franzose zu werden.“ — „Wir müssen aufhören, uns in nationalistische Ideen zurückzuziehen“, fügte Boubeker hinzu.

Einige Franzosen erleben Rassismus im täglichen Leben

Ghislaine Gadjard, eine 87-jährige Konferenzteilnehmerin, erzählte der DW, sie sei 1949 aus dem französischen Überseegebiet Guadeloupe auf das französische Festland eingewandert.

Ghislaine Gadjard sagte, sie erlebe jeden Tag Rassismus in Frankreich Bild: Lisa Louis/DW

„Als ich im Alter von 12 Jahren ankam, galten wir trotz unserer schwarzen Haut als Franzosen, aber das ist nicht mehr der Fall — „Mittlerweile bin ich fast täglich rassistischer Behandlung ausgesetzt“, sagte sie.

„Frankreich hält nicht länger an seinen Grundprinzipien Freiheit, Gleichheit und Brüderlichkeit fest — „Ich habe Angst, dass uns unsere Bürgerrechte genommen werden, wenn die extreme Rechte an die Macht käme“, fügte sie hinzu.

Lobna Mestaoui, eine weitere Teilnehmerin der Konferenz, war optimistischer. Der 45-Jährige wanderte vor 22 Jahren aus Tunesien nach Frankreich aus, um Französisch zu lernen. Mittlerweile ist sie französische Staatsbürgerin und unterrichtet an einer Schule in einem ethnisch vielfältigen Gebiet etwas außerhalb von Paris.

Lobna Mestaoui unterrichtet an einer Schule außerhalb von Paris Bild: Lisa Louis/DW

„Ich weiß, dass es nicht einfach ist, sich als Einwanderer in die französische Gesellschaft zu integrieren — „Vor allem, weil rechtsextreme Ideen an Dynamik gewinnen“, sagte sie der DW. „Aber ich bin der lebende Beweis dafür, dass eine schwarze Einwanderin ihren Platz in Frankreich finden kann, und versuche, ein gutes Beispiel für meine Schüler zu sein.“

Was „Franzose sein“ in Neukaledonien bedeutet

Bei der Probe repräsentierte ein Schauspieler einen weiteren Aspekt der französischen Identität.

Simanë Wenethem gehört zum indigenen Volk der Kanaken in Neukaledonien. Neukaledonien ist immer noch ein französisches Überseegebiet. Darin porträtiert er den Rebellenführer Ataï, der einen Aufstand gegen die französische Kolonialherrschaft anführt.

Heutzutage, sagte er, sei er Neukaledonier — und somit Franzose zu sein — bedeutet vieles.

„Ich bin Franzose – das ist einfach so. Aber in unserem Teil des Landes fragen wir uns nach unserer Identität als Neukaledonier. Was bedeutet das eigentlich?“ sagte er der DW. „Viele Gemeinschaften sind Teil unseres Volkes — Indonesier, Vietnamesen usw. Sie sind gut in unsere Gesellschaft integriert und wir sehen sie als Brüder.“

Simanë Wenethem fragt sich über die neukaledonische Identität Bild: Lisa Louis/DW

Versuchen, Gräben zu überbrücken

Theaterregisseur Sefsaf sagte, Frankreich brauche eine neue, umfassendere Identitätserzählung. Er sagte, er glaube, dass kulturelle Initiativen wie sein Stück eine Möglichkeit darstellen, dieses Narrativ voranzutreiben.

„Frankreich ist unser Land. Wir müssen es gemeinsam aufbauen.“ — und an der Definition seiner Identität mitzuwirken, ohne unsere eigene zu verleugnen. Eine gemeinsame Identität ist so viel reicher, da sie Teile von jedem von uns einschließt“, sagte er.

Sefsafs Stück wird bald in Sartrouville, Paris und anderen Teilen Frankreichs aufgeführt. Der Regisseur sagte der DW, er arbeite bereits an seinem nächsten, in der Hoffnung, einige der Gräben zu überbrücken, die die extreme Rechte zu vertiefen versucht.

Herausgegeben von: Clare Roth