Die USA wollen den Iran aus einem UN-Frauenrechtsgremium herausnehmen. Es ist nicht so leicht.

Aber der Widerstand gegen den Vorstoß der USA unterstreicht, wie schwierig ein Terrain multilateraler Institutionen für die Vereinigten Staaten sein kann, trotz der Bemühungen der Biden-Regierung, die Glaubwürdigkeit der USA in solchen Foren aufzubauen.

Zu den früheren Aktivitäten der Frauenkommission gehört es, den Grundstein für einen wegweisenden Vertrag zu legen, der als internationale Charta der Rechte für Frauen dient, und Länder dazu zu drängen, ihre Gesetze zu aktualisieren, um Frauen gleiche Rechte zu gewähren. UN-Dokumente beschreiben das Gremium als „das wichtigste globale zwischenstaatliche Gremium, das sich ausschließlich der Förderung der Gleichstellung der Geschlechter und der Stärkung der Rolle der Frau widmet“. Der Iran begann in diesem Jahr eine vierjährige Amtszeit in der Kommission.

Die USA haben mehrere erfolgreiche Anstrengungen unternommen, um Russland bei den Vereinten Nationen zu isolieren, seit es im Februar in die Ukraine einmarschiert ist. Moskau wurde aus dem UN-Menschenrechtsrat suspendiert und bei Abstimmungen in der UN-Generalversammlung mit großem Vorsprung gerügt.

Beim Iran ist die Dynamik etwas anders. In diesem Fall fallen Amerikas Kritiker in drei Lager: diejenigen, die sich von Diskussionen ausgeschlossen fühlten, diejenigen, die sagen, dass es willkürlich erscheint, und diejenigen, die befürchten, dass sie die nächsten US-Ziele sein könnten.

Einige UN-Delegationen, einschließlich europäischer, fühlten sich durch die US-Ankündigung vom 2. November, dass sie den Vorstoß machen würden – in einigen Fällen durch Medienberichte davon erfuhren – und wünschten, es hätte mehr Konsultationen gegeben, sagte ein westlicher Diplomat.

Andere Delegationen stellen fest, dass viele Länder außerhalb des Iran eine schlechte Bilanz in Bezug auf Frauenrechte haben und gelegentlich in der Kommission oder anderen Gremien tätig sind, die sich mit Rechtsfragen befassen. Pakistan und Somalia sind zum Beispiel ebenfalls in der Frauenkommission, aber beide Länder haben tiefe soziale Ungleichheiten, wenn es um Geschlechterfragen geht. Das Signal, das der Angriff auf den Iran aussende, sei widersprüchlich, sagen sie.

Die dritte Gruppe befürchtet, dass ihre eigenen Regierungen Opfer dieser Taktik werden könnten, wenn solche Amtsenthebungen zur gängigen Praxis im UN-System werden, so zwei UN-Analysten und der westliche Diplomat.

„Ich habe viele Diplomaten sagen hören, dass sie die Aktionen des Iran für abscheulich halten, aber sie befürchten, dass die USA diese Ausgrenzungstaktiken in Zukunft häufiger anwenden werden. An einem Tag ist es der Iran, am nächsten Tag könnten Sie es sein“, sagte Richard Gowan, ein UN-fokussierter Analyst bei der International Crisis Group.

Der westliche Diplomat sagte, während Außenstehende fragen könnten, warum der Iran überhaupt in dem Gremium sitze, gebe es innerhalb des UN-Systems Sorgen darüber, „welches Misstrauen geschaffen werden könnte“, wenn man es lostrete. Es ist unwahrscheinlich, dass viele Regierungen ihre offizielle Position bis zum Tag der Abstimmung bekannt geben werden, sagte der Diplomat, der wie mehrere andere in dieser Geschichte unter der Bedingung der Anonymität sprach, um sensible diplomatische Diskussionen zu beschreiben.

Dennoch werden selbst die Verweigerer erheblichen Druck verspüren, auch von außenstehenden Aktivisten, sich den USA anzuschließen. Die meisten werden sich gegen den Iran stellen“, sagte der zweite UN-Analyst voraus.

Ein von POLITICO erhaltener Entwurf der knapp formulierten Resolution, den Iran aus der Kommission zu werfen, beschuldigt Teheran, „eine Politik zu betreiben, die den Menschenrechten von Frauen und Mädchen eklatant zuwiderläuft“, einschließlich „durch die Anwendung tödlicher Gewalt“.

Ein mit dem Thema vertrauter US-Beamter spielte mögliche Risse herunter und sagte, amerikanische Vertreter sowie Aktivisten der Zivilgesellschaft arbeiteten an den Telefonen und „sehen, dass die Unterstützung jeden Tag weiter wächst“.

„Die Botschaft an diese Länder ist einfach: Der Iran tötet Frauen auf der Straße, weil sie protestieren“, sagte der US-Beamte. „Das ist das Richtige zur richtigen Zeit.“

Die Europäische Union wird den USA den Kernblock der Unterstützung bieten. Die Frauenkommission ist ein Organ des Wirtschafts- und Sozialrates der UNO mit 54 Mitgliedern, von denen 12 aus der EU stammen. Die EU plane, ihre kollektive Unterstützung für die Resolution bei ihrem wöchentlichen Koordinierungstreffen der EU-Botschafter vor der Abstimmung zu bestätigen, sagte der westliche Diplomat.

Ein mit der Angelegenheit vertrauter Beamter des Außenministeriums sagte jedoch, dass einige der „normalen Partner“ der Vereinigten Staaten über den Umzug mehr als üblich besorgt sein könnten.

Die iranische Delegation bei den Vereinten Nationen hat einen Brief an UN-Generalsekretär António Guterres und andere hochrangige UN-Beamte geschickt, in dem sie das verurteilt, was sie als „illegale“ US-Bemühung bezeichnet, sie aufgrund „falscher Behauptungen und erfundener Annahmen“ aus der Kommission zu stoßen.

„Diese illegitime Bitte weist auf einen weiteren Versuch der Vereinigten Staaten hin, das UN-System auszunutzen, um ihre politische Agenda voranzutreiben“, schrieb Amir Saeid Iravani, Irans Botschafter bei den Vereinten Nationen, in dem Brief, von dem POLITICO eine Kopie erhalten hat.

In den letzten Tagen haben iranische Beamte vorgeschlagen, die Durchsetzung der Gesetze zur Kleidung von Frauen zu lockern und die Operationen der Sittenpolizei einzustellen. Dennoch ist unklar, wie weit die iranischen Behörden bereit sind zu gehen, um Frauen mehr Freiheit zu geben, und solche Schritte könnten für viele der Demonstranten, die einen umfassenden Regimewechsel wollen, nicht ausreichen.

Eine Koalition von Frauenrechtlerinnen, darunter die ehemalige Außenministerin Hillary Clinton, die Unterhaltungsikone Oprah Winfrey und die neuseeländische Premierministerin Jacinda Ardern, gehörten zu denen, die sich dieses Jahr iranischen Aktivistinnen anschlossen, um die Streichung des Iran aus der Kommission zu fordern.

„Dies wird nicht nur dazu dienen, die Moral der Demonstranten im Iran zu stärken, die das Gefühl haben, dass die internationale Gemeinschaft sie im Stich lässt, sondern auch die Integrität der Iraner schützen [commission] und die UNO“, sagte Nazanin Boniadi, eine iranisch-britische Schauspielerin, die eine lautstarke Unterstützerin der Demonstranten war.

Unter dem Druck führten US-Beamte eine rechtliche und verfahrenstechnische Analyse durch und entschieden schließlich, dass es möglich sei, den Iran aus dem Rat zu werfen. Von dort aus war es „ziemlich einfach, weiterzumachen“, sagte der Beamte des Außenministeriums.

Die Biden-Administration hat die Angelegenheit auf höchster Ebene vorangetrieben. Vizepräsidentin Kamala Harris kündigte in einer Erklärung Anfang November an, dass die Vereinigten Staaten versuchen würden, den Iran auszuweisen. Ein Beamter des Weißen Hauses sagte, Harris sei „aktiv engagiert und regelmäßig über unsere Bemühungen informiert worden, die Frauen im Iran zu unterstützen und iranische Beamte zur Rechenschaft zu ziehen“.

Zur Verabschiedung des Beschlusses ist die Mehrheit der anwesenden und abstimmenden ECOSOC-Mitglieder erforderlich. Enthaltungen zählen nicht als Stimmen, aber eine große Anzahl von ihnen könnte die US-Unterstützungsansprüche untergraben.

Ein Grund, warum es den USA und ihren Verbündeten gelungen ist, Länder aus dem Menschenrechtsrat zu drängen, ist, dass es etablierte Verfahren dafür gibt. Abgesehen von Russland hat die UN Libyen 2011 aus dem Rat ausgeschlossen, als es inmitten der Aufstände des Arabischen Frühlings von Diktator Muammar Gaddafi geführt wurde. Libyen wurde Monate später wieder eingesetzt, nachdem Gaddafi getötet worden war.

Ein Land aus der Frauenkommission auszuschließen, ist eine schwierigere Aufgabe, weil es selten, wenn überhaupt, zuvor versucht wurde, und der genaue Mechanismus dafür weniger klar umrissen ist.