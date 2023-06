NAIROBI, Kenia (AP) – Das humanitäre Hilfswerk der Vereinigten Staaten teilte The Associated Press mit, es sei entsetzt über die Bedingungen in Äthiopien, wo örtliche Beamte in den letzten Wochen Hunderte von Hungertoten gemeldet hätten, nachdem die USA und die Vereinten Nationen die Nahrungsmittelhilfe für ein Sechstel ausgesetzt hatten der Bevölkerung des Landes wegen massiven Hilfsdiebstahls.

In einer ungewöhnlich scharfen Erklärung per E-Mail an die AP bezeichnete die US-amerikanische Agentur für internationale Entwicklung die Aussetzung der Hilfe als „erschütternd“ und als letztes Mittel, da „im ganzen Land ein extremer Umfang und eine enorme Koordinierung der Umleitung von Nahrungsmittelhilfe festgestellt wurde“.

US-Beamte sagten privat, dass dies der größte Hilfsdiebstahl aller Zeiten in einem Land sein könnte.

Die USA und die Vereinten Nationen haben nicht gesagt, wer an dem Diebstahl beteiligt war. Der Diebstahl wurde erstmals im März in der nördlichen Region Tigray entdeckt, als tonnenweise Lebensmittel für bedürftige Menschen zum Verkauf in Säcken mit der US-Flagge gefunden wurden.

Helfer sagten, äthiopische Regierungsbeamte seien zutiefst involviert. Die Regierung, die den Prozess der Hilfslieferung weitgehend kontrolliert, weist die Behauptung, dass sie die Hauptverantwortung für das Verschwinden der Hilfslieferungen trage, als schädliche Propaganda zurück. Sie hat einer gemeinsamen Untersuchung mit den USA zugestimmt, während das Welternährungsprogramm der Vereinten Nationen eine separate Untersuchung durchführt.

„Der Diebstahl von Lebensmitteln aus dieser äußerst gefährdeten Bevölkerungsgruppe ist skrupellos“, heißt es in der E-Mail von USAID, nachdem die AP diese Woche berichtet hatte, dass lokale Beamte und Universitätsforscher seit Beginn der Lebensmittelpause vor drei Monaten über 700 hungerbedingte Todesfälle in Tigray registriert hätten. Die Beamten und Forscher brachten die Todesfälle mit der Suspendierung in Zusammenhang.

Die USA und die UN stoppten erstmals im März die Nahrungsmittelhilfe für Tigray und weiteten das Verbot Anfang Juni auf den Rest Äthiopiens aus, wo über 20 Millionen Menschen auf solche Hilfe angewiesen sind.

Tigray war das Epizentrum eines zweijährigen Krieges, der im November endete und schätzungsweise Hunderttausende Menschen tötete. Der Zugang zu Hilfsgütern nach Tigray war während eines Großteils des Konflikts blockiert oder eingeschränkt, und humanitäre Hilfsgüter kehrten gerade erst in die Region zurück, als die USA und die Vereinten Nationen die Nahrungsmittelhilfe einstellten.

Die USA und die UN fordern die Entfernung äthiopischer Regierungsbeamter aus dem Prozess der Hilfsverteilung und streben die Einführung biometrischer Kontrollen an, bevor die Lebensmittellieferungen wieder aufgenommen werden, was sie hoffentlich bereits im Juli tun werden.

„Wir sind entsetzt über das anhaltende Leid der Menschen in Äthiopien und unser Fokus liegt darauf, die Nahrungsmittelhilfe so schnell wie möglich wieder aufzunehmen, sobald wir sicher sein können, dass sie den Menschen in Not zugute kommt“, heißt es in der E-Mail von USAID.

Die USA und die UN führen in Äthiopien immer noch Ernährungs- und andere Programme durch, aber diese erreichen aufgrund von Finanzierungslücken nur einen Bruchteil der Menschen, die sie benötigen.

Die Associated Press

