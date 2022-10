Die Vanderbilt Transgender Health Clinic setzt geschlechtsbejahende Operationen für Minderjährige aus

CNN

—



Die Transgender-Klinik des Vanderbilt University Medical Center in Nashville hat geschlechtsbejahende Operationen für Patienten unter 18 Jahren ausgesetzt, sagte ein leitender Angestellter des Zentrums am Freitag einem Gesetzgeber aus Tennessee.

Der republikanische Abgeordnete des Bundesstaates Tennessee, Jason Zachary, der VUMC gebeten hatte, geschlechtsbejahende Operationen für Minderjährige dauerhaft zu beenden, veröffentlichte a Buchstabe auf Twitter erhielt er von Dr. C. Wright Pinson, Chief Health System Officer von VUMC.

In dem Brief informiert Pinson den Gesetzgeber, dass das gemeinnützige Krankenhaus Operationen zur Geschlechtsbestätigung bei Patienten unter 18 Jahren „pausiert“, während es „neue Empfehlungen“ prüft.

Der Schritt erfolgte auf Druck der republikanischen Führer von Tennessee, die letzte Woche einen Brief an das Krankenhaus schickten anfordern dass Vanderbilt Medical alle Operationen zur Geschlechtsumwandlung bei Minderjährigen einstellt.

Die geschlechtsbejahende Pflege verwendet einen multidisziplinären Ansatz, um einer Person beim Übergang von ihrem zugewiesenen Geschlecht – dem, das der Person bei der Geburt zugewiesen wurde – zu dem Geschlecht zu helfen, unter dem die Person bekannt sein möchte.

Pinson sagte, die Aussetzung sei auf eine laufende Überprüfung neuer Leitlinien zur Behandlung von Transgender-Patienten zurückzuführen, die von der World Professional Association of Transgender Health herausgegeben wurden, und stellt fest, dass die Überprüfung laut dem Schreiben „mehrere Monate dauern kann“.

Ein Sprecher von VUMC bestätigte am Freitag gegenüber CNN, dass der Brief legitim ist, lehnte es jedoch ab, die neue Politik der Klinik näher zu erläutern.

In Pinsons Brief heißt es, dass die Transgender Health Clinic, die 2018 gegründet wurde, chirurgische Leistungen für durchschnittlich fünf Minderjährige pro Jahr erbracht hat. In all diesen Fällen waren die Patienten mindestens 16 Jahre alt, hatten die Zustimmung der Eltern und „keiner hat genitale Eingriffe erhalten“, sagte die Exekutive.

Beschränkungen geschlechtsbejahender Verfahren für Minderjährige sind in einigen Bundesstaaten zu einem umstrittenen politischen Thema geworden, darunter auch in Texas, wo es einen anhaltenden Rechtsstreit darüber gibt, ob Eltern, die eine geschlechtsbejahende Betreuung ihrer Kinder zulassen, wegen „Kindesmissbrauch“ untersucht werden können.

Große medizinische Vereinigungen – einschließlich der American Medical Association – haben sich darauf geeinigt, dass eine geschlechtsbejahende Behandlung klinisch angemessen für Kinder und Erwachsene mit Geschlechtsdysphorie ist, die laut der American Psychiatric Association eine psychische Belastung ist, die sich ergeben kann, wenn die Geschlechtsidentität und das Geschlecht einer Person zugeordnet werden Geburt nicht ausrichten.

Letztes Jahr verabschiedete der Gesetzgeber des Bundesstaates Tennessee ein Gesetz, das die Hormontherapie für Kinder verbietet, die die Pubertät noch nicht erreicht haben, und der republikanische Gesetzgeber diskutiert die Verabschiedung zusätzlicher Beschränkungen im nächsten Jahr.

Die ACLU von Tennessee veröffentlichte letzten Monat eine Erklärung, in der sie die Pläne des Gesetzgebers für zusätzliche Beschränkungen verurteilte.

„Eltern, Patienten und Mediziner, nicht Politiker, sollten entscheiden, welche medizinische Versorgung im besten Interesse eines bestimmten jungen Menschen ist“, sagte Kathy Sinback, Executive Director der ACLU of Tennessee, in einer Erklärung. „Die medizinische und psychische Behandlung von Transgender-Personen orientiert sich an evidenzbasierten klinischen Richtlinien sowie an bestehenden staatlichen Gesetzen, die die Gesundheitsversorgung für Trans-Tennesseer bereits regeln. Die Bemühungen, den Zugang von Trans-Tennesseern zur Gesundheitsversorgung einzuschränken, sind eine enorme staatliche Übertreibung, und ACLU-TN ist bereit, sich gegen Eingriffe in die privaten medizinischen Entscheidungsrechte von Eltern und Familien zu wehren, wenn sie eine geschlechtsbejahende Versorgung suchen.

Der Brief des VUMC-Vorstands bestätigte die Möglichkeit neuer gesetzlicher Beschränkungen für die geschlechtsspezifische Pflege und sagte, dass die Einrichtung den Gesetzen von Tennessee entsprechen würde.

„Wir gehen davon aus, dass dieses Thema wahrscheinlich von der Generalversammlung in ihrer nächsten Legislaturperiode aufgegriffen wird“, sagte Pinson. „Wie immer werden wir sicherstellen, dass die Programme von VUMC alle neuen Anforderungen erfüllen, die möglicherweise als Teil des Gesetzes von Tennessee festgelegt werden.“

In dem Schreiben heißt es weiter, dass die Richtlinien von VUMC „Mitarbeitern erlauben, eine Vorkehrung zu beantragen, um von der Teilnahme an Operationen oder Verfahren befreit zu werden, von denen sie glauben, dass sie moralisch verwerflich sind.“ Zachary charakterisierte diese Aussage in seinem Tweet als ein Versprechen, „religiöse Verweigerer zu ehren“.

Der republikanische Vorsitzende des State House, William Lamberth, bezeichnete die Entscheidung von VUMC als „Sieg“.

„Dies ist ein Gewinn für die Sicherheit unserer Kinder, aber wir setzen uns dafür ein, dass so etwas in Tennessee nie wieder passiert“, sagte Lamberth getwittert.