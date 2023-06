Während einer von der panafrikanistischen Plattform Yerewolo organisierten Demonstration zur Feier der Ankündigung Frankreichs, französische Truppen aus Mali in Bamako abzuziehen, halten Demonstranten ein Transparent mit der Aufschrift „Danke Wagner“, den Namen des in Mali anwesenden russischen privaten Sicherheitsunternehmens.

Die USA sagen, sie versuchen, die Wagner-Gruppe daran zu hindern, Gelder für den Krieg in der Ukraine zu sammeln.

Es heißt, die Gruppe nutze Mali als Drehscheibe für die Beschaffung von Waffen für den Krieg.

Der russische Außenminister sagte, die Operationen der Gruppe in Afrika, insbesondere in Mali und der Zentralafrikanischen Republik, würden trotz einer kurzen Meuterei der Wagner-Gruppe gegen den russischen Präsidenten Wladimir Putin ohne Störungen fortgesetzt.

Die USA haben mit der Wagner-Gruppe verbundene Unternehmen in Mali und der Zentralafrikanischen Republik (ZAR) sanktioniert und Ländern in Subsahara-Afrika geraten, „verstärkte Due-Diligence-Praktiken“ im Goldhandel und -bergbau anzuwenden.

Diese Maßnahmen zielen darauf ab, die Fähigkeit der russischen paramilitärischen Gruppe, Gelder für den laufenden Krieg in der Ukraine zu beschaffen, einzudämmen und zu stoppen.

Am Montag kündigte Russlands Außenminister Sergej Lawrow an, dass trotz einer kurzen Meuterei der Wagner-Gruppe gegen den russischen Präsidenten Wladimir Putin am Wochenende die Operationen der Gruppe in Afrika, insbesondere in Mali und der Zentralafrikanischen Republik, ohne Störungen fortgesetzt würden.

Die Gruppe rebellierte gegen die russische Regierung angesichts der eskalierenden Spannungen zwischen dem russischen Verteidigungsministerium und Jewgeni Prigoschin, dem Führer der Wagner-Gruppe.

In einer Erklärung sagte US-Außenminister Antony Blinken: „Die USA verhängen heute Sanktionen gegen mehrere Unternehmen in der Zentralafrikanischen Republik wegen ihrer Verbindung zur transnationalen kriminellen Organisation namens Wagner Group und wegen ihrer Beteiligung an Aktivitäten, die demokratische Prozesse und Institutionen untergraben.“ in der Zentralafrikanischen Republik durch illegalen Handel mit den natürlichen Ressourcen des Landes.“

Daher würden auch Sanktionen gegen eine wichtige Autorität der Wagner-Gruppe im Land, Andrey Nikolayevich Ivanov, verhängt, sagte Blinken.

Blinken sagte:

Wagner hat seine Aktivitäten in Mali sowohl dazu genutzt, Einnahmen für die Gruppe und ihren Eigentümer Prigozhin zu erzielen, als auch um Waffen und Ausrüstung zu beschaffen, um seine Beteiligung an Feindseligkeiten in der Ukraine voranzutreiben.

Die USA gaben Ende Mai bekannt, dass sie Iwan Alexandrowitsch Maslow, den Anführer der Wagner-Gruppe, in Mali stationiert hatten; Oberst Moustaph Sangare, damals Kommandeur des 33. Fallschirmkommandoregiments; und Major Lassine Togola, amtierender Kommandeur des Bataillons der Autonomen Spezialkräfte, wegen ähnlicher Aktivitäten mit Sanktionen belegt.

Nach Angaben der USA sind die umfangreichen Bergbaubetriebe der Wagner-Gruppe über die russische Außenpolitik in Afrika hinaus für ihre Existenz von entscheidender Bedeutung.

„Die Wagner-Gruppe finanziert ihre brutalen Operationen teilweise durch die Ausbeutung natürlicher Ressourcen in Ländern wie der Zentralafrikanischen Republik und Mali. Die USA werden weiterhin auf die Einnahmequellen der Wagner-Gruppe abzielen, um ihre Expansion und Gewalt in Afrika, der Ukraine und anderswo einzudämmen“, sagten die USA Unterstaatssekretär des Finanzministeriums für Terrorismus und Finanzaufklärung Brian Nelson.

Gleichzeitig gaben das US-Außenministerium, das Finanzministerium, das Handelsministerium, das Heimatschutzministerium, das Arbeitsministerium und die Agentur für internationale Entwicklung eine „einzigartige Geschäftsrisikowarnung mit Schwerpunkt auf dem Goldsektor in allen Subregionen“ heraus. Sahara-Afrika“.

„Das Gutachten hebt die Chancen und spezifischen Risiken hervor, die der Goldhandel in Subsahara-Afrika mit sich bringt, und ermutigt die Branchenteilnehmer, strengere Sorgfaltspflichtpraktiken einzuführen und anzuwenden, um sicherzustellen, dass böswillige Akteure wie die Wagner-Gruppe nicht in der Lage sind, den Sektor auszubeuten und davon zu profitieren.“ , die nach wie vor für den Lebensunterhalt von Millionen Menschen auf dem gesamten Kontinent von entscheidender Bedeutung ist“, heißt es in einer Erklärung des Außenministeriums.

Während der offiziellen Eröffnung des Bürogebäudes am Tag der Nationalen Einheit in Sankt Petersburg sitzen Menschen am Schreibtisch im Büro des „PMC Wagner Centre", das mit dem Gründer der privaten Wagner-Militärgruppe (PMC), Jewgeni Prigoschin, verbunden ist.

