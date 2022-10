Die USA werden Reisende, die in Uganda waren, zu 5 Flughäfen umleiten, da sich der Ebola-Ausbruch verschlimmert

In den USA wurden keine vermuteten oder bestätigten Fälle von Ebola gemeldet

Die FAA konnte nicht sofort eine Liste darüber vorlegen, wie viele Flüge aus Uganda täglich in die Staaten fliegen, aber ausländische Fluggesellschaften wie KLM und Emirates bieten Flüge zu mehreren amerikanischen Zielen an.

Das Screening umfasst eine Temperaturprüfung, eine Risikobewertung, eine visuelle Symptomprüfung und eine Überprüfung der Kontaktinformationen. Die Kontaktinformationen der Passagiere werden an die staatlichen und lokalen Gesundheitsbehörden weitergegeben, damit diese Behörden die Personen in ihrer Nähe kontaktieren können.

HHS-Sekretär Xavier Becerra rief am Donnerstag die ugandische Gesundheitsministerin Jane Aceng Ocero an, um zu sagen, dass die USA bereit seien, „Uganda in dieser herausfordernden Zeit zu unterstützen“, heißt es in einer Erklärung des Ministeriums.

Der Ausbruch wird durch das sogenannte Sudan-Virus verursacht, gegen das bestehende Ebola-Impfstoffe und -Behandlungen nicht wirken. Der von der FDA für die Verwendung in den USA zugelassene Ebola-Impfstoff ist für ein anderes Ebola-Virus indiziert, und es wird nicht erwartet, dass er vor dem Sudan-Virus oder anderen Viren schützt Ebola Virus Gattung, laut CDC.

Während des Ebola-Ausbruchs 2014-2016, bei dem mehr als 11.000 Menschen starben, wurden 11 Menschen in den Vereinigten Staaten behandelt.

Ähnliche Protokolle wurden 2014 für Passagiere aus mehreren Ländern eingeführt, in denen sich das Virus verbreitete, nachdem der erste Ebola-Fall in den USA identifiziert worden war. Zwischen dem 11. Oktober und dem 10. November dieses Jahres wurden 1.993 Reisende untersucht und einige medizinisch untersucht. Laut CDC wurde jedoch bei keinem von ihnen Ebola diagnostiziert.

Die CDC verstärkte ihre Überwachung in Uganda, nachdem der erste Fall dieses Ausbruchs identifiziert worden war, und arbeitet nun in allen fünf vom Virus betroffenen Distrikten. Die Agentur hat auch mit dem ugandischen Gesundheitsministerium zusammengearbeitet, um Kontakt mit neuen Infektionen aufzunehmen und Hunderte von Gesundheitshelfern der Gemeinde zu schulen.

Es hat auch mit Fluggesellschaften, Flughäfen und Gesundheitsministerien in den vom Ausbruch betroffenen Ländern zusammengearbeitet, um technische Hilfe zu leisten.

In den USA hat die CDC am Donnerstag zuvor eine Gesundheitswarnung herausgegeben, in der die Praktizierenden gewarnt wurden, nach Anzeichen von Ebola zu suchen und die jüngste Reisegeschichte der Patienten zu berücksichtigen.

„Frühzeitige Berücksichtigung von [Ebola] in der Differentialdiagnose ist wichtig, um eine angemessene und schnelle Patientenversorgung und Diagnostik bereitzustellen und die Ausbreitung von Infektionen zu verhindern“, sagte die Agentur.

Carmen Paun hat zu diesem Bericht beigetragen.